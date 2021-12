Intel al CES 2022: tra Alder Lake e schede video da gaming, cosa vedremo?

L'evento più atteso per molti appassionati è alle porte. La kermesse di Las Vegas riapre battenti in forma ibrida, consentendo ai big del settore di partecipare sia dal vivo che con eventi totalmente digitali. È questo il caso di Intel, che al CES 2022 parteciperà soltanto da remoto per preservare il benessere dei dipendenti, pur rimanendo tra i produttori sui quali pubblico e addetti ai lavori nutrono maggiori aspettative. Tanta la carne al fuoco, trasversali i campi d'interesse. Scopriamoli insieme.

Dodicesima Desktop a rapporto

Dopo il clamoroso lancio dei primi processori Alder Lake possiamo finalmente dirlo. In casa Intel - e per tutto il settore - si respira aria di rivoluzione.

Con l'avvento dell'era ibrida, formalmente la dodicesima generazione di processori Intel Core, diamo il benvenuto a un nuovo modo di concepire l'architettura, che abbandona, ma non del tutto, la corsa al Core Count, in favore di una struttura a cluster eterogenei con Core specializzati. Un asse storico con Microsoft ha permesso di produrre i primi processori dotati di doppia architettura, con unità specifiche per le prestazioni e altre pensate invece per il bilanciamento energetico e l'esecuzione di task in background, massimizzando anche in questo caso le performance, con l'ausilio di una sovrastruttura (Intel Thread Director) che riesce a svolgere un lavoro sinergico con lo scheduler di Windows 11 facendo capire al sistema operativo come indirizzare il lavoro.

Nella nostra recensione di i9-12900K e i5-12600K abbiamo avuto un primo assaggio dell'enorme potenziale di questa tecnologia, ma la gamma è lungi dall'essere completa. Sul palco del CES 2022 dovrebbero essere svelate le controparti Alder Lake-S a 65W. Al loro fianco, i nuovi chipset di fascia media e mainstream pensati per rendere più accessibile il passaggio alla nuova tecnologia. Insieme alle ottime schede madri Z690, dunque, molto probabilmente troveremo presto H670, B660 e H610. Questa, probabilmente, sarà anche l'occasione giusta per fare chiarezza sui tanto chiacchierati dissipatori stock di nuova generazione (in foto, il presunto modello RH1 immortalato da Catsarestillpr1), che dovrebbero essere venduti in bundle insieme ai processori desktop non-K.

Laptop Alder Lake

Se la portata rivoluzionaria della visione di Intel, unita all'utilizzo del nuovo nodo Intel 7 a 10 nanometri, ha stupito sin dalla sua prima generazione anche nella fascia media, c'è ancora fervente attesa per saggiarne il potenziale su un banco di prova ancora più ostico: la mobilità.

Due le sottofamiglie di cui ci si aspetta la presentazione, Alder Lake-P U28 e H45, rispettivamente e grossolanamente per ultraportatili e alte prestazioni. La serie U28 dovrebbe avere un TDP particolarmente morigerato ma consentire al contempo delle solide prestazioni, grazie proprio alla struttura ibrida che ne dovrebbe garantire la resa agli antipodi. Con un Thread Count fino a 20, almeno stando alle voci di corridoio, la serie H45 non dovrebbe lasciare molto spazio all'immaginazione.

Non è ancora chiaro questo sarà il contesto adatto per mostrare un possibile "M1 killer", ma è abbastanza chiaro che l'architettura ibrida di Intel su notebook punterà dritto verso l'efficienza senza compromessi.

Il terzo competitor

Il vero elefante nella stanza ha tre lettere: ARC. Non si nutrono grosse aspettative su un possibile lancio in pompa magna ai primi di gennaio, sebbene il momento del lancio si stia avvicinando sempre di più.

Con un non meglio specificato Q1 2022, Intel potrebbe però svelarci alcuni dettagli piccanti sulle schede video da gaming Intel ARC Alchemist, delle quali si è detto davvero tutto e il contrario di tutto finora. Cosa sappiamo? Sin dalla sua prima generazione, Intel non ha la benché minima intenzione di lasciarsi intimorire dai competitor, puntando dritto su prestazioni e accelerazione tramite reti neurali. Sotto la scocca delle schede video HPG, infatti, troveremo delle unità capaci di elaborare modelli di Intelligenza Artificiale in grado di migliorare l'output e le prestazioni complessive. A questo proposito, attesa quanto le stesse schede video è la tecnologia Intel XeSS, la ricetta segreta di Intel per l'upsampling tramite Deep Learning. Si promette un upscaling temporale, simile nella resa a quanto proposto da NVIDIA con il suo DLSS.

Il primo trailer ufficiale di Intel ARC Alchemist ha stuzzicato davvero tutti, benché le ultime voci parlino di un lancio più vicino per quanto riguarda le soluzioni notebook, con le GPU desktop in arrivo solo in una seconda fase. Del resto, sul palco di Las Vegas si parlerà molto di portabilità, quindi non è da escludere che vengano svelate o anticipate delle novità in merito. Staremo a vedere.