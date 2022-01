Instagram: torna il Feed Cronologico, cosa ci aspetta?

Ritorno al passato per Instagram. Con una mossa nell'aria da qualche tempo, uno dei social più importanti del gruppo Meta ha deciso di accogliere le richieste dei suoi utenti e di tornare alla visualizzazione dei post in ordine cronologico. La funzione, sostituita a suo tempo dal tanto criticato algoritmo, verrà presto reintrodotta. In queste settimane sono in corso dei test per alcuni utenti selezionati, segno che la funzione è ormai pronta per fare il suo ritorno in grande stile. Sarà il primo passo di un nuovo cambiamento per Instagram o il tentativo di battere la concorrenza dell'ormai inarrestabile TikTok?

Il grande ritorno

La notizia è arrivata direttamente dalle parole del CEO Adam Mosseri sul 2022: Instagram riporterà in auge molto presto la visualizzazione dei post pubblicati in ordine cronologico. Si tratta di una funzione presente sul social fin dalla sua nascita ma sostituita qualche anno fa dall'arrivo del famoso algoritmo, quel sistema che ha cambiato radicalmente il modo degli utenti di approcciarsi con Instagram.

Se all'inizio, scorrendo il proprio feed si avevano uno dietro l'altro i post dei propri follower in ordine strettamente cronologico, con l'arrivo dell'algoritmo è il sistema a decidere cosa dobbiamo vedere e in quale ordine. Seppur rispettando una sorta di ordine temporale, l'algoritmo non fa altro che valutare il nostro comportamento sulla piattaforma, le nostre interazioni con i post e le nostre visite ai profili per decidere cosa ci interessa vedere: in alto vengono così mostrati i contenuti che la piattaforma ritiene per noi più interessanti in una sorta di classifica discendente verso ciò che ci interessa meno. Un modo più veloce di dare un'occhiata ai profili che seguiamo ma divenuto molto presto fonte di critiche e polemiche.

Problema algoritmo

Gli utenti non hanno mai del tutto gradito la predominanza dell'algoritmo, ritenendolo dannoso e fonte di una fruizione quantomeno parziale dei contenuti sulla piattaforma. L'impronta di Instagram sui gusti degli utenti è stata considerata sin troppo pervasiva e l'algoritmo ha portato, nel tempo, a non poche criticità nella visualizzazione dei post e dei profili. Grazie all'algoritmo è in sostanza Instagram, in maniera piuttosto arbitraria, a decidere cosa farci vedere, senza darci apparente possibilità di scelta. Certo, il sistema è automatico ma non infallibile e i problemi sono sempre dietro l'angolo.

Feed che si ripetono nei contenuti, post sempre tutti uguali, pochi profili mostrati e tanti altri messi da parte sull'altare di quello che dovrebbe essere il nostro presunto interesse. Il rischio è sempre stato quello di chiudere l'utente in una cerchia dorata con sempre le solite cose, i soliti contenuti e i soliti profili, regalandogli solo quello che desidera o convincendolo che quello che gli viene mostrato è davvero quello che vuole. Con l'algoritmo è presto stata accantonata la componente esplorativa del social, la voglia di ricercare qualcosa di nuovo, di uscire dalla propria comfort zone e di aprirsi, esplorando nuovi contenuti e nuovi utenti. Un ritorno al passato, per molti, era la scelta più giusta e inevitabile.



Cosa cambierà

Il rollout del nuovo feed cronologico di Instagram è già iniziato, ma in che modo verra strutturato e, soprattutto, come funzionerà? Le versioni sperimentate saranno due. Una permetterà all'utente di scegliere i profili che preferisce e che verranno mostrati ai primi posti del feed in ordine di pubblicazione. La seconda invece sarà una visualizzazione cronologica pura, che mostrerà indistintamente tutte le pubblicazioni degli account seguiti dal più recente al più lontano del tempo, senza distinzione o filtro.

Queste due opzioni di visualizzazione si andranno però ad aggiungere a quella con algoritmo: la home di Instagram che abbiamo usato fino ad oggi, con quello che il social ritiene più importante per noi, non verrà abbandonata ma sarà affiancata dalle altre due possibilità. La home dovrebbe insomma essere divisa in tre diverse opzioni di visualizzazione: sarà l'utente a scegliere quella che più si avvicina ai suoi gusti e alle sue preferenze.

La scelta di Instagram

Instagram darà ai suoi iscritti una possibilità di scelta che sembrava preclusa. A chiarire la questione è stato lo stesso Mosseri: "Non ci arrenderemo interamente con il ranking. Daremo alle persone l'opportunità di scegliere fra la versione in ordine cronologica e il feed basato sull'algoritmo. Senza entrare nel dettaglio, crediamo che il ranking aiuti a introdurre alle persone i contenuti che sono più importanti per loro".

L'azienda ritiene ancora il suo algoritmo il modo migliore per interagire con la piattaforma ma ha finalmente deciso di ascoltare i suoi utenti e di dargli la possibilità di scegliere. Troppo forti le critiche da parte di una buona fetta di persone per lasciare che il tutto cadesse nel silenzio più assoluto. Ora si darà a tutti la possibilità di utilizzare Instagram come meglio desiderano, senza i limiti e i paletti imposti dalla stessa piattaforma. C'è chi magari continuerà a usare la versione classica, più rapida e veloce, o chi deciderà di tornare al più completo ed esaustivo ordine cronologico. Poco importa, ciò che conta è che finalmente si avrà una sacrosanta possibilità di scelta.

Passi indietro

Instagram e Meta più in generale, sembrano aver imboccato nuove strade per il loro futuro. Percorsi dove l'ascolto, l'ammissione di colpa e il ritorno sui propri passi non sono più fuori da ogni discussione ma fanno parte di un più organico processo di crescita. Se fino a qualche tempo fa Zuckerberg e soci correvano dritti verso la loro idea di internet senza preoccuparsi di critiche, problemi e richieste, ora la musica sembra decisamente cambiata.

Molto hanno fatto i processi e gli scandali degli ultimi anni, ma anche l'arrivo nel mondo dei social di realtà che hanno messo in serio pericolo il dominio dell'impero social di Facebook. Da dominatori incontrastati potevano fare il bello e il cattivo tempo: ritrovatisi a inseguire hanno per forza di cose dovuto fare ammenda e cambiare strategia. Facebook non è più da tempo sulla cresta dell'onda e il dominio fotografico di Instagram è stato messo in discussione dai video fai da te di TikTok. Proprio l'arrivo del social più amato dai giovani sembra aver dato a Meta un nuovo impulso di cambiamento.

Verso il futuro

Il ritorno all'ordine cronologico ha tutta l'aria di assomigliare ad un riconoscimento del successo di TikTok, che da tempo affianca alla classica visualizzazione con algoritmo quella con ordine cronologico. Gli iscritti possono scegliere in tutta libertà cosa vedere e in che modo farlo, a seconda del tempo che hanno per stare sulla piattaforma. Ora che Instagram vuole cambiare registro e dare più importanza ai Reel, quella della doppia (o tripla, in questo caso) scelta per gli utenti era un cambiamento necessario per dare nuova linfa all'intera piattaforma e ai suoi iscritti.

Un piccolo passo verso nuovi e sempre più vicini cambiamenti, che potrebbero trasformare Instagram per sempre e che, in un modo o nell'altro, potrebbero permettergli di sopravvivere molto meglio di quanto non abbia fatto Facebook negli ultimi anni. Una battaglia tutta da vivere e godere, a suon di foto e video, sempre dal più recente fino al più vecchio.