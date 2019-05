I TV LCD 2019 di Sony presto in Italia, anche 8K: specifiche e prezzi

Dopo aver analizzato prezzi e modelli dei TV OLED Sony in arrivo in Italia, diamo oggi uno sguardo alla nuova gamma LCD. Rispetto agli OLED il prezzo è generalmente più basso e le novità sono importanti, soprattutto nella fascia alta della nuova lineup. In questa si colloca infatti lo ZG9 Master, il primo televisore 8K dell'azienda giapponese, un piccolo gioiello tecnologico che andrà a rivaleggiare proprio con i top di gamma OLED.

Non mancano però soluzioni più abbordabili, nel costo e nelle dimensioni, per un parco prodotti completo e variegato. A fare da collante tra i vari modelli troviamo le tecnologie più utilizzate in campo TV, dal 4K all'HDR, passando per Android TV, presente in quasi tutte le varianti.



I nuovi TV Sony 2019

Nel descrivere la lineup Sony per il 2019 in campo LCD partiamo dal top di gamma ZG9 Master. Purtroppo il prezzo per l'Italia non è ancora stato comunicato, ma meglio fermare subito qualsiasi entusiasmo perché questo modello è riservato solo a facoltosi appassionati. Disponibile solo nei tagli da 85 e 98 pollici, i prezzi negli Stati Uniti partono da 12.999$ per il primo per finire ai 69.999$ del secondo, cifre da capogiro per un prodotto decisamente particolare. La risoluzione 8K è accompagnata dal sistema di retroilluminazione Full Led Backlight Master Drive, derivato da quello impiegato sul precedente top di gamma LCD ZF9. Il processore di immagine è unico nel parco TV Sony: l'8K X-Reality Pro è stato pensato proprio per l'upscaling dei contenuti e per questo specifico modello, sarà interessante vedere come opera, visto che finora solo Samsung si era spinta in questo campo con un prodotto commerciale.



Il TV è dotato di HDMI 2.1 ma almeno per ora dovrebbero funzionare come comuni HDMI 2.0, ottenendo le nuove funzioni successivamente tramite aggiornamento software. Poco male, visto che non ci sono dispositivi in commercio che possano sfruttarle oggi.

Il sistema audio dovrebbe essere particolarmente avanzato, del resto lo spazio nella scocca è maggiore rispetto a quello di un TV OLED e in questo modo si possono piazzare casse più grandi, che dovrebbero essere quattro in tutto, tutte nella parte posteriore.

Passando invece alla gamma 4K, che interessa maggiormente il pubblico di massa, al vertice troviamo l'XG95, con retroilluminazione Full Led e local dimming, in arrivo nelle varianti da 55, 65, 75 e 85 pollici. Tutti tagli di grandi dimensioni, ma del resto è su questo segmento che si sta concentrando il mercato.

Il TV utilizza lo stesso processore di immagine del top di gamma OLED AG9, l'X1 Ultimate. Disponibili anche il Dolby Vision e la modalità calibrata di Netflix. Niente HDMI 2.1 per questo modello, come per tutta la gamma LCD ad esclusione della variante 8K, tuttavia è presente la compatibilità con la modalità eARC per l'audio, che permette il passthrough dei segnali Dolby Atmos. I prezzi di listino partono da 1.799€ per il 55, salendo a 2.599€ per il 65 e a 3.999€ per il 75 pollici, manca ancora il costo del taglio da 85".

Molto interessante è il modello XG90, disponibile nella sola variante da 49". Sul mercato mancano soluzioni di qualità ma dalle dimensioni ridotte, almeno per gli standard attuali, e l'XG90 cerca proprio di colmare questa mancanza. Anche in questo caso troviamo la retroilluminazione Full LED con local dimming e processore di immagine X1 Extreme, predecessore dell'X1 Ultimate. Piena compatibilità è garantita con gli standard HDR10 e Dolby Vision, il tutto a un prezzo per l'Italia di 1499€.

La gamma XG85 invece punta su un prezzo di acquisto inferiore, ma perde la retroilluminazione Full Led in favore di una Edge LED. Cambia anche il processore di immagine, che diventa un più basilare X1, ma rimangono il Dolby Vision e il Dolby Atmos. In questo caso i prezzi partono da 1.499€ per il 55 pollici, salendo a 1.999€ per il 65 e a 2.999€ per il 75. Dovrebbe arrivare anche una variante da 85", ma il prezzo è ancora sconosciuto.



Da questo punto in poi il Dolby Vision non è più disponibile in nessuno dei modelli che andremo ad elencare, a partire dall'XG83, acquistabile nei tagli da 43 e 49 pollici, con un prezzo, rispettivamente, di 999 e 1.199 Euro. La retroilluminazione è di tipo Edge LED mentre il processore di immagine rimane l'X1.

Scendendo ancora con il prezzo fa capolino la serie XG81, anche questa con retroilluminazione Edge LED ma con un meno evoluto processore di immagine 4K X-Reality Pro, con modelli da 43, 49, 55 e 65 pollici. Purtroppo mancano ancora i prezzi, che aggiungeremo una volta resi ufficiali da Sony Italia.

Decisamente corposa la gamma XG80, con modelli da 43" (849€), 49"(999€), 55" (1.199€), 65" (1.698€) e 75" (2.299€). Si tratta di linea pensata per chi è alla ricerca di schermi di grandi dimensioni a prezzo contenuto. Soprattutto il 75", una volta arrivato sul mercato, potrebbe scendere di prezzo quanto basta per diventare appetibile anche a un pubblico ampio.

Interessante notare come le varianti da 55, 65 e 75 pollici utilizzano una retroilluminazione Direct Led, un nome utilizzato per descrivere TV Full LED ma senza local dimming, per una minor precisione nella gestione della luce (ma in teoria migliore di quella ottenibile con un Edge Led).

Infine ci sono gli entry level XG70, con tagli a partire dai 43 pollici per poi passare ai 49, 55 e 65 pollici, con gli ultimi due dotati di retroilluminazione Direct Led. Particolarità di questa variante è l'utilizzo del sistema operativo Linux al posto di Android TV, da capire in questo caso quale sarà il supporto da parte delle principali piattaforme di streaming.