Intel NUC con grafica AMD Vega: mini PC con il gaming nel DNA

Al Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas di quest'anno sono stati presentati tantissimi nuovi prodotti da decine di aziende diverse. Non fa eccezione Intel, che ha già presentato i suoi nuovi processori con scheda video AMD. Inoltre, nelle ultime ore sono stati annunciati anche nuovi mini PC Intel NUC montanti proprio questa configurazione. Si tratta dei primi modelli a integrare l'inaspettato connubio CPU/GPU Intel/AMD.

I due nuovi mini PC si chiamano NUC8i7HVK e NUC8i7HNK e sono rivolti a un'utenza in cerca di potenza computazionale in poco spazio, arrivando a poter gestire anche la realtà virtuale.

Caratteristiche tecniche e disponibilità

NUC8i7HVK monta una CPU Intel Core i7-8809G, mentre il modello NUC8i7HNK integra un Intel Core i7-8705G. Il primo opera alla frequenza base di 3.1 GHz con boost di 4.2 Ghz e GPU Radeon RX Vega M GH, mentre il secondo lavora di base a 3.1 GHz con boost di 4.1 Ghz e GPU Radeon RX Vega M GL. Entrambi i processori possiedono 4 core e 8 thread. Troviamo poi un massimo di 32 GB di RAM DDR4, uno slot SDXC, due slot M.2 e due porte Thunderbolt 3. Sulla parte frontale è presente poi una porta USB 3.1, una porta USB A, una porta infrarossi e una USB 3.0.

Sulla parte posteriore abbiamo, invece, due porte USB 3.1, quattro USB 3.0, mentre internamente ci sono due USB 3.0 e due USB 2.0. Non mancano anche due HDMI 2.0a (4K, 60 Hz e HDR) e due mini DisplayPort 1.3 posteriori con supporto a HDCP 2.2. Presenti anche due prese Ethernet e un modulo Wireless 802.11ac. L'audio è 7.1 e non manca il jack da 3.5mm. L'alimentatore esterno è da 230W. Le dimensioni dei nuovi mini PC sono ovviamente contenute: solo 221 x 142 x 39 mm.

Si tratta di una configurazione che dovrebbe permettere ai gamer di giocare tranquillamente in Full HD, con i primi test che hanno dimostrato delle prestazioni migliori di un i7-7700HQ affiancato da una NVIDIA GTX 1060 Max-Q da 6GB. Si tratta di dati ancora da confermare attraverso test indipendenti ma che lasciano presagire prestazioni di tutto rispetto anche nel gaming. Questi modelli di mini PC saranno commercializzati a partire dalla primavera 2018 a un prezzo ancora sconosciuto.