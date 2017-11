I mouse per il gaming più venduti della settimana su Amazon

Come ogni settimana torna su Everyeye l'appuntamento con i prodotti per l'elettronica al consumo più venduti su Amazon. Su queste pagine parliamo spesso di prodotti nati e pensati esclusivamente per il gaming, dalle schede video ai monitor ad alta risoluzione e dalla frequenza di aggiornamento oltre i 100 Hz, oggi invece affrontiamo un'altra categoria alquanto fondamentale: i mouse da gaming. Questi infatti sono l'evoluzione diretta del classico mouse, con in più tasti aggiuntivi, una precisione maggiorata grazie a migliaia di DPI e talvolta luci LED di ogni colore. Vediamo quali sono i mouse da gaming più venduti su Amazon durante la scorsa settimana.

Mouse da gioco silenzioso VicTsing

Al primo posto nella classifica dei mouse per il gaming più venduti della settimana si piazza questo mouse da gioco targato VicTsing. Si tratta di un mouse silenzioso senza fili e 7 pulsanti, compatibile sia con PC che laptop. A livello di specifiche tecniche, include cinque livelli di DPi regolabili (800, 1200, 1600, 2000, 2400), che consentiranno ai gamers di modificare la velocità senza installare alcun tipo di driver dal momento che è Plug & Play. Inoltre, i due pulsanti laterali possono essere personalizzati dal software dedicato. Si tratta di un mouse wireless con tecnologia di trasmissione 2.4G, compatibile con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP e Vista, che grazie al chip per il risparmio energetico consente di modificare la retroilluminazione LED con tre modalità, attraverso il pulsante presente nella parte inferiore.

Prezzo: 13,99 Euro

Logitech G502

Secondo posto per Logitech, con il mouse da gioco Proteus Spectrum G502. Siamo di fronte ad un prodotto radicalmente differente rispetto al predecessore, ciò è confermato dagli undici pulsanti programmabili, dall'illuminazione RGB personalizzabile con disponibilità di 16,8 milioni di colori e dal microprocessore a 32 bit ARM. A livello di sensibilità, si può regolare da 200 a 12.000 DPI, ma è possibile impostare anche cinque pesi da 3,6 grammi l'uno per ottenere il bilanciamento perfetto. È anche presente un sistema di profili personalizzabili, con supporto multi-utente. Il sensore ottico include la tecnologia G Delta Zero, che minimizza l'accelerazione del mouse e migliora l'affidabilità nel puntamento. Il G205 RGB è, ad oggi, l'offerta top di gamma della compagnia ed è disponibile a 64 euro su Amazon.

Prezzo: 64,00 Euro

TeckNet M268 Raptor

Terzo posto per Tecknet con il Raptor, un mouse da gioco 6D Ottico, a cui è stato aggiunto un peso extra di 40 grammi per massimizzare ulteriormente le prestazioni. Permette anche l'accelerazione 15G, la velocità di tracciamento a 37 IPS e frequenza di aggiornamento da 4000 FPS. Per quanto riguarda il design, le curve del mouse sono in grado di adattarsi in automatico a quelle della mano e del palmo, con la parte inferiore che fornisce un controllo più stabile. Anche questo è un mouse Plug & Play che non richiede l'installazione di alcun drive. È compatibile con Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Il sensore ottico permette poi di regolare i DPI su tre livelli: 1000, 1600 e 2000. Si tratta senza dubbio di un'ottima soluzione di fascia medio-bassa.

Prezzo: 9,99 Euro

Logitech G203

Torna, al quarto posto, Logitech, con il mouse da gioco G203 Prodigy, con sensore ottico ma non wireless. Come leggiamo nella scheda tecnica, si tratta di un mouse fino ad otto volte più veloce rispetto agli standard, ispirato alle linee classiche e semplici dello storico G100, che resta ancora oggi uno dei preferiti da parte degli utenti. Il sensore ottico da 6000 DPI garantisce un'ottima precisione, velocità di tracciamento e uniformità di risposta, a cui si aggiunge anche un aspetto grafico reso piacevole dall'illuminazione RGB da 16,8 milioni di colori. Il tensionamento avanzato dei pulsanti garantisce anche dei clic molto precisi ed uniformi.

Prezzo: 29,90 Euro

Mouse da gioco wireless Combatwing

Chiude la classifica della settimana il mouse da gioco Combatwing, disponibile sia wireless che cablato, anche ricaricabile. Il modulo wireless è in grado di portare il segnale fino a 30 metri (salvo ostacoli) e, se si attiva lo scambio, non appena le batterie saranno scariche passerà direttamente alla modalità cablata. Si tratta di un mouse con quattro livelli di DPI regolabili (1000, 1600, 2000, 2400), personalizzabile a livello estetico grazie ai LED RGB, ma anche grazie agli otto pulsanti funzione da impostare a proprio piacimento. Come molti dei mouse di cui vi abbiamo parlato poco sopra, anche questo è Plug & Play e non richiede alcun tipo di driver per funzionare: basta semplicemente collegarlo al PC ed il gioco è fatto.

Prezzo: 21,69 Euro