Iliad, ho. Mobile e Kena: le offerte dei tre operatori low cost a confronto

L'arrivo di Iliad sul mercato della telefonia italiano ha avuto un impatto importante. Non solo gli operatori "classici", ma anche quelli virtuali infatti si sono adoperati sin da subito con offerte convenienti per gli utenti, proponendo più gigabyte, chiamate ed SMS ad un prezzo inferiore.

Negli ultimi giorni è cresciuto anche il numero dei concorrenti per Iliad, a cui si è aggiunto Ho., di proprietà di Vodafone, che ha proposto un'offerta molto interessante. In questo breve articolo cercheremo di mettere a confronto le offerte di Iliad, Kena ed Ho., per fare maggiore chiarezza.

Iliad

L'operatore francese ha adottato un approccio mono-offerta, disponibile a 5,99 Euro per il primo milione di clienti. Pagando questa cifra, ogni mese si ha diritto a 30 gigabyte di internet in 4G+ (0,90 Euro ogni 100 megabyte di traffico al superamento dei 30 GB), minuti ed SMS illimitati in Italia e verso oltre 60 paesi, e 2 gigabyte di internet dedicati all'estero in Europa. Il tutto a prezzo bloccato per sempre e senza alcun vincolo.

L'attivazione e spedizione della scheda ha un costo una tantum di 9,99 Euro. La tariffa di base inclusa per l'Italia, quindi senza l'adesione all'offerta all inclusive spiegata sopra, prevede 0,28 euro al minuto per chiamate verso i numeri fissi e mobili di tutti gli operatori, 0,28 Euro ad SMS verso tutti gli operatori, 0,49 Euro ad MMS e 0,90 Euro ogni 100 megabyte di traffico.

I servizi inclusi nell'offerta, gratuitamente, sono diversi e comprendono, tra gli altri, la segreteria telefonica, mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, avviso di chiamata in caso di numero occupato ed SOS ricarica.

Oltre che via internet e telefonicamente, le SIM Iliad possono essere acquistate attraverso i numerosi box presenti sul territorio italiano.

ho. Mobile

Veniamo ora ad ho. Mobile, l'operatore di Vodafone che ha debuttato da qualche giorno in Italia. Fino al 31 Luglio potrà essere attivata l'unica offerta che, a 6,99 Euro al mese, include 30 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia. La spedizione della SIM è completamente gratuita, mentre per l'attivazione sono richiesti 9,99 Euro, a cui si aggiungono i 7 Euro della prima ricarica, da cui saranno detratti i 6,99 Euro della promozione. Il tutto per un totale di 16,99 Euro.

Anche in questo caso, ho. Mobile gioca tutto sulla trasparenza ed il risparmio: non è prevista alcuna spesa extra o imprevista sui giga (la navigazione viene disattivata al termine dei GB inclusi), ed all'interno della promozione sono presenti tutti i servizi di base (credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata ed app per la gestione dell'offerta).

L'operatore ha anche bloccato tutti i servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie ed SMS bancari, oltre che i numeri a pagamento come 199, 144, 166 ed 899 che, però, possono essere attivati manualmente attraverso l'applicazione dedicata.

ho., essendo di proprietà di Vodafone, punta tutto sulla copertura capillare del territorio, garantendo una rete mobile in grado di coprire il 99 per cento della popolazione in Italia, di cui il 98 per cento in 4G. Le sim possono essere acquistate online, prenotando il ritiro in un punto vendita, o effettuando l'acquisto fisico in uno dei punti vendita abilitati. É disponibile anche il servizio di portabilità, ed anche quest'ultima compagnia non prevede alcun tipo di vincolo in caso di portabilità del numero verso un nuovo operatore.

Kena Mobile

Più variegate invece le offerte di Kena, che però essendo da più tempo sul territorio italiano punta a soddisfare le esigenze di più fasce di clienti.

Power, ad esempio, a 5 Euro al mese propone 20 gigabyte di internet in 3G, 1000 minuti e 50 SMS verso tutti.

Digital, a 10 Euro al mese, include 15 gigabyte di navigazione in 3G, 1500 minuti di chiamate verso tutti e 100 SMS, ed è di fatto l'offerta di fascia alta, nonché la più costosa.

Kena Internet, invece, a 6 Euro al mese propone 8 gigabyte di internet. Per gli utenti che sono soliti utilizzare il telefono esclusivamente per chiamare, c'è Voce, che a 4 Euro al mese include 1000 minuti, ed è l'ideale per le persone che hanno smartphone più datati. A 2 Euro al mese è disponibile Kena Facile, che che include 200 megabyte di internet in 3G e 200 minuti di chiamata.

L'offerta si chiude con Kena Comoda, da 6 Euro al mese, che offre 4 gigabyte in 3G e 400 minuti. Le offerte hanno un costo di attivazione di 9 Euro ed hanno al loro interno attivo il piano base di Kena: 0,35 Euro al minuto per le chiamate, 0,25 Euro per SMS e 0,50 Euro per ogni 50 megabyte di navigazione.