Instagram come TikTok: come sarà il nuovo feed?

Instagram vuole diventare TikTok? Questo pensiero risuona ormai da settimane e, da inizio maggio, il social network del gruppo Meta ha iniziato a sperimentare un nuovo aspetto della sua pagina principale che, stando alle prime immagini e ai primi pareri delle persone che la stanno testando, somiglierebbe in maniera incontrovertibile al feed di TikTok. Non è ancora chiaro se questo aspetto, ancora in piena fase di test, sarà quello definitivo che assumerà in futuro la piattaforma; quel che è certo è che Instagram sta cercando un modo per modernizzarsi e per farsi trovare al passo coi tempi. Che tutto questo passi da un'imitazione piuttosto smaccata del social della concorrenza?



A tutto schermo

Il feed che Instagram sta testando in queste settimane ha un aspetto molto diverso da quello cui siamo abituati. Nella nuova versione, fotografie e video vengono mostrati a schermo pieno: via la classica visualizzazione quadrata delle foto, per contenuti che occuperanno tutto lo schermo. Se i classici tasti in alto e in basso dovrebbero restare al loro posto, a cambiare radicalmente saranno le didascalie, molto meno evidenti e sovrapposte alle immagini stesse.

A trasformarsi sarà anche lo scroll stesso dei contenuti. Muovendo il dito verso l'alto per vedere i post successivi, non ci sarà più un movimento continuo come su una qualsiasi pagina web. Lo scroll sarà, infatti, di contenuto in contenuto, visto che uno swipe farà accedere alla foto o al video successivo. Il funzionamento, per restare in casa Instagram, sarà lo stesso della sezione Reel, ma senza apparente distinzione di visualizzazione tra foto e video. Entrambi i contenuti saranno mostrati a schermo intero nello stesso posto.



A tutto video

A non cambiare troppo sarà la sezione Cerca ed Esplora, che darà accesso a contenuti di profili non seguiti ma che collimano con i presunti interessi dell'utente. Allo stesso modo, anche le storie dovrebbero conservare la loro collocazione a inizio pagina al primo accesso, sparendo poi quando si inizierà a scorrere il feed. Sembra chiarissima la volontà di Instagram di allinearsi allo stile di TikTok e, quindi, al modo in cui vengono fruiti i suoi video.

La sezione Reels rappresentava già da tempo un tentativo di avvicinarsi al competitor, cui potrebbe ora allinearsi anche la pagina principale, dove non dovrebbe sussistere più alcun tipo di differenziazione. Questo, se confermato, porterà a una maggiore predominanza dei video all'interno della piattaforma. Adam Mosseri, amministratore di Instagram, aveva a suo tempo sottolineato quanto l'azienda stesse puntando sui video, definiti di importanza fondamentale per il futuro. Questi sono innegabilmente la tendenza del momento, apprezzatissimi dai giovani per la loro fruizione rapida, leggera e veloce.



Design e algoritmo

Se, ad oggi, i Reels rappresentano solo il 20% del tempo trascorso da un'utente medio nella piattaforma, il successo di TikTok anche nel 2022 e i suoi numeri in costante ascesa dicono chiaramente che il futuro è nei video e nelle loro modalità di fruizione proposte dal social cinese. Instagram si è finalmente accorta della forza prorompente dell'algoritmo di TikTok e del suo concept a schermo intero: l'utente vede dei video a schermo intero e nient'altro, mente l'algoritmo, in base alla reazioni e al tempo totale di visione degli utenti, carica il nuovo contenuto in background e lo avvia subito dopo la fine del precedente, invitandolo a restare sulla piattaforma e a continuare a guardare.

Gli utenti, che vengono sommersi di video continui potenzialmente affini ai propri gusti, sono in qualche modo invitati a rimanere nell'app per quanto più tempo possibile. Una struttura di questo tipo sarebbe impossibile con l'Instagram odierno, così ben diviso in sezioni e con una marcata suddivisione dei post tra un profilo e l'altro. Eliminare queste suddivisioni e creare una pagina fruibile a schermo intero è il primo passo per innescare lo stesso processo che ha fatto la fortuna del rivale.



E le foto?

La domanda è: tutto questo funzionerà con Instagram? Quello che Mosseri sembra dimenticare è che il suo social è nato esplicitamente come mezzo per pubblicare e diffondere fotografie. Oggi come oggi gli utenti hanno a disposizione un social con tante funzioni ben definite, che continua però a privilegiare in maniera innegabile i contenuti fotografici. Metterli in secondo piano potrebbe essere la scelta giusta?

Gli utenti di lunga data potrebbero uscire spaesati dal cambiamento e non è scontato che anche i più giovani siano attratti da un prodotto che vuole fare di tutto per essere la copia di un qualcosa che esiste già e che compie piuttosto bene il suo lavoro. La verità è che Meta non vuole perdere i suoi 2 miliardi di utenti ed essere superata dal rivale, ma imitarlo è davvero la scelta più giusta? Nel corso degli anni, Instagram ha inglobato al suo interno le caratteristiche più forti dei rivali, vincendo sempre con forza la sua battaglia e mantenendo inalterato il suo dominio. Ma dare forza ai video quando si è sempre puntato tutto sulle foto è un rischio che potrebbe davvero non permettere all'azienda di raggiungere i risultati sperati.



Quale futuro?

Probabilmente Mosseri e soci, vista la crescita e l'enorme successo di TikTok, sono convinti che il futuro dei social stia nei video e nel liberare la forza creativa delle persone: in un certo senso le storie, inizialmente tanto criticate come imitazione sbiadita di quelle di Snapchat, hanno svecchiato il social e lo hanno portato al passo coi tempi. E cosa sono le storie se non dei brevissimi e rapidissimi video? Va inoltre sottolineato quanto un nuovo feed continuo e a schermo intero abbia in se la forza di portare nuova linfa alle inserzioni pubblicitarie e ai contenuti sponsorizzati, mai del tutto sfruttati per la natura stessa della pagina principale di Instagram.

I test serviranno a Instagram per capire la risposta degli utenti e per verificare come scelte così radicali potrebbero essere accolte dal pubblico. Non possiamo essere sicuri che il nuovo aspetto di Instagram sarà esattamente quello mostrato da queste prime immagini. Quel che è certo è che la strada per il futuro sembra ormai tracciata: un futuro in cui anche per Meta i video saranno l'aspetto più importante dell'interazione sulla rete, quello su cui puntare e quello che decreterà il successo di una piattaforma piuttosto che di un'altra. Instagram riuscirà a resistere a questo nuovo cambiamento e a rinnovarsi con successo per l'ennesima volta o dovrà accontentarsi di una precisa fetta di mercato come già accaduto al suo fratello maggiore Facebook? A TikTok l'ardua sentenza.