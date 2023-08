Impianto fotovoltaico: come funziona e quali sono i vantaggi?

Negli ultimi anni, l'acuirsi delle preoccupazioni relative al clima e i problemi causati dalle fonti fossili hanno contribuito ad accrescere l'interesse per le fonti energetiche rinnovabili, spingendo sempre più singoli e istituzioni a cercare soluzioni sostenibili per il futuro del nostro pianeta.

Tra queste, l'energia solare è emersa come una delle principali protagoniste, grazie alla sua abbondanza, ad una relativa facilità di utilizzo e a un impatto ambientale ridotto. Per raccogliere questo tipo di energia, però, dobbiamo necessariamente passare per un impianto fotovoltaico.

Questo strumento, composto da vari elementi, è in grado di alimentare il nostro fabbisogno energetico catturando l'energia solare e restituendo energia elettrica. Ma come funziona un impianto fotovoltaico e quali sono i migliori prodotti in circolazione?



La magia della luce

L'impianto fotovoltaico è un sistema che utilizza celle solari per convertire la luce solare in energia elettrica. I pannelli solari sono le componenti principali di un impianto: le celle sono realizzate con materiali semiconduttori come il silicio e una volta combinate in serie o in parallelo formano il pannello, un'unità che è in grado di generare corrente elettrica se esposta ai raggi solari.



Il secondo elemento fondamentale per un buon impianto è l'inverter: senza di questo non sarebbe infatti possibile utilizzare l'energia prodotta dai pannelli, in quanto incompatibile con la rete elettrica.

La sua funzione principale è quindi quella di trasformare la corrente continua (CC) in corrente alternata (CA), affinché possa essere utilizzata dai nostri elettrodomestici o semplicemente essere immessa nella rete pubblica. Questo strumento assicura inoltre che i pannelli funzionino sempre al massimo della loro potenzialità, rendendo più efficiente l'intero impianto fotovoltaico.

Infine la batteria, solitamente installata nei pressi dell'inverter, consente di conservare l'energia prodotta in eccesso: le batterie consentono di immagazzinare l'elettricità generata quando l'irraggiamento solare è abbondante e di restituirla quando la produzione è limitata o del tutto assente, garantendo non solo una fornitura stabile di energia ma bilanciando l'intero carico energetico e ottimizzando rendimento e costi.



Il principio che anima questo processo è detto effetto fotovoltaico: quando i fotoni colpiscono le celle solari, gli elettroni presenti nei materiali semiconduttori vengono eccitati, generando una corrente elettrica. Questa corrente viene quindi convogliata attraverso un sistema di cavi e inverter, dove viene convertita in corrente alternata.

A questo punto l'energia prodotta può essere utilizzata per soddisfare il fabbisogno energetico domestico (o industriale) o conservata nelle batterie dedicate. L'energia prodotta in eccesso può essere immessa nella rete elettrica e "scambiata" per un eventuale utilizzo futuro.



Tecnologia al servizio del Sole

Le tecnologie alla base dei pannelli, degli inverter e delle batterie sono molteplici e in continua evoluzione, così come variegata e la proposta del mercato.

Sul fronte dei pannelli la serie Ultra V di Suntech è una delle migliori soluzioni grazie alle celle di silicio monocristallino con un'efficienza che si avvicina al 20,70% e una potenza nominale di 405W.

Tra i produttori più impegnati in questo settore c'è la giapponese Sharp con la serie NU-JD, pannelli composti da celle di silicio monocristallino basati su tecnologia PERC, efficienza pari al 20,10% ed una potenza nominale di 445W.

Ancora, i pannelli Jinko Tiger Pro con celle di silicio monocristallino e tecnologia Half-Cell con efficienza fino al 21,10% e una potenza nominale di ben 545W.



Per quanto riguarda gli inverter, tra i migliori prodotti in circolazione c'è la gamma Fronius Primo con classi di potenza da 3,0 a 8,2 kW, grado di efficienza del 96,1%, design compatto e misure piuttosto contenute e connettività WLAN per il monitoraggio.

Sullo stesso livello troviamo gli inverter SolarEdge con tecnologia HD-Wave e classi di potenza da 2,2 a 6,0 kW, per un'efficienza che arriva al 99% e monitoraggio integrato tramite pannello.

Fimer UNO è invece un inverter con classe di potenza da 1,2 a 3,0 kW ed efficienza del 96,1% caratterizzato da un'interfaccia semplice e completamente gestibile dallo smartphone.



Infine le batterie, che si differenziano per capacità e tecnologia di accumulo. Tra le migliori possiamo annoverare LG Chem, disponibile in diverse versioni in alta e bassa tensione che si distingue per la qualità dei materiali, dimensioni compatte e capacità fino a 10 kW.

Tra i consigli non può mancare la linea Tesla Powerwall dal design inconfondibile, capacità fino a 13,5 kW, configurabile e gestibile tramite app grazie a un'interfaccia pratica e accessibile.

Ultima ma non ultima la gamma Sonnen con tecnologia agli ioni di litio ferro fosfato e sistema modulare da 2 a 16 kW, design compatto e leggero e applicazione dalla quale controllare produzione e consumi.



I vantaggi del fotovoltaico: scambio sul posto e comunità energetica

Uno dei vantaggi chiave degli impianti fotovoltaici è la loro capacità di produrre energia elettrica ogni volta che c'è luce solare disponibile. Tuttavia, il consumo energetico di una casa o di un'azienda non è sempre allineato con la produzione dell'impianto fotovoltaico: durante la notte o in momenti di minore irraggiamento solare, l'energia prodotta potrebbe non soddisfare le esigenze del consumatore. È qui che entra in gioco lo "scambio sul posto".



Lo scambio sul posto è un meccanismo intelligente che consente agli impianti fotovoltaici di immagazzinare "virtualmente" l'eccesso di energia prodotta durante i periodi di alta insolazione e immetterla nella rete elettrica, consentendo ai proprietari di beneficiare di questa energia in momenti in cui la produzione non è sufficiente per coprire il loro fabbisogno. In sostanza, si tratta di uno scambio bilaterale in cui l'energia prodotta in eccesso viene consegnata alla rete elettrica e l'utente riceve un credito per questa energia.

La fruizione dello scambio sul posto prevede un sistema di misurazione bidirezionale chiamato smart meter, installato tra l'impianto fotovoltaico e il punto di connessione alla rete elettrica.

Il dispositivo in questione registra sia l'energia elettrica prelevata dalla rete per il consumo dell'utente, sia l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e iniettata nella rete.

Quando l'impianto fotovoltaico produce più energia di quanto l'utente consuma, l'eccesso di energia viene automaticamente instradato verso la rete elettrica, mentre in assenza di luce solare verrà prelevata energia direttamente dalla rete.

In questo modo viene ottimizzato il processo di autoconsumo dell'energia solare prodotta riducendo la dipendenza dal sistema elettrico tradizionale con grandi vantaggi in termini economici e di impatto ambientale.



Stando al decreto dlgs 199/2021, possono accedere allo scambio sul posto due tipologie di clienti: il cliente finale che è all'interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC) e che è anche produttore di energia elettrica nell'ambito degli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC stesso e il cliente finale che è titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione ed è anche produttore di energia elettrica, in relazione a impianti di produzione connessi tramite i punti stessi.

Va sottolineato però che chi ha usufruito del superbonus 110% non potrà richiedere di accedere a questo servizio.



Una comunità energetica è invece un gruppo di due o più utenze, di cui almeno una proprietaria di un impianto fotovoltaico, che si associano per condividere e consumare l'energia rinnovabile immessa in rete localmente

Le comunità energetiche sono state introdotte per incentivare il consumo locale di energia rinnovabile con l'obiettivo di aumentare la produzione di energia da fonti green e incentivare tutti i consumatori, anche sprovvisti di un impianto, a consumare energia nelle stesse fasce orarie in cui viene prodotta da impianti geograficamente vicini, così da non incidere sulla rete nazionale.

Anche in questo caso, qualora la produzione di energia dovesse eccedere il consumo degli utenti, il surplus immesso nella rete pubblica verrebbe pagato, fungendo quindi da fonte di guadagno che va ad aggiungersi agli incentivi (sotto forma di sconti) per chi utilizza energia da rete condivisa.

In conclusione, attraverso questi meccanismi gli utenti possono sfruttare appieno i benefici dell'energia solare, contribuendo allo stesso tempo a una transizione verso un futuro energetico più sostenibile e pulito.