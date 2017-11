I modelli per identificare pianeti abitabili migliorano grazie alla NASA

La ricerca della vita su altri pianeti è solo uno dei tanti obiettivi delle ricerche degli astronomi, eppure è forse quello che meglio riesce a catturare l'attenzione di un pubblico più vasto. Siamo gli unici esseri viventi su questa galassia? L'unico modo per rispondere a questa domanda è cercare la vita sui pianeti di altri sistemi planetari (esopianeti) ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Un nuovo modello sviluppato dai ricercatori della NASA ridefinisce la nostra conoscenza sui pianeti abitabili al di fuori del sistema solare che possono supportare la vita. Yaka Fujii della NASA ha rivelato: "usando un modello che simula le condizioni atmosferiche in modo realistico abbiamo identificato dei nuovi processi che identificano l'abitabilità di un esopianeta e che ci guideranno nell'individuazione di nuovi candidati per ulteriori studi". Sembrerà banale dirlo ma è davvero complesso individuare un pianeta lontano, tanto che per identificarli si osserva se la luminosità della stella che li ospita si abbassa nel suo passaggio, o se vi è qualche effetto visibile dell'attrazione gravitazionale degli esopianeti nei confronti della loro stella (per citare due tecniche). Sapere se esiste un oceano di acqua liquida sotto la sua atmosfera è un'impresa ancora più ardua.

La nuova tecnica della NASA per identificare pianeti abitabili

Nei precedenti modelli l'atmosfera veniva simulata in una sola dimensione, quella verticale. Le nuove tecniche della NASA invece permettono di schematizzare l'atmosfera in tutte e tre le dimensioni spaziali, permettendo di riprodurre la circolazione dell'atmosfera, un movimento che ovviamente non è possibile sfruttando una sola dimensione. L'idea è quella di capire subito se un esopianeta riesce o meno ad ospitare delle potenziali forme di vita, ovvero se può permettere all'acqua di esistere nel suo stato liquido, così che gli astronomi perdano meno tempo per quei pianeti che non hanno le giuste caratteristiche e si concentrino su quelli con una "buona" probabilità di ospitare degli oceani. Un esopianeta non deve trovarsi troppo distante dalla propria stella, altrimenti l'acqua esisterebbe allo stato solido (ghiaccio), ma non deve essere situato neanche troppo vicino come Mercurio, perché in quel caso l'acqua evaporerebbe all'istante. La giusta distanza è proprio quella in cui si trova la Terra (ma anche Venere e Marte in linea di principio non sarebbero da scartare).

Il problema di un pianeta troppo vicino alla sua stella è l'immensa quantità di calore che fa evaporare gli oceani: quando questo accade le particelle di acqua allo stato aeriforme salgono allo strato più esterno dell'atmosfera chiamato stratosfera e vengono letteralmente distrutte dai raggi ultravioletti della stella in ossigeno ed idrogeno (l'acqua è composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno). L'idrogeno è l'elemento più leggero che si conosca e può essere disperso nello spazio, con la conseguente perdita di tutto l'oceano di acqua con il passare del tempo. Lo stato di un pianeta appena descritto è detto effetto serra umido (ndr: la traduzione è stata effettuata dal termine moist greenhouse) per via della stratosfera umida. Fino ad oggi si pensava che affinché la stratosfera diventasse umida sulla superficie di un esopianeta ci sarebbe dovuta essere una temperatura di 66 gradi centigradi, una condizione che lo etichetta automaticamente come non abitabile. Questo nuovo studio invece getta un'ancora di speranza per quei pianeti che mostrano segni di vapore acqueo nella stratosfera, in quanto dimostra che è possibile che questo sia salito anche con una temperatura poco più alta di quella che conosciamo sul nostro pianeta.



Le nuove possibilità aperte grazie al nuovo modello

I pianeti che orbitano molto vicini ad una stella non possono ruotare attorno a sé stessi perché la gravità della stella stessa li tiene bloccati costringendoli a mostrare un solo lato, esattamente quello che fa la Luna nei confronti della Terra. Quando questo accade, potrebbero formarsi delle nuvole spesse nel lato dell'esopianeta dove è giorno, che schermano la superficie dalla maggior parte della luce della stella. Questo meccanismo mantiene una temperatura fresca ed impedisce (in linea di principio) al vapore acqueo di salire nella stratosfera. Invece gli scienziati hanno scoperto che se la stella emette radiazioni nel vicino infrarosso, invisibili ai nostri occhi ma assorbite dall'acqua, la temperatura dell'aria aumenta e il vapore acqueo sale fino alla stratosfera. Ad esempio le stelle con una massa, calore e luminosità più bassi rispetto al sole sono molto comuni da osservare.

Un esopianeta deve trovarsi molto vicino ad una stella del genere per essere considerato abitabile, e ruota molto lentamente per lo stesso principio di cui vi abbiamo parlato prima. La stella in questione emetterebbe un'intensa radiazione nel vicino infrarosso, che verrebbe assorbito dall'ipotetico vapore acqueo dell'esopianeta con un oceano, creando proprio l'effetto serra umido caratterizzato da particelle di acqua nella stratosfera. La differenza netta rispetto ai vecchi modelli atmosferici è che stavolta è possibile che sulla superficie del pianeta ci sia una temperatura poco più alta dei tropici della Terra. Questo implica che un esopianeta che orbiti vicino ad una stella poco luminosa, che emette molte radiazioni nel vicino infrarosso tanto da evidenziare vapore acqueo nella sua stratosfera, può essere considerato abitabile. Il risultato è ancor più sorprendente se si pensa che le stelle aventi una massa bassa sono tra le più comuni nella nostra galassia, quindi gli sforzi degli astronomi nella ricerca di pianeti abitabili possono essere meglio distribuiti sapendo a priori se hanno la possibilità di presentare un oceano di acqua sotto la propria atmosfera.