Il calcio ai tempi dei social: com'è cambiato lo sport più seguito al mondo

È innegabile come da qualche anno lo sport, e nello specifico il calcio, stia andando di pari passo con il mondo dei social network. Le ragioni sono ovviamente tante, una di queste vede le piattaforme come Facebook, Instagram, YouTube e Twitter in grado di offrire una visibilità maggiore rispetto a qualsiasi quotidiano, magazine o programma radiofonico.

Trattasi di mezzi immediati, nelle mani di tutti: rispetto a un decennio fa è possibile interagire con calciatori, sapere cosa fanno nel tempo libero, vedere sessioni di allenamento ed entrare anche nel privato, una cosa impensabile a inizio anni 2000!

I social network hanno contribuito a rendere i calciatori e sportivi più vicini a quel mondo reale che prima sembrava tanto lontano quanto irraggiungibile.

Ma non è tutto, perché i nuovi media hanno facilitato la vita anche alle squadre. I top team europei hanno provveduto ad assumere dei social media manager specializzati per determinati mercati, tipo quello asiatico, per far crescere i brand non solo tramite le amichevoli o i tour estivi, ma direttamente sui social.

È interessante anche notare come i dati relativi alle interazioni e fan totali delle squadre più importanti a livello europeo vadano di pari passo con le performance sul campo.



Real Madrid pluri campione anche sui social

La notizia non stupirà certo coloro che seguono le competizioni calcistiche europee, ma il Real Madrid, tre volte campione d'Europa negli ultimi tre anni, è la squadra con più fan a livello continentale, staccata dal Barcellona di Lionel Messi e il Manchester United di Paul Pogba.

Il divario tra la squadra di Madrid e i catalani però non è così elevato, proprio come la differenza a livello sportivo. Il team di Florentino Perez ha infatti collezionato 208,64 milioni di fan, divisi tra 109,47 milioni su Facebook, 31,01 milioni su Twitter, 64,14 milioni su Instagram e 4,01 milioni su YouTube. Sarebbe interessante ottenere i dati relativi alla provenienza dei fan, ma basta aprire qualsiasi post del Real per capire che la squadra gode di particolare simpatia da parte degli arabi.

Dicevamo del Barcellona, al secondo posto e poco distanziato a 197,70 milioni di fan totali. È però interessante notare come il Barça superi in maniera netta il Real dal punto di vista degli iscritti al canale YouTube: 5,37 milioni, mentre su Instagram (60,60 milioni), Twitter (29,10 milioni) e Facebook (102,64 milioni) i dati sono simili.

È chiaro che un ruolo importante in questa crescita lo hanno avuto i recenti successi sportivi delle due squadre, ma nell'era del calcio social non si possono non citare i numeri delle due stelle che hanno illuminato il firmamento dei tifosi blancos e blaugrana negli ultimi anni: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Il portoghese, passato in estate alla Juventus (unico team italiano nella top five europea, come vedremo poco sotto) è ancora lo sportivo più seguito al mondo: 340,90 milioni di fan totali distribuiti tra 122,63 milioni su Facebook, 75,15 milioni su Twitter e 143,12 milioni su Instagram, numeri quasi doppi rispetto all'eterno rivale Messi, che è fermo a 189,02 milioni (89,95 milioni su Facebook e 99,08 milioni su Instagram). In mezzo, la stella del PSG Neymar, con 205,44 milioni di fan.

Sembrerà strano, ma i dati sono estremamente importanti in quanto vengono presi in considerazione anche dai reparti marketing dei vari brand che decidono di sponsorizzare i calciatori, partendo dalla popolarità sui social.

Tornando al comparto social europeo, la top five è chiusa dal Bayern Monaco, con 68,11 milioni di fan e la Juventus, a 60,67 milioni. Proprio il team di Torino ha goduto di un incremento importante negli ultimi tre mesi, a seguito dell'ufficializzazione dell'arrivo di Cristiano Ronaldo.



Juventus al primo posto in Italia

Se l'arrivo del fenomeno portoghese ha portato a un aumento significativo della qualità calcistica della compagine bianconera, lo stesso si può dire a livello social.

In ambito italiano è proprio la squadra sette volte campione d'Italia a dominare la scena social: i 60,67 milioni di fan sono distribuiti tra 35,90 milioni di like Facebook, 6,35 milioni di follower su Twitter, 16,83 milioni su Instagram e 1,58 milioni di iscritti su YouTube.

Al secondo posto si piazza il Milan: la squadra di Milano, nonostante i risultati altalenanti degli ultimi anni, resta una delle più conosciute a livello globale, come dimostrato anche dai 36,92 milioni di fan, più del doppio rispetto ai cugini dell'Inter, fermi a 14,91 milioni.

Quarto posto invece per la Roma, una delle squadre che hanno puntato maggiormente sul comparto social media, assumendo un manager che negli ultimi anni ha divertito molti, con annunci e meme che hanno fatto il giro del mondo e sono usciti anche oltre i confini capitolini. Complessivamente, la squadra della capitale è ferma a 13,40 milioni di followers, mentre la top five è chiusa dal Napoli di Carlo Ancelotti a 6,74 milioni.

Anche in questo ambito, l'Italia e le squadre del nostro Paese appaiono distanziate da quelle estere: in Inghilterra i social sono un vero e proprio riferimento per i team e i tifosi, complice anche il campionato più televisivo del mondo, mentre in Spagna si registra il duopolio Real Madrid - Barcellona, nonostante il CT Luis Enrique abbia diffuso le convocazioni proprio tramite Twitter, una prima assoluta. La crescita del calcio italiano passa, dunque, anche attraverso le nuove tecnologie sociali.