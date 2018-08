In arrivo tre nuovi iPhone, vedremo anche un modello economico il 12 settembre?

Come ogni anno, tutti gli appassionati del mondo smartphone sono in trepidante attesa dell'annuncio dei nuovi smartphone di Apple. Questa volta, in particolare, l'hype è alle stelle, in quanto tutti sono curiosi di scoprire cosa si inventerà la società di Cupertino per far spiccare i suoi prodotti tra la massa, dopo che il notch dell'anno scorso è stato "riutilizzato" e "riadattato" da molti altri produttori Android.

Ovviamente, non mancano i soliti rumor e leak, che stanno pian piano delineando un quadro piuttosto interessante, con Apple che sembra voler puntare sul fattore prezzo. Infatti, in mancanza di vere innovazioni in ambito di design, sembra che la società di Cupertino voglia tentare di accaparrarsi una fascia d'utenza finora ad appannaggio dei produttori Android.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Tra i nuovi dispositivi, si vocifera di una sorta di iPhone X aggiornato con uno schermo OLED da 5,8 pollici, di un nuovo iPhone di fascia alta con uno schermo OLED da 6,5 pollici e di un nuovo modello più economico, con uno schermo LCD da 6,1 pollici, che dovrebbe riprendere in larga parte le caratteristiche dei modelli dello scorso anno. Interessante anche il fatto che i due dispositivi con schermi più grandi disporranno probabilmente di slot Dual SIM in alcuni Paesi. Lo smartphone più chiaccherato è ovviamente l'iPhone economico da 6,1 pollici, che dovrebbe essere disponibile in varianti grigie, bianche, blu, rosse e arancioni. Altro fattore su cui Apple dovrebbe puntare con tutti e tre i dispositivi sono le gesture.

Infatti, stando ai rumor, i nuovi iPhone disporranno dei controlli gestuali introdotti con iPhone X, ma aggiungendo diverse funzionalità. Con ogni probabilità, non mancheranno il Face ID e la possibilità di "visualizzare i contenuti side-by-side" quando si utilizzano app come Mail e Calendario, soprattutto per quanto riguarda il modello da 6,5 pollici. C'è molta confusione, invece, per quanto riguarda i nomi, con i tre dispositivi che probabilmente non saranno facili da differenziare per Apple, vista la somiglianza in termini di design. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dai colleghi di Bloomberg, il nuovo flagship potrebbe chiamarsi "iPhone Xs", mentre il dispositivo con display più grande sarebbe denominato "iPhone Xs Plus".

Parlando di disponibilità, i nuovi iPhone dovrebbero essere annunciati in un apposito evento del prossimo 12 settembre, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Apple. Sui prezzi, invece, Ben Wood, capo analista della società di ricerca CSS Insight, prevede che l'iPhone X Plus possa partire da un prezzo di 1200 dollari. Per quanto riguardo lo smartphone più economico, invece, si vocifera di un costo di circa 550 dollari.

In merito agli altri dispositivi, è lecito attendere la seconda generazione delle AirPods, un nuovo Apple Watch con schermo più grande ma nella stessa scocca, un nuovo caricatore wireless (probabilmente l'AirPower) e i nuovi iPad Pro con cornici più sottili, Face ID e senza tasto Home fisico per le impronte digitali.