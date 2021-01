I migliori smartwatch sotto i 100 euro a inizio 2021

Gli smartwatch, da non confondere con le smartband, sono degli orologi intelligenti in grado di aiutare in campi come attività fisica e produttività. Questi dispositivi stanno prendendo sempre più piede anche in Italia. Gli ultimi anni hanno infatti rappresentato un importante trampolino di lancio per questa categoria, che secondo molti è diventata popolare nel modo in cui la conosciamo oggi a partire dall'arrivo dell'originale Apple Watch nel 2015. In ogni caso, da allora di acqua sotto i ponti ne è passata molta, tanto che ora è possibile portarsi a casa degli smartwatch in grado di convincere molti utenti anche spendendo meno di 100 euro. Andiamo, dunque, ad analizzare i prodotti più interessanti disponibili in questo inizio 2021, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Huawei Watch Fit

Tra i prodotti più recenti in questa fascia di prezzo c'è Huawei Watch Fit. Si tratta di un indossabile descritto a più riprese come una sorta di ibrido tra uno smartwatch e una smartband. Venduto a 99,90 euro su Amazon Italia, il dispositivo dispone di dimensioni e peso contenuti, ma non rinuncia a tutte le funzionalità tipiche del mondo degli smartwatch. Come potete leggere nella nostra recensione di Huawei Watch Fit, il dispositivo monta un ottimo display AMOLED da 1,64 pollici e presenta feature come la misurazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Non manca inoltre il supporto a 96 sport differenti. L'ottima autonomia completa il cerchio. Peccato solamente per una gestione delle notifiche un po' limitante, per l'assenza dell'NFC e per un sistema operativo completo ma non esattamente personalizzabile come visto in altre soluzioni. In ogni caso, Huawei Watch Fit offre sicuramente un buon rapporto qualità/prezzo.



Huami Amazfit GTS

Nota anche per via delle sue collaborazioni con Xiaomi, Huami è un'azienda che negli ultimi anni ha fatto parlare particolarmente di sé nel mondo dei dispositivi indossabili. Infatti, il suo brand Amazfit è riuscito a distinguersi dalla massa grazie a funzionalità e prezzi interessanti. Tra le soluzioni più intriganti sotto i 100 euro, troviamo sicuramente Amazfit GTS. Al momento dell'annuncio non erano in pochi coloro che si erano avvicinati al prodotto per via di un design che ricorda per certi versi l'Apple Watch. Tuttavia, andando oltre alla superficie, si trova un dispositivo soddisfacente sotto molteplici punti di vista. Il display AMOLED da 1,65 pollici è di buona qualità e lo sono altrettanto i materiali utilizzati. Il peso dello smartwatch è contenuto e non mancano diverse modalità indicate per gli sportivi. Un altro importante punto di forza è l'autonomia che non delude le aspettative. Certo, Amazfit GTS non è perfetto: ad esempio, non è possibile rispondere ai messaggi. Nonostante questo, il prezzo di 103,99 euro su Amazon Italia (si può trovare anche a meno online) è sicuramente un buon incentivo per portarsi a casa questo modello.



Huawei Watch GT e Watch GT 2e

I più attenti tra di voi sapranno bene che è già uscito Watch GT 2, ma se si vuole spendere poco è possibile acquistare sotto i 100 euro l'originale Watch GT, dispositivo completo da qualsiasi punto di vista che si può acquistare a 99,90 euro sul sito ufficiale di Huawei. Insomma, pur non trattandosi dell'ultimo smartwatch uscito sul mercato, il costo non è dei più elevati e può dunque trattarsi di una buona scelta. Troviamo funzionalità che vanno dal rilevamento cardiaco al tracciamento del sonno, passando per il tracking sportivo. Peccato solamente per le notifiche limitate e qualche altra sbavatura lato software. In ogni caso, potete approfondire lo smartwatch nella nostra recensione di Huawei Watch GT Active. Segnaliamo inoltre che anche il modello Watch GT 2e viene venduto a un prezzo interessante: 99,90 euro su Amazon Italia. Se volete puntare a qualcosa di più sportivo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di Huawei Watch GT 2e.



Honor Watch ES

Seguendo un filone simile a quello di Huawei Watch Fit, smartwatch che abbiamo trattato in precedenza, Watch ES è la proposta economica di Honor che si propone come una sorta di ibrido tra smartwatch e smartband. Leggero e dall'ottima autonomia, si tratta di un dispositivo che strizza l'occhio agli sportivi. Il prezzo è ridotto: 79,90 euro mediante il sito ufficiale di Honor. Peccato per l'assenza di GPS e NFC e per le solite limitazioni del sistema operativo. Inoltre, la qualità costruttiva non è delle più elevate tra i prodotti presenti sul mercato. Tuttavia, al netto di queste sbavature, Honor Watch ES rappresenta una soluzione recente e di buona qualità per chi non vuole spendere troppo. Il sistema operativo è il classico LiteOS, quindi chi ha già utilizzato un dispositivo indossabile di Huawei/Honor sa qual è l'esperienza che lo attende. In chiusura, ci teniamo a citare altri dispositivi venduti in questa fascia di prezzo che potreste voler approfondire: Realme Watch e Amazfit Bip S.