I TV OLED e LCD 2019 di LG arrivano in Italia: tutti i prezzi e i modelli

La nuova gamma di televisori LG è arrivata in Italia. Dopo la presentazione al CES di Las Vegas i TV della linea 2019 sono finalmente disponibili nel nostro paese, con prezzi a partire da 899€. L'offerta della casa coreana è molto interessante, soprattutto per i suoi televisori OLED, che lo scorso anno hanno mostrato prezzi allettanti, con il modello B8 sceso al di sotto dei 1000€.

Non solo OLED però perchè anche la tecnologia LCD conta tanti nuovi prodotti in arrivo, che nei tagli più grandi potrebbero scendere di prezzo rapidamente, rappresentando una valida alternativa per chi è in cerca di un televisore dalla diagonale molto elevata. Vediamo quindi i prezzi e le principali caratteristiche dei TV LG 2019, a partire dalla gamma OLED.

HDMI 2.1 per tutti i TV OLED

In tutto sono in arrivo tre nuove serie di TV OLED da LG, W9, E9 e C9. Ad esclusione del modello B9, tutti gli altri utilizzano il processore di immagine Alpha 9 Gen 2, alla sua prima apparizione. Molte delle novità che apporta riguardano algoritmi di deep learning in grado di migliorare la qualità delle immagini a risoluzione non 4K, soprattutto nel caso di contenuti di qualità al disotto della media, con particolare attenzione all'upscaling dei video.

Piena compatibilità è garantita con gli standard HDR10, HLG e Dolby Vision. Sempre grazie al processore di immagine Alpha 9 di seconda generazione i TV OLED di LG integrano lo standard Dolby Atmos. Le novità in campo audio non sono finite, vista la presenza dello standard WiSA per la connessione senza fili ad impianti audio compatibili fino a 8 canali, anche in questo caso con pieno supporto al Dolby Atmos.



Saggia la scelta di LG di dotare tutta la gamma OLED della connessione HDMI 2.1, dando pieno supporto a tutte le nuove funzionalità, dal VRR per il refresh rate variabile all'eARC per l'audio, in grado di veicolare anche segnali Dolby Atmos verso un impianto esterno, passando per la Game Mode automatica.

Interessante la compatibilità con lo standard HFR, per la gestione di flussi video in 4K a 120 frame al secondo, una funzione che tuttavia non trova un supporto ottico in grado di utilizzarla, visto che non esistono contenuti video pensati per sfruttare l'HFR nel campo dell'home video. Purtroppo le informazioni, almeno fino alle prime recensioni, sono piuttosto scarse, in compenso però si conoscono già tutti i prezzi e i modelli in arrivo.



- LG OLED TV W9 77'': 12.999 euro

- LG OLED TV C9 77": 7.999 euro

- LG OLED TV W9 65": 6.999 euro

- LG OLED TV E9 65" 3.999 euro

- LG OLED TV C9 65": 3.499 euro

- LG OLED TV B9 65": 3.399 euro

- LG OLED TV E9 55": 2.999 euro

- LG OLED TV C9 55": 2.499 euro

- LG OLED TV B9 55": 2.399 euro



I prezzi possono sembrare elevati rispetto ai modelli in commercio ma il costo di listino sarà poi influenzato dalle offerte che si trovano nelle catene di elettronica e online. Bisogna poi considerare che con l'aumento della disponibilità di prodotti in Italia assisteremo a un progressivo abbassamento.

Per quanto riguarda invece i nuovi televisori NanoCell con tecnologia LCD, LG ha portato nel nostro paese varianti dai 49 fino agli 86 pollici.



- LG NanoCell TV SM9000 86": 4.499 euro

- LG NanoCell TV SM9000 75": 3.499 euro

- LG NanoCell TV SM8610 75": 2.999 euro

- LG NanoCell TV SM9800 65": 2.999 euro

- LG NanoCell TV SM9010 65": 2.299 euro

- LG NanoCell TV SM8600 65": 1.999 euro

- LG NanoCell TV SM8200 65": 1.499 euro

- LG NanoCell TV SM9800 55": 2.399 euro

- LG NanoCell TV SM9010 55": 1.699 euro

- LG NanoCell TV SM8600 55": 1.399 euro

- LG NanoCell TV SM8200 55": 1.199 euro

- LG NanoCell TV SM9000 49": 1.299 euro

- LG NanoCell TV SM8600 49": 1.199 euro

- LG NanoCell TV SM8200 49": 899 euro



Proprio il modello da 86 pollici è uno dei più interessanti della nuova lineup, il prezzo infatti, al netto dei prossimi ribassi e dei futuri sconti, potrebbe diventare invitante vista la dimensione di questo pannello. I modelli di fascia alta sono dotati di retroilluminazione Full LED e di HDMI 2.1, e anche in questo caso troviamo il Dolby Vision.

Il processore di immagine Alpha 9 di seconda generazione è presente invece solo nel modello SM99, l'unico LCD con risoluzione 8K, il cui prezzo non è ancora stato annunciato per l'Italia, mentre gli altri impiegano un processore Alpha 7 di seconda generazione. Le specifiche dei singoli modelli non sono ancora abbastanza dettagliate purtroppo, ma da queste prime informazioni la nuova gamma OLED sembra essere ricca di funzionalità e molto promettente, mentre quella LCD è ancora tutta da scoprire, non resta altro che attendere le prime recensioni per capire meglio le specifiche di ogni variante.