Intel Raptor Lake Refresh è ufficiale: ecco tutti i segreti della next gen

Se il segmento laptop si prepara a una vera e propria rivoluzione con l'arrivo dei primi processori chiplet con architettura Meteor Lake, su desktop la strategia scelta da Intel è molto diversa e mira a puntellare quanto di buono già offerto dal nodo Intel 7 su Raptor Lake con una nuova e potente quattordicesima generazione.

Non a caso si parla di Refresh di Raptor Lake, poiché sostanzialmente ci troviamo di fronte a una serie di processori anatomicamente simili ma che spingono in maniera ancora più importante sull'acceleratore. Con qualche eccezione - in positivo.



Chi si rivede

Raptor Lake Refresh, all'anagrafe i processori Intel Core di Quattordicesima Generazione, andrà a sancire un'annata di conferme nel segmento desktop, con processori ancora più potenti e qualche ritocco sulla scheda tecnica.

Nessuna novità per quel che riguarda il processo produttivo, il "solito" Intel 7 a 10 nanometri con transistor SuperFin di terza generazione. A bordo troviamo dunque il solito concetto di architettura ibrida, con Core specializzati per i task più disparati e per gestire in maniera ottimizzata risorse e consumi. D'altro canto, se il gaming continua a essere una priorità, ampio spazio viene dato di conseguenza alle performance dei singoli core per un balzo anno per anno che a seconda del titolo può spingersi fino al 23%.

Ampio focus anche alla produttività, per una generazione che promette flussi di lavoro migliorati e velocizzati fino al 54% per i creator digitali.

Oltre a puntare su un aumento delle frequenze, a evolversi sono anche altri aspetti che andranno a incidere inevitabilmente anche nell'uso quotidiano, nella produttività e nel gioco.

Grazie alla piena retrocompatibilità, viene confermata la piattaforma Intel 700 (ma è garantito il corretto funzionamento anche con le schede madri dotate di chipset Intel Serie 600) abbiamo un supporto esteso allo standard PCI Express 5.0, al WiFi 7 fino a 5 Gigabit e alle USB 3.2 con portata di 20 Gigabit, oltre a memorie RAM DDR5 fino a 5600 MHz con un totale supportato che sale da 128 a ben 192 GB.

Intel mira poi a migliorare la Quality of Life, soprattutto per il tier più elevato, con la nuova Intel Application Optimization e con l'IA integrata nell'applicativo XTU per il tuning e l'overclock tramite AI Assist.

La prima di queste due tecnologie andrà a indirizzare e gestire in maniera intelligente le risorse e le performance in tempo reale, per estrarre tutti i "cavalli" possibili dalla CPU nel contesto del framework Intel Dynamic Tuning a totale beneficio del gaming, con miglioramenti che talvolta possono arrivare anche in doppia cifra con la sola ottimizzazione mediata da Intel Application Optimization, secondo i dati di Intel.

Il supporto è chiaramente indirizzato alla quattordicesima generazione, mentre ancora più stringenti sono i requisiti di AI Assist per XTU, feature esclusiva dedicata al "re" delle frequenze, l'i9-14900K e alla relativa variante KF.

Questa funzionalità utilizza un'IA appositamente addestrata da Intel per analizzare il sistema e, sulla base delle specifiche condizioni della macchina, ottenere il miglior profilo di overclock possibile per garantire performance e stabilità, senza alcun tipo di esperienza richiesta o interazione da parte dell'utente.



Niente novità... ne siamo proprio sicuri?

I processori presentati da Intel per questo 2023 per il momento sono solo tre con relative sottovarianti prive di adattatore grafico integrato, la cosiddetta S-Series:



• Intel Core i9-14900K

• Intel Core i9-14900KF

• Intel Core i7-14700K

• Intel Core i7-14700KF

• Intel Core i5-14600K

• Intel Core i5-14600KF



Il top di gamma di Intel per questa generazione promette ancora una volta il meglio sulla piazza per il livello Enthusiast, utenti che non vogliono scendere a patti in nessun ambito della scheda tecnica, con prestazioni migliorate sotto ogni punto di vista grazie a una frequenza massima che può spingersi fino alla bellezza di 6 GHz (+200 MHz rispetto a Raptor Lake), fornendo ampio margine di miglioramento sotto tutti i punti di vista, dal gaming al multitasking avanzato.

La conta dei core viene confermata per una configurazione che vede 24 core suddivisi in 8 P-Core e 16 E-Core, per un totale di 32 Thread e 36 MB di Smart Cache.



Medesimo trattamento per l'i5-14600K e per il fratello KF, con frequenze che salgono di 200 MHz e passano da un massimo di 5.1 GHz per il 13600K agli attuali 5.3 GHz.

Su tutte le CPU sale di 100 MHz anche la frequenza massima sugli E-Core, passando nel caso dell'i5 da 3.9 a 4.0 GHz fino ai 4.4 GHz dell'i9-14900K (rispetto ai 4.3 del 13900K).

Per l'i5, i core restano 14 (6 P-Core e 8 E-Core) con 20 Thread e 24 MB di Cache L3.

Notevoli le differenze sull'i7-14700K, che per Intel andava ritoccato più in profondità: in questo caso si passa da 16 (8+8) Core a 20 Core, suddivisi in 8 P-Core e 10 E-Core, per un totale di 28 Thread al posto di 24. La Cache L3 passa da 30 a 33 MB.



I benefici offerti da questo corposo refresh sulla carta non sembrano pagare un alto scotto sul fronte energetico, con un PBP di 125W e picco fino a 253W (MTP), proprio come per la tredicesima generazione, eccezion fatta per l'i5 che sia lo scorso anno che con questo refresh continua ad avere un Max Turbo Power di 181W.

Intel Raptor Lake S-Series Intel Raptor Lake Refresh S-Series

Non cambiano di un dollaro neanche i prezzi e per portarsi a casa i nuovi processori si partirà dai 294 dollari dell'i5-14600KF fino ai 589 dollari dell'i9-14900K.

Nel confronto che trovate in alto potrete apprezzare tutte le differenze tra la S-Series di tredicesima e quattordicesima generazione.