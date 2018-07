Il nuovo Sky Sport, CR7 alla Juventus e il Prime Day: le news della settimana

Settimana povera di novità, almeno dal fronte tecnologico, complice anche il 4 Luglio che ha provocato una carenza di notizie non indifferente.

Dal fronte italiano, però, ci ha pensato Sky a tenerci compagnia, con il nuovo Sky Sport e l'arrivo dell'offerta sul digitale terrestre, mentre da Torino è rimbalzata la clamorosa indiscrezione che vuole Cristiano Ronaldo pronto a vestire la maglia della Juventus.

Un rumor che ha avuto ripercussioni anche sul mondo della tecnologia, a dimostrazione dell'importanza che riveste il calciatore portoghese a livello mondiale.



Sky tra il nuovo Sky Sport e Sky Q Black

È stata la settimana in cui Sky ha definito con esattezza quale sarà l'offerta a disposizione degli utenti in vista della prossima stagione sportiva (e non solo). Una proposta che potremmo definire mastodontica, vista la quantità di diritti TV sportivi acquistati dalla compagnia, che è stata "costretta" a riorganizzare in toto Sky Sport.

Ha debuttato, infatti, lo scorso 2 Luglio il nuovo pacchetto Sky Sport, composto da ben sette canali monotematici dedicati a singoli sport. Vediamoli rapidamente: alla posizione 200 resta SkySport 24, il canale d'informazione sportiva, mentre al 201 arriva Sky Sport Uno, su cui sarà trasmesso il meglio della programmazione sportiva di Sky, tra cui la Champions League, la Serie A e Wimbledon.

Sul 202 invece trova spazio Sky Sport Football, su cui sarà trasmesso esclusivamente calcio (principalmente internazionale): troveranno spazio la Champions League, l'Europa League, l'International Champions Cup e la Premier League. Al 203 Sky Sport Arena, il canale dedicato agli sport di combattimento, mentre al 204 è presente Sky Golf, seguito al 205 dal nuovo canale incentrato sulla NBA, Sky Sport NBA.

Cambiano numerazione Sky Sport MotoGP e Sky Sport F1, al 206 e 207, mentre chiude il pacchetto al 208 Sky Sport Serie A, che sarà disponibile anche sul digitale terrestre attraverso la nuova offerta.

Sempre nel corso della settimana, Sky ha finalmente lanciato il nuovo Sky Q Black, che introduce tante novità e regala, ai clienti HD, l'HDR e l'Ultra HD.



Cristiano Ronaldo irrompe sul web italiano

Nella settimana in cui si è materializzata la clamorosa trattativa tra Real Madrid e Juventus per il passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero, a dimostrazione della potenza mediatica che gode il portoghese sono arrivati dei dati assurdi, registrati lo scorso 5 Luglio, giorno in cui i negoziati tra le parti sono decollati.

Come riferito da Sky Sport Italia, infatti, nella giornata di Giovedì il termine "Ronaldo" è stato il più cercato nel nostro Paese, davanti anche alle parole "Facebook" e "Google", che restano le più digitate di sempre con - rispettivamente - 100 e 40 milioni di ricerche. "Ronaldo" è risultato essere particolarmente cercato in Puglia e Sicilia, due feudi bianconeri, oltre che in Piemonte.

Ad alimentare ulteriormente l'attenzione intorno a CR7 ci ha pensato Engadget, secondo cui Facebook sarebbe in contatto con Cristiano Ronaldo per realizzare un reality show.

Nel frattempo, montano le critiche degli operai FCA che non sembrano aver preso con piacere l'eventuale affare.



Amazon ufficializza il Prime Day 2018

Dopo alcune indiscrezioni, Amazon ha finalmente ufficializzato che il Prime Day tornerà anche nel 2018. La giornata di promozioni questa volta durerà 36 ore: si parte il 16 Luglio a mezzogiorno, si chiude alla mezzanotte del giorno dopo.

Le offerte saranno più numerose rispetto agli altri anni, inoltre alcune sono già cominciate: si parte da Amazon Music Unlimited a 0,99 Euro, ma l'invito del colosso di Jeff Bezos è di restare collegati per le altre offerte che partiranno nei prossimi giorni, come anteprima in vista del Prime Day.



La riforma sul Copyright oscura Wikipedia

Settimana di proteste per Wikipedia, che ha deciso di oscurarsi come segno di protesta nei confronti della riforma sul copyright dell'Unione Europa che, secondo gli stessi gestori, "minaccia la libertà online e crea ostacoli all'accesso alla Rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni", al punto che in futuro "potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere".

Di risposta, l'Unione Europea ha fatto notare che l'articolo 13, ovvero quello più discusso, non va a intaccare servizi come Wikipedia appunto, ma solo quelli che riguardano "grandi quantità di contenuti protetti da copyright che sono stati caricati da utenti che non ne possiedono i diritti". La questione però è stata rinviata a settembre, quando si terrà un'altra votazione.