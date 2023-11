L'insolito road trip in compagnia di ROG Flow X13 e Resident Evil 2

Quando si viaggia, uno dei fattori principali di cui vale la pena preoccuparsi sono i nostri compagni d'avventura tecnologici.

Nel caso in cui a viaggiare siano gamer o professionisti (seppur ufficialmente "in vacanza") molto spesso capita che non sia possibile fermarsi del tutto, soprattutto noi gamer incalliti. Uno dei nodi fondamentali allora riguarda i dispositivi da inserire nella valigia, che devono essere pratici, affidabili e al contempo occupare uno spazio gestibile, in vista dei controlli all'aeroporto e alla necessità di continui spostamenti, ma soprattutto devono garantire un certo grado di performance. Un road trip negli Stati Uniti, composto da 4000 Km in auto, visita a parchi nazionali e a 3 tra delle città più caotiche del mondo, è stato un banco di prova notevole per Asus ROG Flow X13 (modello 2022), dotato di un Ryzen 9 6900HS e una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti in versione laptop (ecco la nostra recensione di ROG Flow X13).



Come lo chiamiamo?

La gamma ROG Flow fa parte di una linea di prodotti specifica di Laptop Asus che offre la possibilità di giocare senza rinunciare al massimo della portabilità possibile attraverso un dispositivo ibrido. ROG Flow è ufficialmente un 2 in 1 che può essere usato come tablet Windows grazie allo schermo touch screen ribaltabile.

Ciò di cui avevo bisogno era di un dispositivo che agisse da compromesso tra una piccola macchina da gaming - in vista delle 24 ore di volo totali e degli spostamenti intermedi che hanno richiesto anche 4 ore a tratta - ma che fosse rapido e immediato quando ne avessi avuto bisogno, per scaricare le foto la sera oppure per fare i vari check in.

Dunque il punto di partenza di ROG Flow consiste nella sua ottima portabilità: non sarà mai scomodo o troppo macchinoso posizionare questo dispositivo sul tavolino di una classe economy di un volo intercontinentale, o addirittura sulle proprie gambe mentre stiamo percorrendo chilometri e chilometri nelle vaste campagne californiane in auto. Le dimensioni sono di 29.9 x 22.2 x 1.58 cm, dunque possiamo riporre questo portatile praticamente ovunque, anche in un piccolo zainetto o addirittura in una sacca in tessuto mentre facciamo un giro a Venice Beach.



Per mettere subito in chiaro il tono che voglio dare a questo articolo - che non seguirà la logica più lineare e schematica di un review - giungo subito a una conclusione: ROG Flow è un laptop e sento il dovere di dissipare tutte quelle considerazioni che portano a virgolettati del tipo "un tablet che vuol essere un pc" oppure "un pc che vuol essere un tablet".

È dunque più corretto affermare che siamo di fronte a un piccolo portatile da gaming che però sfrutta alcune caratteristiche dei 2 in 1 per ottimizzare l'esperienza in determinate circostanze, come, appunto, un viaggio o una trasferta.

Direte voi: "alla fine qui dentro c'è solo una umile 3050 Ti, la conosco e so di cosa è capace". Questo è senz'altro vero, la GPU fa il suo lavoro e niente di più. Anzi, i 4GB di VRAM a disposizione purtroppo sono un limite sempre più ingombrante di questi tempi e sul mercato stanno ormai prendendo piede soluzioni "ridotte" con GPU di ultima generazione. Tuttavia, ROG Flow è senza dubbio uno dei mini laptop sul mercato più curati ed equilibrati: avere a disposizione un 2 in 1 in viaggio non è mai un fattore da sottovalutare, e su questo fronte Asus (a suo tempo) si è mossa prima dei concorrenti. Ma una cosa che alcuni di voi potrebbero aver notato riguarda il processore. Perché ad una GPU entry level è affiancata una CPU così potente?

Qui veniamo a una delle feature di punta della gamma ROG Flow: sulla parte alta del lato sinistro del portatile è presente una porta proprietaria chiamata "ROG XG Mobile Interface" che consente di collegare una scheda video esterna (disponibili nel catalogo ROG). Ovviamente questa possibilità si presta a un uso meno "frenetico" ma può essere un ottimo salvavita nel caso in cui abbiate un disperato bisogno improvviso di un boost di potenza.



I compromessi del giocare e viaggiare

Veniamo a qualche aspetto pratico, legato all'esperienza reale. I materiali scelti per ROG Flow X13 sono premium: la scocca è in lega di magnesio da entrambi i lati, una garanzia quando sappiamo che dovremo "sbatacchiare" il nostro dispositivo qua e là molto spesso.

Detto in soldoni, viaggiare tranquilli è sempre un buon investimento e orientarsi su laptop solidi dal punto di vista costruttivo in questi casi è indispensabile.

Da questo punto vista, ROG Flow ha fatto bene il suo lavoro. Il peso, di poco più di 1.3 kg, praticamente non si sente ed è tanto bilanciato da consentire l'apertura a una mano.

Lo schermo, un 13.4 pollici 1200p a 120 hz, è protetto da vetro Corning Gorilla Glass, ha una luminosità massima fino a 500 nit ed è certificato Pantone, con una copertura sRGB del 100%. Non essendo uno schermo opaco, a volte potremmo avere dei problemi quando è presente molta luce alle nostre spalle.

Altro aspetto interessante, e che si è rivelato molto utile, è il pulsante di sblocco con impronta digitale posizionato sulla parte destra del portatile, mutuato dall'ibridazione classica proposta dai 2 in 1. Guai a sottovalutare questa possibilità quando si ha bisogno di uno "sblocco al volo" senza ricorrere per forza alla tastiera, una caratteristica ormai imprescindibile per questo genere di prodotti.



Un'altra comodità che ROG Flow X13 offre è la ricarica attraverso lo standard USB Type-C, posizionata sul lato destro. Purtroppo occorre segnalare che è l'unica porta Type-C presente; infatti, l'altra porta a disposizione, posta sotto di questa, è una USB-A 3.2. Se si ha la necessità di collegare un mouse esterno con cavo di tipo C mentre stiamo caricando il nostro dispositivo, quindi, non potremo collegare nient'altro.

Essendo il mio il punto di vista di un gamer in viaggio, non ho riscontrato particolari disagi dal momento che ho sempre giocato con un controller Xbox collegato via Bluetooth.

Una cosa che invece ho ritenuto utile è stata la possibilità di estendere la durata della ricarica: con l'alimentatore in dotazione da 100W si può ricaricare completamente il dispositivo in meno di un'ora; tuttavia, in viaggio non sempre abbiamo a disposizione una presa a muro pronta all'uso e il compromesso sta nel poter collegare un qualunque cavo usb-c (per esempio quello di un telefono) ad una presa USB di un'automobile: sia chiaro, non ricaricherà il ROG Flow (o meglio, lo farà molto lentamente), ma ne potrete estendere l'autonomia di circa il 15% in alcuni casi. In gaming purtroppo questo "vantaggio" si assottiglia molto e il reale guadagno si misura in appena qualche minuto (forse).



Partiamo non partiamo?

Tutto pronto, dunque. Zaino in spalla, valigia alla mano e pronti a partire. O quasi. C'è un'ultima scelta da fare, ovvero decidere a cosa giocare. Ho passato più tempo di quello che vorrei ammettere per scegliere quale titolo portare con me, non solo per una questione di hardware a disposizione ma anche per l'atmosfera che, sapevo, avrebbe condito la mia esperienza americana.

Fa quasi ridere che la scelta che più si identifica nel periodo di viaggio sia stata questa (a ridosso di Halloween, e sappiamo come gli americani sentano questa festività) e non le location. Il vincitore, infatti, è stato Resident Evil 2 Remake, un titolo che nel corso degli anni ho lasciato indietro e che ho voluto assolutamente recuperare (qui la nostra recensione di Resident Evil 2 Remake). Questa rivisitazione del capolavoro di Capcom datato 1998 si è dimostrata il titolo ideale, che mi ha permesso di mettere sufficientemente alla prova questo ROG Flow senza rischiare che una scelta più conservativa fosse insufficiente a farne risaltare le effettive potenzialità.

Ovviamente ho dovuto accettare dei compromessi di fondo in seguito ad alcune difficoltà che sono subentrate durante il viaggio, dove per la maggior parte del tempo non sono riuscito a collegarmi a nessuna fonte di alimentazione a muro. Quando si gioca e si stressano le componenti mentre si va a batteria, alcuni dispositivi (in generale, i laptop da gaming) vengono limitati: nel caso di questo ROG Flow la GPU passa da 32 a 8W di assorbimento anche con tutti i profili di risparmio energetico disattivati.



In soldoni, la batteria integrata non riesce a gestire CPU e GPU insieme durante il gioco e subentra un vero e proprio blocco hardware. Tutto sommato, però, l'esperienza è stata più che sufficiente e sono riuscito a giocare a Resident Evil 2 Remake a 1200p (ricordo che siamo un pelino sopra il full HD) a 30 fps stabili con settaggi alti, senza Ray Tracing e senza FSR.

Per avere un termine di paragone, con gli stessi settaggi ma con l'alimentatore originale collegato alla corrente (nei rari momenti in cui avevo la possibilità di usufruirne), le performance migliorano ma sono più ballerine.

In alcune scene dove mi trovavo in corridoi stretti e bui della stazione di polizia di Raccoon City ho toccato i 115 fps; purtroppo, però, negli ambienti più vasti e ricchi di dettagli ho osservato dei cali netti, con picchi al ribasso che hanno raggiunto anche i 40 fps. Il principale imputato in questo caso sono i 4 GB di memoria video a disposizione, che si sono dimostrati la vera palla al piede di ROG Flow. Dunque la sorpresa, e il reale valore che ho potuto apprezzare di questo laptop, è stata la stabilità che questo dispositivo riesce a offrire in modalità batteria.



Seppur con qualche rinuncia e date le condizioni in cui in alcuni casi mi sono ritrovato a giocare, non ho particolarmente sofferto i 30 fps e, anzi, l'esperienza gaming in piena portabilità non si è mai rivelata sgradevole. Peccato solo per l'autonomia che non mi ha permesso di andare sopra l'ora e un quarto.

Se 8W di assorbimento sono stati sufficienti per giocare dignitosamente con ROG Flow, anche le temperature sono rimaste sempre sotto controllo, per via di un sistema di dissipazione ovviamente tarato per l'uso intenso in modalità cablata. Andando a batteria, la temperatura non ha quasi mai superato i 50 gradi, né sulla GPU e né sulla CPU, con un grande plauso anche alla rumorosità, praticamente assente in questi casi.

Collegandoci alla corrente invece arriviamo attorno ai 70 gradi, e dunque le ventole iniziano a girare fino a 6000 rpm che hanno portato la rumorosità a circa 40 dB nei picchi più alti. Piccola nota negativa riguarda lo sfiato delle ventole che, essendo posizionato nella parte posteriore del Laptop, diventa il vertice alto quando ribaltiamo lo schermo; dunque, in questa modalità, il sibilo uscirà dritto davanti a noi e l'uso di un paio di cuffiette diventa quasi indispensabile.



Un degno compagno di scampagnate?

Stabilire se ROG Flow X13 sia o meno il laptop ideale per il viaggio si porta dietro molte considerazioni di stampo prettamente soggettivo e anche una minima variazione delle esigenze di ciascuno di noi potrebbe orientarci verso la scelta di altre soluzioni.

Sotto certi punti di vista, una prima riflessione che mi sento di sottoporvi riguarda proprio la necessità o meno di avere con sé un laptop: se il nostro scopo è legato al gaming, forse, la scelta di una soluzione handheld come Steam Deck, o meglio ROG Ally per giocare in casa Asus, oppure ancora Lenovo Legion Go, che abbiamo provato recentemente, potrebbe rivelarsi più equilibrata.

Alla luce dei quasi 1600 euro di partenza necessari per portarsi a casa ROG Flow X13, a oggi un videogiocatore ha a disposizione un ventaglio molto ampio di possibilità rispetto a quando questa soluzione ibrida venne proposta per la prima volta.

Se però avete bisogno di un'esperienza più simile a quella di un desktop ma in portabilità, attualmente questo dispositivo 2 in 1 è la scelta migliore. Certo, esiste anche la possibilità della GPU esterna, ma sappiate che non sarà un'opzione particolarmente economica, dal momento che i prezzi (per le varie opzioni disponibili, fra cui una RTX 4090) superano abbondantemente i 1500 euro e non sono poi così facili da reperire in Italia.