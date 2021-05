I migliori smartwatch sotto i 100 euro a metà 2021

Tra pochi giorni arriverà giugno 2021. Questo significa che siamo ormai giunti alla metà di un nuovo atipico anno. In questo contesto, risulta interessante approfondire il mercato degli smartwatch, più precisamente dei dispositivi low cost venduti sotto ai 100 euro. L'avvicinarsi dell'estate potrebbe infatti portare più di qualcuno a voler "farsi accompagnare" da un orologio smart mentre effettua la classica attività sportiva. Andiamo, dunque, ad analizzare le migliori soluzioni dal costo non troppo elevato. Prima di partire, ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono quelli di Amazon Italia.



Xiaomi Mi Watch Lite

Tra gli arrivi recenti più importanti troviamo sicuramente Xiaomi Mi Watch Lite, arrivato in Italia a fine 2020. Si tratta di un dispositivo economico, venduto a 51,83 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Proprio il prezzo, particolarmente basso rispetto a molte altre soluzioni presenti sul mercato, rappresenta uno dei principali motivi per puntare a questa soluzione. Mi Watch Lite rappresenta infatti lo smartwatch adatto per chi vuole iniziare ad approcciarsi a questo mondo senza sborsare troppi soldi. Certo, mancano funzionalità come il monitoraggio SpO2, che troviamo invece in dispositivi più costosi, le notifiche sono limitate e ci sono altre pecche come un sistema di ricarica non propriamente dei più comodi. Tuttavia, Mi Watch Lite dispone di un po' tutte le funzionalità che l'utente si aspetta di trovare in un orologio smart. Ci sono un buon display e un software proprietario che implementa funzionalità relative a frequenza cardiaca, meteo, sonno, statistiche e attività sportive. Il tracciamento non è male, così come l'autonomia è nella media. Si può anche personalizzare la watch face, anche se non aspettatevi molto in termini di OS, in quanto risulta un po' tutto limitato rispetto ai modelli più costosi. Nonostante questo, Mi Watch Lite convincerà molti utenti, soprattutto coloro che cercano semplicemente uno smartwatch che dispone delle principali funzionalità e riesce a svolgere tutto bene durante il quotidiano.



Huawei Watch Fit

Salendo un po' in termini di prezzo, un prodotto interessante da approfondire è sicuramente Huawei Watch Fit. Quest'ultimo è stato descritto a più riprese come una sorta di ibrido tra due mondi, ovvero quello delle smartband e quello degli smartwatch. D'altronde, la sensazione che si ha tenendo al polso il dispositivo è proprio quella: peso e dimensioni sono contenute quasi come una smartband, ma non mancano poi le principali funzionalità che si è soliti associare agli smartwatch. Ad esempio, troviamo il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), nonché di 96 attività sportive diverse. Se volete approfondire tutto come si deve, potete fare riferimento alla nostra recensione di Huawei Watch Fit. Come potete legger in quest'ultima, il modello dispone anche di un ottimo schermo AMOLED, di una buona autonomia e di altre funzionalità classiche, ad esempio la misurazione del battito cardiaco. Fanno storcere un po' il naso solamente un software non esattamente dei più personalizzabili e la mancanza dell'NFC. Tuttavia, si può decisamente chiudere un occhio, anche a fronte di un prezzo di 70,09 euro su Amazon Italia.



Huawei Watch GT e Watch GT 2e

Se c'è una gamma di smartwatch che non ha bisogno di troppe presentazioni in questa fascia di prezzo, si tratta di quella Watch GT di Huawei. Questi dispositivi sono ritenuti da molti come i migliori smartwatch economici. Se siete informati saprete che ormai è uscita da tempo la serie Watch GT 2 e che ormai ci apprestiamo a inoltrarci nell'interessante terza generazione, ma in questa fascia il modello più interessante è l'originale Watch GT, smartwatch molto completo che si può acquistare a 93,63 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Nonostante non si tratti propriamente del prodotto più recente arrivato sul mercato, si tratta in ogni caso di un dispositivo completo. Non mancano infatti tutte le feature del caso, dal rilevamento del battito cardiaco al tracking del sonno, passando per le attività sportive. Alcune pecche, soprattutto a livello software, non mancano ma il prezzo è interessante e potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di Huawei Watch GT Active. Per il resto, un altro modello che vi consigliamo di tenere d'occhio per quel che riguarda questa gamma è sicuramente Watch GT 2e. Quest'ultimo, che è più recente, viene venduto a 90,09 euro su Amazon Italia. Potete trovare tutti i dettagli del caso relativi allo smartwatch nella nostra recensione di Huawei Watch GT 2e.



Huami Amazfit GTS e altri modelli più recenti

Un produttore da tenere d'occhio in questo settore è Huami. L'azienda, che in alcuni avranno già sentito nominare per via della collaborazione con Xiaomi, dispone di un brand che sta prendendo sempre più piede: Amazfit. Quest'ultimo ha sfornato diversi prodotti dai prezzi niente male, tra cui troviamo l'ottimo smartwatch Amazfit GTS. Certo, siamo già arrivati alla seconda generazione, ma sotto i 100 euro il modello originale rappresenta sicuramente una buona scelta. Il prodotto dispone infatti di un look che a non pochi ricorda l'Apple Watch, ma non è solamente questo il motivo per cui molti utenti hanno apprezzato questo smartwatch. Troviamo un peso contenuto, diverse modalità sportive, un'autonomia non male e un buon display AMOLED da 1,65 pollici. Non fraintendeteci: qualche limitazione c'è, ad esempio non si può rispondere ai messaggi, ma il rapporto qualità/prezzo non manca. Il costo è pari a 99,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Per il resto, il portfolio di Amazfit dispone anche di altri modelli interessanti, che citiamo per completezza d'informazione. Più precisamente, potrebbe interessarvi approfondire Amazfit GTS 2 Mini e Amazfit Bip U Pro. Il primo è di recente uscita, costa 89,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori e rappresenta un modello valido in generale, mentre il secondo punta molto su un prezzo di appena 69,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori e sul supporto ad Amazon Alexa (presente anche su GTS 2 Mini).