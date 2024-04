L'IA musicale è incredibile: sentite le canzoni che crea, anche in italiano

C'erano una volta autori e artisti che si radunavano in studio per ragionare su ogni parola e nota di un componimento. Oggi, invece, bastano un computer, una connessione a Internet, un browser e un pizzico di fantasia ed ecco che le idee possono trasformarsi in musica. Da Suno a MusicFX, nella prima metà del 2024 si sono affacciate sul mercato già diverse soluzioni avanzate che possono generare musica a partire da un prompt testuale, anche in italiano. Certo, affermare che gli artisti "c'erano una volta" è indubbiamente esagerato, ma mettendo alla prova i servizi citati non si può che restare sorpresi da quanto siano già in grado di fare.



Suno può creare delle hit: ecco alcuni esempi

Se non avete mai approfondito il mondo dei servizi di intelligenza artificiale pensati per fare musica, sappiate che una delle più performanti è Suno. Il motivo è semplice: una volta raggiunto il portale ufficiale ed effettuato il login con un account a scelta tra quelli Discord, Google e Microsoft, la vostra hit è a un passo.

Il piano gratuito, infatti, offre l'accesso a 50 crediti al giorno, utili per la creazione di un totale di 10 brani (che in realtà sono 5, in due versioni differenti per ciascuno).

Come fare per generare una canzone? Niente di più semplice: si digita una descrizione, anche in italiano, e si indica il genere di proprio interesse. A questo punto, basta premere sul pulsante di conferma e attendere qualche secondo.

Davvero, tutto qui: così facendo, nel giro di qualche minuto si ottengono due versioni del brano in questione. Il testo è scritto direttamente dall'intelligenza artificiale, che sceglie anche la voce più adatta al brano. In pratica fa tutto l'IA, a voi basta solo l'idea.



Nel nostro caso, la prima cosa che abbiamo fatto è stata generare una canzone per un fantomatico spot in italiano di Rabbit R1, il dispositivo IA che ha stregato l'edizione 2024 del CES di Las Vegas. Solo una cosa: non ascoltatela troppo, dato che potreste non riuscire più a smettere. Credete ancora che non si tratti di qualcosa di poi così avanzato?

Un test che ci è venuto in mente durante la prova di Suno è relativo a far scrivere, interpretare e arrangiare all'intelligenza artificiale dei brani di vario genere basati su una persona della redazione.

Ecco, allora, che l'autore dell'articolo che state leggendo è diventato protagonista di improbabili serenate pop, reggaeton, elettroniche e rap.

Ribadiamo che nessun essere umano ha scritto i testi - NdA, l'intelligenza artificiale a quanto pare mi adora - e, al netto dell'ironia del vedersi dedicare dei testi simili, il fatto che Suno v3 riesca ad arrivare a questi livelli nella nostra lingua rappresenta un passo in avanti importante in ambito musicale. Per comprendere meglio le potenzialità del servizio, potrebbe magari interessarvi effettuare qualche test diretto (e adesso sapete dove rivolgere lo sguardo).



Certo, la generazione di musica tramite IA non è una novità assoluta, tanto che già nel 2023 avevamo creato una sorta di sigla IA di Everyeye, ma è indubbio che il passare del tempo stia portando con sé importanti innovazioni in questo campo.

A questo proposito, di recente è stata resa disponibile anche l'IA MusicFX di Google, che però non è ancora accessibile ufficialmente dalle nostre parti (se non tramite workaround).

L'attenzione sul tema è tanta, considerando anche che ormai, a partire dalla vicenda della diffusione della canzone IA di Drake e The Weeknd, risalente a poco più di un anno fa, non è più così inusuale imbattersi in canzoni IA che simulano la voce di un artista noto. I social network, infatti, sono pieni di contenuti di questo tipo e il settore musicale deve ancora capire per bene come affrontare questa situazione. Già da tempo realtà come Universal discutono di IA, ma è probabile, a questo punto, che sia in arrivo un'ondata di musica generata dall'intelligenza artificiale mai vista finora.