Iliad, il nostro, e il vostro, test: opinioni, copertura e velocità in Italia

Nelle ultime settimane, abbiamo visto comparire online molte prove legate al nuovo operatore telefonico Iliad. Purtroppo, fare una rilevazione generale delle prestazioni ottenibili con l'operatore francese è impossibile, viste le incredibili differenze di zona in zona. Per questo motivo, abbiamo creato questa pagina per raccogliere anche i vostri test, in modo da aprire un confronto aperto sulla velocità di navigazione.

Nel corpo di questo articolo, invece, cerchiamo di fare un riassunto su quanto abbiamo potuto vedere finora, grazie anche agli speedtest pubblicati online da utenti residenti nelle 10 maggiori città italiane per numero di abitanti. Le fonti da noi utilizzate sono: Twitter, Facebook e qualche segnalazione da parte dei nostri lettori. Siamo consapevoli del fatto che questo campione non possa avere alcuna rilevanza statistica, ma lo scambio di informazioni potrebbe aiutare a prendere decisioni più ponderate. Di seguito trovate la media di download, upload e ping dei test in nostro possesso, minimo cinque per ogni città.



Test nelle 10 maggiori città italiane

Roma

57 Mbps in download (massimo: 229, minimo: 8,5), 15,54 Mbps in upload (massimo: 38,2, minimo: 3,2), 63 di ping (massimo: 84, minimo: 38)



Milano

45,5 Mbps in download (massimo: 126,5, minimo: 1,69), 11,15 Mbps in upload (massimo: 17,5, minimo: 0,42) , 79 di ping (minimo: 92, massimo: 70)



Napoli

14,1 Mbps in download (massimo: 17,8, minimo: 2,55), 5,18 Mbps in upload (massimo: 14,20, minimo: 0,88), 98 di ping (massimo: 110, minimo: 85)



Torino

47,17 Mbps in download (massimo: 87,6, minimo: 7,92), 17,22 Mbps in upload (massimo: 24,1, minimo: 6,46), 82 di ping (massimo: 90, minimo: 77)



Palermo

49,4 Mbps in download (massimo: 69,1, minimo: 32,6), 10,70 Mbps in upload (massimo: 19,2, minimo: 5,41), 99 di ping (massimo: 109, minimo: 80)



Genova

29 Mbps in download (massimo: 48, minimo: 6,17), 4,3 Mbps in upload (massimo: 8,52, minimo: 0,92), 79 di ping (massimo: 88, minimo: 73)



Bologna

51 Mbps in download (massimo: 105, minimo: 21,2), 19 Mbps in upload (massimo: 44,6 , minimo: 4,45), 84 di ping (massimo: 89 , minimo: 80)



Firenze

13,7 Mbps in download (massimo: 17,4, minimo: 11,9), 5,1 Mbps in upload (massimo: 7,94, minimo: 0,42), 84 di ping (massimo: 92, minimo: 81)



Bari

35,6 Mbps in download (massimo: 105,3, minimo: 4,5), 11,4 Mbps in upload (massimo: 32,7, minimo: 4,2), 87 di ping (massimo: 91, minimo: 84)



Catania

37,87 Mbps in download (massimo: 114, minimo: 1,74), 11,1 Mbps in upload (massimo: 39,8, minimo: 0,51), 91 di ping (massimo: 116, minimo: 80)



Il nostro speedtest (Vicenza)

25,4 Mbps in download, 6,61 Mbps in upload, 89 di ping



Potete commentare qui sotto

I dati riportati in questo articolo sono a scopo puramente indicativo, visto che non è possibile ricreare la situazione di ogni singolo utente-zona. I risultati potrebbero, dunque, discostarsi anche di molto da quelli da noi analizzati.

Il nostro obiettivo è quello di creare un servizio utile ai nostri lettori, coinvolgendoli e invitandoli a condividere le proprie esperienze con il nuovo operatore. Per cui, raccontateci la vostra esperienza con Iliad nei commenti!