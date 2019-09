I migliori smartwatch economici, Settembre 2019

Settembre è oramai giunto alla sua conclusione e, dopo le classifiche mensili dedicate agli smartphone Android, è giunta l'ora di tirare le somme anche per quanto riguarda il mercato degli smartwatch economici. D'altronde stiamo parlando di un settore in crescita, con sempre più persone che si avvicinano agli orologi smart proprio con prodotti che non costano troppo. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i prodotti più interessanti nella fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia.



Smartwatch Willful

Se proprio volete spendere il minimo possibile, lo smartwatch Willful è il primo prodotto da tenere in considerazione. Potremmo infatti definirlo come l'entry-level al mondo degli smarwatch, visto che presenta unicamente le funzionalità di base di questa categoria di prodotti, dal monitoraggio del sonno al tracciamento dell'attività fisica, passando per la possibilità di effettuare e ricevere chiamate. Interessante la presenza di un vano SIM. Inoltre il design è anche più elegante della media, non a caso su Amazon è uno degli smartwatch low-cost più venduti. Non è chiaramente un prodotto perfetto e le pecche sono molteplici, ma Willful può sicuramente essere un buon primo smartwatch se non vi siete mai approcciati a dispositivi simili. Willful viene attualmente venduto a un prezzo di circa 37 euro su Amazon Italia.



Lenovo Watch X

Tra la miriade di prodotti del portfolio di Lenovo, troviamo anche un interessante smartwatch chiamato Watch X. A livello di design, quest'ultimo è una sorta di via di mezzo tra un classico orologio da polso analogico e gli attuali smartwatch presenti sul mercato. Watch X dispone di uno schermo OLED con forma circolare, in grado, tra le altre cose, di mostrare le notifiche provenienti dallo smartphone. Il design è elegante e al contempo minimal, grazie anche al cinturino in maglia, e può risultare perfetto per essere utilizzato durante la ruotine quotidiana. La critica lo ha elogiato soprattutto per via dell'ottima solidità costruttiva e per la precisione dei suoi sensori, ma non mancano chiaramente alcune pecche, come un'autonomia non esattamente al top e qualche problema a livello di software. Lenovo Watch X viene attualmente venduto a un prezzo di circa 87 euro su Amazon Italia.



Huami Amazfit Bip

Huami, azienda che collabora a stretto contatto con Xiaomi, è sicuramente uno dei produttori più "potenti" del mercato smartwatch. Parlando di prodotti economici, il piatto forte della società cinese è costituito da Amazfit Bip, uno sportwatch economico e con funzionalità particolarmente interessanti, dal rilevamento della frequenza cardiaca a quello dei chilometri percorsi passando per l'altitudine. L'orologio tecnologico di casa Huami è stato descritto da molti come uno dei migliori esponenti nella fascia di prezzo sotto i 100 euro. Secondo la critica, i suoi punti di forza sono da ricercarsi nell'ottimo rapporto qualità/prezzo, nello schermo sempre ben visibile anche sotto alla luce naturale, nella buona app che accompagna lo smartwatch e nell'autonomia superiore alla media. Peccato solamente per una qualità costruttiva non proprio al top, ma vista la fascia di prezzo si può decisamente chiudere un occhio. Huami Amazfit Bip viene attualmente venduto a un prezzo di circa 84 euro su Amazon Italia.



Samsung Gear Sport

Lanciato a inizio 2018, Samsung Gear Sport risulta ancora oggi una buona soluzione, visti anche i cali di prezzo subiti con il passare del tempo. Presenta un design unisex con scocca in metallo, quindi è indicato sia per gli uomini che per le donne. Chiaramente, come si può intuire dal nome, si tratta di una soluzione pensata per gli sportivi. Ottimi lo schermo OLED da 1,2 pollici, in grado di garantire colori vividi, e la presenza di 4GB di memoria interna, che consentono di salvare i propri brani preferiti senza dover necessariamente collegare lo smartphone. Non mancano anche un'autonomia superiore alla media e un'ottima solidità costruttiva. Peccato solamente per la ricarica lenta e per la presenza di poche app da installare. Samsung Gear Sport viene attualmente venduto a un prezzo di circa 160 euro su Amazon Italia.



TicWatch Express

Considerato da molti come il "re degli smartwatch economici", TicWatch Express è entrato nei cuori di molti appassionati di questa tipologia di prodotti soprattutto grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo, al buon display OLED da 1,4 pollici e al design al contempo elegante e moderno. Interessante anche la possibilità di cambiare le watchface a proprio piacimento, in modo da disporre di un quadrante sempre personalizzato per ogni occasione. TicWatch Express monta il sistema operativo Android Wear ed è compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone. Per quanto riguarda i sensori, tutto è al suo posto: battito cardiaco, prossimità, accelerometro, supporto al GPS/Glonass. Peccato solamente per un'autonomia non delle migliori e per la mancanza della luminosità automatica. TicWatch Express viene attualmente venduto a un prezzo di circa 112 euro su Amazon Italia.