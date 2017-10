ICO: occasione d'oro o truffa a regola d'arte?

Per molti il 2017 è stato l'anno delle criptovalute, non tanto per l'introduzione di nuove monete sul mercato, quanto per l'incredibile boom che ha visto come protagoniste le principali valute virtuali come Bitcoin, Ethereum e Ripple. Insieme a questi record senza precedenti, un altro fenomeno ha preso piede nel 2017, interessando un volume di denaro impressionante: le ICO. Una ICO, acronimo per Initial Coin Offer, è un sistema non regolamentato utilizzato da nascenti Start Up per richiedere finanziamenti. Le ICO condividono lo stesso concetto alla base delle IPO, l'offerta iniziale per le azioni di una società in procinto di quotarsi per la prima volta sul mercato: in cambio di capitale viene corrisposto al finanziatore un'azione. Tuttavia, mentre nel mercato azionario l'azione ottenuta è un titolo rappresentativo di una piccola parte della proprietà di una società, nel mondo delle criptovalute l'azione ottenuta è completamente scorporata dal concetto di proprietà, tanto da rendere improprio l'utilizzo del nome "azione". Per essere precisi, infatti, decidendo di partecipare a una ICO, in cambio di una determinata quantità di denaro, si ottiene un "token", ossia una sorta di gettone personalizzato dalla società che lo emette, la cui tipologia dipende dall'impresa finanziata.

Ad esempio, partecipando alla ICO di Ethereum, i token sarebbero stati i primi coin di questa criptovaluta, venduti in presale, a circa trenta centesimi di dollaro l'uno, per porre i primi blocchi della blockchain su cui tutto il sistema avrebbe poi lavorato. Una ICO, però, non riguarda soltanto la creazione di nuove valute, ma viene effettuata anche da società sviluppate sopra l'infrastruttura di monete già esistenti, molto spesso Ethereum, che delle ICO ne ha fatto un vero punto di forza. In questo caso, acquistando il token di una Start Up si ottengo determinati privilegi come la possibilità futura di sfruttare il servizio offerto dalla società in questione gratuitamente o con una tassa molto ridotta. In entrambi i casi, i token acquistati possono essere successivamente venduti e, proprio come per le azioni, con il passare del tempo il loro valore reale si distanzia dal valore nominale, ossia il prezzo inizialmente pagato, adattandosi al mercato e al successo dell'impresa emettitrice. Nonostante risulti evidente come al possesso di un token non corrisponda la proprietà di una piccola fetta societaria, la partecipazione a una ICO viene spesso effettuata in ottica speculativa, sperando di veder crescere il valore del token acquistato per poi rivenderlo e ottenerne un profitto. È necessario tenere a mente, però, che tutto il sistema precedentemente descritto non è in alcun modo regolamentato né supervisionato ed è quindi terreno fertile per i truffatori e i malintenzionati, che costruendo siti ad hoc riescono ad accaparrarsi i risparmi di investitori sprovveduti. Tuttavia le possibilità di investimento rimangono moltissime e diverse operazioni avvenute nel corso dell'anno hanno registrato un notevole successo. Analizziamo quindi quattro ICO iconiche, per comprendere al meglio il funzionamento, le possibilità e le insidie di questo nuovo mondo.

Tezos

Tezos è stata l'ICO di maggior successo di quest'anno, riuscendo a raccogliere oltre 230 milioni di dollari in solo due settimane. Tezos offriva in cambio di finanziamenti le prime omonime monete di questa valuta virtuale, i Tezos appunto, identificati con il simbolo XTZ e tutt'ora scambiati per poco meno di due dollari l'uno. Da molti definita come la nuova alternativa a Ethereum, Tezos propone un nuovo sistema informatico basato su una blockchain proprietaria che implementa diverse caratteristiche proprie di Ethereum, tra cui la possibilità di creare smart contract, affiancate a meccanismi innovativi tesi a differenziarla dalle altre criptovalute come un sistema a votazione che impedisce la creazione di hard fork. Questa ICO, però, mette in luce come anche campagne di enorme successo possano nascondere delle insidie. A causa di dissidi interni, infatti, lo sviluppo del protocollo è stato rimandato, impedendo ai primi finanziatori di ottenere i token acquistati. Inizialmente a coloro che parteciparono all'ICO, era stato comunicato che il network di Tezos sarebbe stato attivo a partire da metà novembre, aprendo ufficialmente le porte al trading della valuta, che ora avviene soltanto attraverso un futures market. Finché il contenzioso all'interno della società non verrà risolto, i finanziatori si ritroveranno a mani vuote e potrebbero vedere i loro investimenti bruciati definitivamente.



Gnosis

Gnosis è una piattaforma costruita sulla blockchain di Ethereum che ha effettuato la propria ICO ad aprile di quest'anno, riuscendo a racimolare 12.5 milioni di dollari in soli 10 minuti. A differenza di Tezos, Gnosis appartiene alla seconda categoria di società descritte all'inizio dell'articolo. Non proponendo, infatti, una propria moneta, i token acquistati durante la campagna iniziale permettono di pagare con una tassa agevolata i molteplici servizi proposti dalla società. Essendo una piattaforma, Gnosis è in continua espansione e permetterà di sviluppare diverse applicazioni sfruttando il sistema di predizioni implementato alla base del progetto. A tutti gli effetti Gnosis costituisce un prediction market ossia un mercato creato allo scopo di effettuare trading sull'esito di eventi futuri. Implementando enormi quantità di dati provenienti da interazioni umane e da intelligenze artificiali, si pone l'obiettivo di migliorare il processo di decision making dando la possibilità di conoscere in anticipo i risultati di una determinata decisione. Il campo di applicazione risulta quindi essere ampissimo, spaziando dalle previsioni del tempo alla predizione dell'esito delle prossime elezioni per arrivare fino all'applicazione in campo finanziario e assicurativo. Il progetto sembra molto promettente, ma nulla si può ancora dire sulla sua effettiva realizzazione ed efficacia.

Magos

Se le ICO possono essere un'occasione per cadere in qualche truffa architettata ad hoc questo ne è l'esempio maestro. Durante l'estate 2017, il mondo delle ICO viene scosso dall'introduzione di Magos: una start up che si propone di utilizzare un algoritmo di previsione basato su un sistema collaborativo di reti neurali con l'obiettivo di calcolare precisamente l'esito di determinati eventi, per esempio quelli sportivi. In questo modo sarebbe possibile avvantaggiarsi dei servizi di scommessa online ottenendo notevoli guadagni. Nonostante l'iniziale entusiasmo verso la proposta di Magos, molto presto sono sorti i primi dubbi. Inizialmente si è messo in discussione il team responsabile di questa piattaforma poiché, non essendo possibile trovare alcun tipo di informazione, sembrava essere formato da identità fantasma. Successivamente l'intero progetto è stato passato sotto la lente di ingrandimento, accertando che quanto proposto fosse in realtà impossibile da realizzare. Nonostante i diversi avvertimenti online, la ICO è partita ad agosto ed è terminata il 30 settembre registrando un notevole successo e raggiungendo il capitale minimo richiesto grazie alla raccolta di oltre un milione di dollari. Già il giorno successivo, però, il sito ufficiale di Magos risultava irraggiungibile e molto presto tutti i profili ufficiali sono stati chiusi senza alcuna dichiarazione. Attualmente la società ha cambiato nome, introducendo un nuovo brand denominato AiO e sembra che la distribuzione dei primi token sia iniziata. Tuttavia quest'ultimi risultano privi di alcun valore visto l'inesistenza della piattaforma e della società stessa. Quello che è rimasto di un progetto tanto ambizioso è solo l'amarezza nella bocca degli incauti investitori che hanno deciso di finanziare l'ICO sbagliata.



Useless Ethereum Token



Concludiamo con quella che si è autodefinita la prima ICO del mondo onesta al 100% ossia la Useless Ethereum Token ICO.

A differenze di molte altre ICO, tutto è stato chiaramente definito fin da subito sottolineando la completa inutilità del progetto. Non c'è alcuna idea, piattaforma o prototipo in sviluppo, ma semplicemente un ragazzo che, dopo aver rapidamente imparato come richiedere un finanziamento online, ha deciso di tentare la fortuna scommettendo sulla presenza di persone volenterose di sprecare i propri soldi. Come chiaramente illustrato sul sito ufficiale, infatti, gli investitori sarebbero stati ricompensati con token privi di alcun valore. L'unico motivo per acquistarli era quello di permettere al creatore di questo progetto di depennare la sua lunga lista di acquisti. Nonostante l'apparente assurdità, la campagna si è chiusa con un successo inaspettato riuscendo a raccogliere oltre novantamila dollari. Questa storia mette in luce un altro aspetto delle ICO: molto spesso a inviare finanziamenti non sono soltanto trader esperti che tentano nuove forme di investimento, bensì entusiasti amatori che vedono in questo sistema una modalità di crowdfunding. Torna così alla mente l'insalata di patate finanziata con oltre quaranta mila dollari attraverso la nota piattaforma Kikstarter. Anche in questo caso, infatti, è stata cavalcata l'onda del momento facendo leva sulla curiosità, l'entusiasmo e la generosità del popolo del web attraverso l'ironia.