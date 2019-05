I viaggi nel tempo sono solo finzione o possono essere realtà?

Quante volte ci è capitato di pensare o semplicemente di dire "Se potessi tornare indietro farei sicuramente una scelta differente"? L'implicazione di questa frase è diversa dal significato reale, esprime un concetto tanto semplice da far capire ma estremamente complesso da pensare: il viaggio nel tempo. La cultura pop ultimamente ha amplificato questo concetto, e opere come la trilogia di Ritorno al futuro hanno fatto sognare e fantasticare intere generazioni (chi non ha mai desiderato l'almanacco sportivo mente). Le prime rimuginazioni sul viaggiare nel tempo sono però avvenute molto tempo prima dei film hollywoodiani, perché l'essere umano, si sa, ama sempre speculare sull'impossibile.



Grande Giove!

Già nel 1733 Samuel Madden, con il suo Memoirs of the Twentieth Century, esplorava questo concetto. E anche lo stesso Charles Dickens in A Christmas Carol ne ha fatto uso, anche se in modo implicito la possibilità di viaggiare nelle ere ci ha dunque sempre affascinato.

L' esempio più lampante di opera che affronta questo tema è La macchina del tempo di H.G. Wells. Il primo esempio di un viaggio attraverso i secoli compiuto con mezzi scientifico-tecnologici. Wells ispirò una generazione, che creò poi storie sempre più complesse di viaggi temporali e paradossi.



Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade

Secondo la fisica, il tempo ha una sola direzione, e non è possibile, in alcun modo, modificarla. La natura segue il concetto di freccia del tempo, ovvero che tutto quello che accade non potrà mai tornare indietro. Anche se l'evoluzione della fisica, grazie alla relatività di Einstein, ha riconsiderato lo scorrere del tempo, e la natura stessa dello spazio-tempo. Tutto è relativo.

Ciò di cui non tiene conto quasi nessun autore di libri di fantascienza e di viaggi nel tempo è che il dispositivo, oltre a viaggiare fra le ere, viaggia anche nello spazio. L'universo è in continuo movimento, in questo stesso momento stiamo girando sulla Terra a una velocità di circa 1.600 chilometri all'ora, che in un mese significa percorrere circa 80 milioni di chilometri intorno al Sole. Impostare ere troppo remote potrebbe essere un vero problema, che neanche dei calcoli precisi alla milionesima parte potrebbero risolvere.

Per questa questione c'è ancora tempo, e per adesso il problema non si pone, visto che per viaggiare nel tempo ci vorrà ancora un bel po'. Ma è possibile? Teoricamente sì.



Steins;Gate

Uno dei metodi che vengono accettati dalla teoria della relatività sono i wormhole, una sorta di piega dello spazio-tempo. Questi wormhole potrebbero collegare due punti distanti miliardi di anni luce, due differenti universi, o anche epoche diverse.

Ma non tutti gli universi nascono con il verme, quindi sono stati classificati diversi tipi di wormhole che, ipoteticamente, potrebbero esistere.

Il primo venne teorizzato dal duo Einstein-Rosen, che collega un buco nero a un buco bianco, ma questo tipo di cunicolo spazio temporale è instabile e si chiuderebbe istantaneamente una volta creato.



Quello attraversabile, sempre seguendo le salde regole della relatività generale, fu ipotizzato per la prima volta da Kip Thorne, e deve essere tenuto aperto grazie alla materia esotica (che invece di essere attratta dalla gravità, la spinge indietro).



Time And Relative Dimension In Space

Sono stati ipotizzati anche altri modi per viaggiare nelle pieghe dello spazio-tempo, uno di questi è attraverso il cilindro rotante di Tipler, una struttura (creata dall'uomo) di miliardi e miliardi di masse solari che dovrebbe ruotare alla metà della velocità della luce.

La rotazione creerebbe una distorsione dello spazio e del tempo, che verrebbero così avvolti su loro stessi, dando la possibilità di viaggiare nel tempo. Ci sono però due importanti problemi: non si può viaggiare in un passato dove non è stato ancora creato il cilindro e non si può andare in un futuro dove il cilindro è stato distrutto.

Un altro modo per viaggiare nel tempo, ma solo nel futuro, è quello di raggiungere velocità prossime a quelle della luce. La teoria della relatività di Einstein afferma che: più veloce è il moto di un corpo, più si percepisce in modo rallentato lo scorrere del tempo.

Questo fenomeno si chiama dilatazione temporale: ad esempio, se si dovesse fare un viaggio all'età di 15 anni, viaggiando a una velocità del 99.5% la velocità della luce per 5 anni, una volta tornati sulla Terra saranno passati 50 anni, mentre per il viaggiatore ne saranno passati solo cinque.



Time Paradox

Un ipotetico viaggiatore del tempo dovrebbe sottostare a delle regole ferree una volta arrivato nel passato. Supponendo che il viaggio nel tempo sia possibile, è interessante analizzare le possibili implicazioni che potrebbe causare un viaggio nelle ere, inclusa la possibilità di creazione dei paradossi.

Uno dei più famosi paradossi è quello del nonno. Il paradosso del nonno descrive una situazione in cui un ipotetico viaggiatore del tempo torna indietro per incontrare suo nonno.



Fin qui tutto bene, ma se il viaggiatore del tempo uccide suo nonno, oppure fa in modo di non fargli conoscere la sua futura moglie (e quindi la nonna del viaggiatore), i due non farebbero figli (ovvero i genitori del viaggiatore temporale) e di conseguenza non esisterebbero nipoti - viaggiatore del tempo compreso. Arrivato a questo punto, però, come ha fatto il viaggiatore a tornare indietro nel tempo e uccidere il nonno se non è mai nato?



Altro paradosso interessante riguarda quello della predestinazione. Supponiamo che un uomo voglia tornare indietro nel tempo per uccidere Hitler da bambino, lasciando stare il dubbio etico dell'uccidere un bambino che in futuro avrebbe causato milioni di morti, questo paradosso descrive che il viaggiatore non può comunque farlo, perché l'universo è irreversibile.



Universo Deus Ex Machina

Qualsiasi alterazione è comunque considerata dalle leggi cosmiche dell'Universo, in sostanza, tutto quello che è accaduto, deve comunque accadere. Per spiegare meglio la questione, supponiamo che il viaggiatore nel tempo riesca, in qualche modo, ad attentare alla vita di Hitler; l'attentato non può uccidere Hitler, ma lo shock della situazione potrebbe far impazzire il ragazzo, che in futuro compirà una strage. Stessa cosa con il primo paradosso: il nipote non potrà mai uccidere il nonno, perché ci sarà sempre qualcosa che glielo impedirà.

Un'altra possibile risposta a questi paradossi può essere data se consideriamo l'esistenza di mondi paralleli. Ci sono diversi mondi in cui nostro nonno (o Hitler) esistono, e molti mondi in cui non esistono. Una volta compiuto il misfatto, si viene "trasferiti" sulla linea di universo che abbiamo creato, lasciando intatta quella di partenza.



L'uomo ama pensare l'impossibile ed è forse questo il motivo per cui adesso ci troviamo qui. C'è ancora molto da ipotizzare e capire ma un giorno, continuando a sognare, potremmo davvero riuscire a raggiungere il nostro scopo. Nel frattempo all'affermazione "se potessi tornare indietro farei sicuramente una scelta differente", potremmo rispondere con "potrebbe non essere comunque così", con l'universo che ci metterebbe in ogni caso i bastoni fra le ruote, poiché immodificabile. Vi piacerebbe scoprirlo in modo chiaro e definitivo, eh?