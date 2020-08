I migliori smartwatch sotto i 100 euro ad Agosto 2020

Viviamo vite frenetiche e gestiamo probabilmente molte più attività di quanto non lo facessero i nostri genitori. Basti pensare ai messaggi, alle e-mail e in generale al costante "bombardamento" di notifiche. Tuttavia, per forza di cose, non possiamo avere lo smartphone in mano ogni due secondi. Per questo motivo, poter dare una rapida occhiata a quello che succede, magari a quelle attività che non richiedono necessariamente una risposta, tramite lo schermo dello smartwatch può far risparmiare molto tempo e consentire di passare la giornata un po' più "sereni", senza avere quella costante sensazione di essersi persi qualcosa. A questo va affiancato il tracciamento della propria attività fisica, che può aiutarci a mantenere una vita più equilibrata possibile. Insomma, avere un orologio intelligente può tornare particolarmente utile al giorno d'oggi. Se non vi siete mai avvicinati a questo mondo e non sapete da dove iniziare, oppure volete semplicemente qualche consiglio per sostituire il vostro ormai "obsoleto" smartwatch senza però spendere troppo, i modelli analizzati di seguito, tutti aventi un prezzo inferiore ai 100 euro, potrebbero fare al caso vostro. Ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Huawei Watch GT

Nonostante siano già state pubblicate la recensione di Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e, coloro che non hanno particolari esigenze in campo smartwatch possono tranquillamente puntare alla precedente generazione del dispositivo di Huawei, ovvero a Watch GT. Infatti, anche a causa dell'arrivo dei nuovi prodotti, il succitato dispositivo ha subito un importante calo di prezzo negli ultimi mesi, fino ad arrivare agli attuali 97,89 euro su Amazon Italia (42 mm). Tra l'altro, al momento in cui scriviamo è disponibile anche un ulteriore sconto di 4,89 euro direttamente al check-out. Insomma, è un periodo interessante per puntare a uno smartwatch che, pur non essendo esattamente all'ultimo grido, può dire la sua e rivelarsi un ottimo dispositivo, soprattutto considerando la fascia di prezzo. Stiamo infatti parlando di un prodotto completo, dal rilevamento cardiaco fino al tracciamento del sonno, fino ad arrivare alle funzionalità sportive. Insomma, si tratta di uno smartwatch in grado di soddisfare le esigenze di una buona fetta di utenti. Certo, ci sono delle sbavature, dale notifiche limitate fino alla non proprio perfetta applicazione Huawei Health, ma sicuramente è una delle soluzioni più valide in questa fascia di prezzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, potete fare riferimento alla nostra recensione di Huawei Watch GT Active. Questa specifica variante viene venduta a 104,90 euro su Amaozn Italia tramite rivenditori.



Huami Amazfit GTS

Huami è una società nota a molti anche per via delle sue collaborazioni con Xiaomi che negli ultimi anni sta facendo faville in termini di dispositivi indossabili. In campo smartwatch economici, una delle sue proposte più interessanti è sicuramente Amazfit GTS. Si tratta di un prodotto che inizialmente ha attirato molte attenzioni su di sé anche per via di un design che in molti ricordano anche per via di un design che nella mente di molti riporta all'iconico Apple Watch. Tuttavia, stiamo parlando di un prodotto interessante sotto vari punti di vista, dai materiali utilizzati (lega di alluminio) fino al peso di appena 24,8 grammi, senza contare lo spessore di 9,4 millimetri e il display AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione 348x442 pixel. Per gli sportivi, non mancano 12 modalità dedicate e, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è l'impermeabilità fino a 5ATM. Insomma, tra buon display, autonomia che non delude le aspettative e qualità costruttiva, Amazfit GTS è in grado di convincere molti. Purtroppo non si può rispondere ai messaggi e non manca qualche altra lieve pecca, ma il rapporto qualità/prezzo c'è. In questo caso, abbiamo fatto un piccolo "strappo alla regola", dato che il prezzo è di 113,99 euro su Amazon Italia, ma in realtà cercando bene online si trova anche sotto i 100 euro e non aveva senso escluderlo da questa "classifica" per pochi euro.



Huami Amazfit Bip e Bip Lite

Rimanendo in casa Huami, trattiamo dei dispositivi adatti a chi dispone di un budget ancora più basso, entrando di fatto nella fascia sotto i 50 euro. Ci riferiamo ad Amazfit Bip e Bip Lite, due smartwatch entry-level spesso apprezzati da chi muove i primi passi nel mondo degli indossabili. Questi prodotti offrono una buona base di partenza per chi non ha particolari esigenze, offrendo funzionalità di base come il rilevamento della frequenza cardiaca e il tracciamento dei chilometri percorsi. Tutto questo a un prezzo di 49,50 euro su Amazon Italia tramite rivenditori per quanto riguarda la variante Lite e 58,90 euro per quel che concerne il modello "standard".

Tra i punti di forza di questa gamma di prodotti, troviamo un buono schermo, visibile anche sotto la luce solare, un'apposita app dedicata e un'autonomia superiore alla media. Certo, la fascia di prezzo non permette una qualità costruttiva al pari di prodotti più blasonati, ma si tratta di prodotti che potrebbero fare gola a parecchi utenti. Per quanto riguarda le diverse tra Amazfit Bip e Bip Lite, il primo dispone del GPS integrato, mentre il secondo deve collegarsi allo smartphone per tracciare l'attività fisica.



Scelta del mercato in campo smartwatch: UMIDIGI Uwatch3 e YAMAI

Dopo avervi illustrato le nostre scelte nella fascia economica sotto i 100 euro, è bene dare un'occhiata anche a quali sono i dispositivi scelti direttamente dagli italiani, basandoci sulla classifica dei dispositivi Bestseller di Amazon Italia ed escludendo le smartband (che sono un mercato a parte). Stando alla succitata fonte, al momento vanno forte prodotti particolarmente economici, che rimangono sotto ai 50 euro. Più precisamente, è ormai da mesi che UMIDIGI Uwatch3 rimane nelle prime posizioni della classifica. D'altronde, il prezzo è invitante: 39,99 euro. Non manca la possibilità di scegliere tra la variante per gli uomini e quella che strizza invece l'occhio alle donne e il prezzo non cambia. Come potete immaginare, lo smartwatch non ha particolari pretese, se non quella di soddisfare le esigenze di coloro che hanno necessità di base. Si tratta di un prodotto ben costruito per la fascia di prezzo a cui appartiene. Inoltre è in grado di offrire una buona autonomia e dispone di un design che ricorda soluzioni più blasonate.



Non mancano un display da 1,3 pollici e una resistenza all'acqua fino a 5 ATM. Ci sono varie limitazioni, comprese quelle legate alle notifiche, ma non mancano funzionalità come misurazione del battito cardiaco, conteggio dei passi e tracciamento del sonno. C'è anche un'applicazione dedicata, ma manca il GPS. Il software purtroppo non è dei migliori, ma in questa fascia di prezzo non si possono chiedere "miracoli".

Per il resto, al momento in cui scriviamo il prodotto più venduto è YAMAI Smartwatch, che costa 39,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Quest'ultimo dispone di caratteristiche interessanti come la certificazione IP68, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a questo modello.