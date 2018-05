InSight: la NASA vuole capire com'è fatto l'interno di Marte

Per anni siamo stati bombardati da informazioni provenienti dal pianeta rosso tanto che a volte si parla di Marte come se fosse "noto" a tutti. Purtroppo (o per fortuna) c'è ancora molto da capire prima di poter essere soddisfatti di quello che sappiamo del nostro vicino (ammettendo che possa esistere un limite alla conoscenza). Per questo è nata la missione InSight, partita lo scorso 5 maggio per inviare un nuovo lander che studi l'interno di Marte, ovvero tutto quello che non è possibile osservare dall'alto con satelliti o rover. L'Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport è stata pensata per investigare l'attività sismica del pianeta e capire come sono strutturati la crosta, il mantello e il nucleo.



Gli obiettivi di InSight

Prima di capire lo scopo principale di inviare un nuovo lander su Marte (raffigurato nelle sue generose dimensioni nell'immagine in basso) vogliamo ricordare che tra circa 200 giorni lascerà sul pianeta rosso un chip sul quale sono stati incisi più di 2,4 milioni di nominativi di persone sparse in tutto il mondo: l'Italia è sesta per partecipazione all'iniziativa della NASA con più di 75.000 di appassionati che hanno compilato il form di iscrizione. L'idea dell'agenzia spaziale americana di promuovere questa missione è sicuramente apprezzabile ed è stata reiterata anche con il prossimo lancio della Parker Solar Probe.

Al di là dell'iniziativa di contorno, il vero scopo del lander InSight è sfruttare gli strumenti di cui è stato fornito per monitorare l'interno del pianeta cercando di capire come si sono formati tutti gli altri pianeti rocciosi che conosciamo: questo avviene tramite un sismometro e un sensore termico con cui è equipaggiato. Il fatto che Marte non presenti i movimenti interni della Terra è certamente un vantaggio che ha spinto la missione alla sua realizzazione odierna. In teoria sarà possibile ricavare la grandezza del nucleo del pianeta rosso e capire se è solido o liquido, lo spessore e la struttura della crosta e del mantello e il calore che fluisce dall'interno verso l'esterno.

Chiaramente InSight potrà monitorare l'attività sismica del pianeta e quindi il suo livello di tettonica delle placche, nonché quanto spesso cadono meteoriti sulla superficie del pianeta: questi infatti generano delle onde che si propagano e che sono rilevabili dal lander con il suo sismometro. Curiosity e Opportunity, i due rover che attualmente vagano sul suolo marziano, non hanno a disposizione gli strumenti di cui è dotato InSight, per questo la NASA ha creato una missione apposita per "esplorare" (virtualmente tramite degli strumenti) l'interno del pianeta e cercare certezze sulla formazione dei pianeti rocciosi.



L'atterraggio

Mancano ancora 200 giorni affinché InSight arrivi su Marte ma gli astronomi stanno già pensando al momento fatidico: l'atterraggio. Rispetto al precedente Phoenix Mars Lander della NASA la nuova missione ha più massa da gestire per via di un lander di dimensioni maggiori e più velocità di discesa. Inoltre il punto scelto è posto più in alto del passato e InSight avrà a disposizione meno atmosfera per decelerare. Per l'evenienza, il lander è stato dotato di uno scudo spesso e un paracadute più avanzato che rallenti la sua discesa. Superato lo scoglio dell'atterraggio, il team di ricerca dovrà affrontare la missione più ardua: ricostruire l'interno del nostro vicino Marte. Per avere un'idea di come avverrà l'atterraggio vi lasciamo al prossimo video della NASA che ne mostra l'ipotetica dinamica.

Continuate a leggerci su Everyeye per rimanere aggiornati sulla situazione della missione Insight e premete il tasto "segui" in copertina per ricevere tutte le notifiche sull'argomento spazio. Continueremo ad aggiornarvi sullo stato dei lavori e seguiremo la delicata fase di atterraggio di questo lander che ha le carte in regola per ricavare dati chiave per capire come si sono formati i pianeti rocciosi.