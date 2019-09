Il canale di DAZN sta per arrivare su Sky: tutto quello che c'è da sapere

Sarà attivo a partire dal prossimo 20 Settembre su Sky il nuovo canale "DAZN1", frutto di una lunga trattativa tra la pay tv e la piattaforma di streaming di Perform, che segna un punto di svolta fondamentale nella fruizione e visione del campionato di Serie A per gli appassionati. Un accordo di questo tipo era nell'aria già dallo scorso anno, quando soprattutto durante le prime giornate gli utenti avevano segnalato problemi di buffering con gli streaming che avevano provocato non pochi grattacapi alla stessa Perform.

Questa, dal canto suo, non ha potuto fare altro che confermare i problemi strutturali nelle reti presenti nel nostro paese. L'accordo tra le parti mira proprio a ridurre all'osso i disservizi, per fornire ai milioni di calciofili la migliore esperienza possibile, con diverse offerte pensate per gli abbonati a Sky.

Come si attiva e quanto costa

DAZN1 sarà visibile alla posizione 209 di Sky e sarà gratuito per coloro che sono abbonati da almeno 3 anni e hanno attivi, al momento della sottoscrizione dell'offerta, i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Secondo i dati diffusi dalla pay tv ne hanno diritto 1,5 milioni di abbonati, che potranno attivarlo online tramite l'applicazione Fai Da Te di Sky o la relativa pagina web.

In alternativa, gli utenti che non soddisfano il requisito e che hanno attivo solo il pacchetto Calcio, saranno costretti a pagare 7,99 Euro al mese, un importo comunque inferiore rispetto ai 9,99 Euro richiesti ogni mese da DAZN.

L'offerta è disponibile solo per i clienti via satellite (il fulcro della proposta è proprio questo: la possibilità di vedere DAZN ad alta qualità) con abbonamento a Sky Q, My Sky HD o Sky HD, e pagamento attivo su carta di credito o addebito su conto corrente.

Il tempo limite per inviare l'adesione è fissato al 22 Settembre, mentre le trasmissioni partiranno già due giorni prima. Nel primo fine settimana DAZN1 sarà immediatamente sottoposto ad uno stress test importante, dal momento che sabato 21 alle 20:45 andrà in scena il Derby di Milano tra Milan e la capolista Inter.

Per coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento a DAZN, la procedura da seguire sarà la stessa: è necessario collegarsi all'area Promozioni dell'app Fai Da Te e scegliere il numero di cellulare su cui si vuole ricevere il codice promozionale.

A questo punto sarà necessario cliccare sul link contenuto nel messaggio, inserire i dati utilizzati nel precedente abbonamento DAZN e quindi il codice promozionale. Il servizio di streaming provvederà ad interrompere la fatturazione ed evitare spiacevoli addebiti.



Di seguito quindi un breve recap dei tre diversi tipi di offerte proposte da Sky e DAZN:

- per gli utenti abbonati solo al pacchetto Calcio, è previsto il pagamento di un canone di 7,99 Euro al mese, con le prime tre mensilità offerte dalla pay tv;

- per i clienti da almeno tre anni con Calcio e Sport attivi, l'offerta sarà completamente gratuita fin quando si mantengono i due pacchetti, dopo di che si pagherà 7,99 Euro al mese;

- in alternativa, se non si soddisfa nessun requisito, sarà necessario pagare il canone classico di 9,99 Euro al mese.

Cosa trasmetterà

Sui contenuti delle trasmissioni al momento non sono arrivate molte indicazioni. La cosa certa però è che su DAZN1 sarà possibile vedere le tre partite di Serie A che non vengono trasmesse da Sky, ovvero l'anticipo del sabato sera, il launch match delle 12:30 della domenica ed una delle sfide delle 15. In questo modo, di fatto, coloro che aderiranno alla promozione potranno guardare per intero tutte le 380 partite del campionato italiano dal proprio decoder, senza doversi affidare ad altri sistemi o alla connessione internet, come avvenuto fino all'ultimo turno di campionato.

DAZN e Sky al momento non hanno diffuso alcun tipo di indicazione sulla programmazione che verrà offerta agli utenti, e nei vari spot e comunicati fanno solo riferimento al "meglio di DAZN". Sky però ha annunciato che su DAZN1 saranno trasmesse due partite di Serie B a turno, che dallo scorso anno il servizio di streaming trasmette in esclusiva, ma possiamo ipotizzare anche l'aggiunta di sport da combattimento come le fight night ed i PPV targati UFC e Boxe.



Sarebbe senza dubbio interessante capire anche l'accordo stretto per i campionati e competizioni calcistiche straniere: DAZN infatti ha acquisito i diritti d'esclusiva per la Liga Spagnola, che mai come quest'anno si preannuncia agguerrita alla luce delle faraoniche campagne acquisti di Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid, e la Ligue 1 francese che ha come padrone il Paris Saint Germain di Neymar, Mbappè, Cavani ed Icardi.

Altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo ad Eurosport: da inizio estate infatti i contenuti della piattaforma di Discovery sono disponibili su DAZN, con due canali su cui viene trasmesso, tra gli altri, tutto il campionato di basket italiano, ma anche altri sport molto seguiti come il ciclismo (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta) e tennis (Australian Open e Roland Garros su tutti). Le prime risposte però dovrebbero arrivare già il 20 Settembre, quando sarà nota per intero l'offerta di DAZN1.