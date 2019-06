I nuovi monitor da gaming 2019 di Samsung: 4K, schermi curvi e Ultra-Wide

Samsung si sta appassionando sempre di più al mondo del gaming, a dimostrarlo una volta di più sono i nuovi monitor CRG9 Super Ultra-Wide e UR59C, che abbiamo toccato con mano al Samsung District di Milano. Due prodotti molto diversi fra loro, che richiedono differente spazio sulla scrivania e appartengono a categorie di prezzo quasi opposte, motivo per cui vanno a pescare utenti ben precisi e - all'interno della gamma Samsung - non si calpestano a vicenda.

Lasciando per un attimo il mondo del gaming, Samsung ha presentato anche un terzo monitor in arrivo, pensato soprattutto ai professionisti che lavorano su scrivanie molto strette e hanno bisogno di recuperare quanto più spazio possibile: lo Space Monitor offre un'alta risoluzione e si aggancia tramite morsetto, è dunque privo di stand.



UR59C: 32" 4K UHD

Iniziamo col parlare in dettaglio del più compatto UR59C, un monitor che secondo Samsung è "ideale per sviluppatori di contenuti che desiderano versatilità e prestazioni elevate". Il produttore coreano ha riposto davvero molta cura nella sua creazione, abbandonando per molti elementi la plastica e tornando al metallo, racchiudendo la sua tecnologia in un design curvo davvero particolare, rifinito sia anteriormente che posteriormente - perfetto per quelle scrivanie a centro stanza, è quasi un peccato posizionarlo contro un muro.

L'UR59C è poi il primo monitor curvo da 32 pollici a offrire la risoluzione 4K UHD (3840×2160), supportando fino a un miliardo di colori. La curvatura 1500R dovrebbe garantire un'esperienza sempre immersiva in diversi utilizzi, dalla creazione di contenuti alle sessioni di gioco, riducendo l'affaticamento degli occhi generalmente causato dall'uso prolungato dei monitor tradizionali.



Il prodotto è disponibile nella colorazione Dark Blue Gray e si presenta molto sottile, oltre che di qualità premium nei materiali: il suo spessore è infatti di appena 6,7 mm, le cornici dello schermo sono praticamente assenti su tre lati e sul retro gode di un rivestimento in tessuto. La base V-Slim in metallo tende poi a occupare meno spazio possibile, così da ridurre l'ingombro sulla scrivania. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, il monitor UR59C dovrebbe arrivare ad agosto al prezzo di 499 euro.



CRG9: Ultra-Wide 49"

Nel caso in cui i 32 pollici dell'UR59C non dovessero bastarvi, arriva in vostro soccorso il gigantesco CRG9 da 49 pollici, che va a correggere tutte le criticità del modello precedente. Parliamo di un monitor Super Ultra-Wide ad alta risoluzione in formato 32:9, con risoluzione Dual QHD da 5120×1440. Un prodotto imponente, sia come schermo "vivo" che come struttura, completo inoltre di tecnologia HDR10 con luminosità di picco di 1.000 nit.

L'HDR fa poi "il pari" con la funzionalità Local Dimming e il Quantum Dot, che promettono un contrasto elevatissimo e una gamma colori estremamente ampia. Il CRG9 vanta anche una frequenza di aggiornamento che farà gola a molti gamer: 120 Hz con un tempo di risposta di 4 ms.



Troviamo poi anche la tecnologia AMD Radeon FreeSync 2 HDR, che garantisce una grafica fluida priva di qualsivoglia lag, senza disturbi per il giocatore. La vera esperienza immersiva è poi data da una curvatura di 1.800 mm, con la caratteristica Ultra-Wide che può essere usata anche per il multitasking e il PBP (Picture-by-Picture), che mostra due sorgenti video a schermo. Parlando di connessioni, il CRG9 è dotato di due porte HDMI, due Display Port, una USB 3.0 e una porta per le cuffie. Anche questo monitor arriverà sul mercato ad agosto e il suo prezzo al pubblico sarà di 1.499 euro.



Space Monitor: lo schermo salva-spazio

Prodotto totalmente differente invece lo Space Monitor, che non presenta curvatura e ha un aspetto più "serioso", adatto ad ambienti di lavoro dalle dimensioni ridotte. Lo schermo presenta cornici prossime allo zero su tre lati, inoltre è disponibile in due varianti: una da 27" con risoluzione QHD e una da 32" con risoluzione 4K UHD.



La vera particolarità è però rappresentata dallo Zero Height Adjustable Stand, che permette allo schermo di agganciarsi al bordo della scrivania grazie a un morsetto e di muoversi in libertà in verticale, arrivando sino alla superficie della scrivania. Passando ai prezzi, la versione da 27" sarà disponibile sempre a fine estate a 429 euro, mentre quella da 32" a 529 euro.