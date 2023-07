IA e mondo del lavoro: quali sono le professioni a rischio?

Di intelligenze artificiali si parla ormai ogni giorno e sempre più spesso lo si fa relativamente all'impatto che queste stanno avendo - e avranno - in misura crescente sul mondo del lavoro.

In particolare, le applicazioni pratiche delle IA generative stanno portando grandi vantaggi in termini di semplificazione ed efficientamento in molti campi del settore terziario: algoritmi sempre più avanzati sono in grado di generare testi, immagini, formule, codici e persino contenuti musicali, il tutto in una manciata di secondi, a ciclo continuo e senza i limiti biologici che caratterizzano la manodopera umana.



Il rapido sviluppo della robotica e dell'automazione abbinato a quello delle IA chiama all'appello anche le occupazioni più "pratiche", coinvolgendo i segmenti dell'industria, della logistica e dell'agricoltura.

Stiamo assistendo, quindi, a una vera e propria rivoluzione del mondo del lavoro e questo ci costringerà, in un modo o nell'altro, a fare i conti con le nuove tecnologie. Ma quali sono le figure professionali che dovranno cedere il passo alle intelligenze artificiali? Proviamo a ipotizzarlo insieme.



Saremo sostituiti dalle IA?

Secondo un rapporto pubblicato da Goldman Sachs, le intelligenze artificiali potrebbero sostituire oltre 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno nel futuro prossimo.

L'impatto di questa svolta varierà a seconda del settore: il 46% delle professioni amministrative e il 44% di quelle legali verranno automatizzate, mentre quelle legate all'edilizia e alla manutenzione saranno interessate in misura minore. I lavori che però destano più preoccupazioni sono quelli "creativi".

Artisti, designer, giornalisti e addirittura gli sviluppatori possono percepire la pressione esercitata dalle IA in due sensi: da una parte gli algoritmi sono già in grado di svolgere un ampio numero di compiti in completa autonomia, mentre dall'altra l'accesso a strumenti come ChatGPT permette anche a soggetti meno "portati" di entrare in concorrenza con persone più qualificate.

Si tende spesso a minimizzare il problema, adducendo come motivazione il fatto che saranno create altre tipologie di lavoro completamente nuove.

Se è vero che circa l'80% delle professioni odierne non esisteva negli anni ‘40 del secolo scorso, è altrettanto vero che a partire dagli anni ‘80 la creazione di nuovi lavori ha ceduto il passo al rapido incedere dell'avanzamento tecnologico: se la società non sarà in grado di prendere le dovute precauzioni, assisteremo inevitabilmente al crollo dell'occupazione, con conseguenze che a oggi è difficile prevedere.



Figure professionali a rischio

Come abbiamo già detto, alcuni lavori sono più a rischio di altri e, stando agli esperti di IA, certe figure professionali potrebbero presto essere completamente sostituite dagli algoritmi.

Tra queste spiccano content marketer e social media manager. Potenti applicazioni come Jasper sono già in grado di produrre articoli, email pubblicitarie e tweet in maniera tempestiva, automatizzando gran parte delle attività legate a una campagna pubblicitaria e ottimizzando al contempo l'indicizzazione per i motori di ricerca: i professionisti specializzati in contenuti a basso apporto creativo sono avvisati.

Anche alcuni tipi di giornalismo saranno presto appannaggio delle IA: la cronaca sportiva e finanziaria in particolare sono già ampiamente automatizzate. Dati sportivi ed economici (e spesso anche politici) possono essere sintetizzati in articoli informativi di discreta fattura senza troppi problemi.



Nella lista non possono mancare artisti e grafici: intelligenze artificiali come Dall-E2 e Midjourney hanno già fatto ampiamente parlare di loro e non è un segreto che in certi settori, come per esempio quello videoludico, l'utilizzo di asset generati dalle IA sono ormai all'ordine del giorno.

Strumento o minaccia? Ai posteri l'ardua sentenza.

Gli stessi dubbi possono essere trasferiti sugli sviluppatori: in questo settore l'avvento delle IA può sicuramente semplificare la vita, demandando le operazioni di base a strumenti come Copilot: uno studio condotto da Microsoft e dal MIT ha decretato che gli sviluppatori che utilizzano questa intelligenza artificiale sono più rapidi del 56% rispetto ai programmatori tradizionali. Il rischio però che i codici più semplici vengano completamente dati in mano alle IA è molto elevato.



Gli analisti di dati non se la passano meglio: tendenze e strategie, soprattutto in ambito finanziario, possono essere delineate con estrema precisione dalle IA, che già da tempo sono utilizzate in maniera estesa in questo frangente.

L'intelligenza artificiale conosce codici e regolamenti meglio degli avvocati, oltre a individuare i documenti più rilevanti per un caso. Le IA sono sempre più utilizzate anche per la stesura dei contratti.



Il settore della logistica è forse stato il primo a erigere barricate: negli ultimi 10 anni Amazon ha utilizzato più di 500 mila robot per la gestione dei propri super magazzini. Il colosso dell'e-commerce sta inoltre lavorando allo sviluppo di automi in grado di svolgere anche le funzioni più delicate e senza la necessità di rivolgersi ai sindacati!

Infine due professioni altamente specializzate: radiologi e medici diagnostici dovranno presto fare i conti con le IA.

Nel 2019 gli algoritmi hanno per la prima volta superato gli specialisti umani in precisione, individuando il 5% delle masse tumorali in più e riducendo i falsi positivi dell'11% nella lettura delle immagini mediche.



Va sottolineato che, probabilmente, nessuna di queste professioni vedrà scomparire completamente il contributo umano. Molto più verosimilmente le IA saranno utilizzate come valido strumento di supporto, eliminando le operazioni più ripetitive e basilari da un lato e riducendo il rischio di commettere errori dall'altro.

Questo cambiamento comporterà comunque una flessione della domanda di lavoro, i cui risvolti dovranno essere presi in carico dalle istituzioni. Come queste intenderanno agire, al momento, rimane un mistero.