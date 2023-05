Intelligenza artificiale: quale sarà il suo impatto sul mondo del lavoro?

Lo sviluppo tecnologico-informatico dell'intelligenza artificiale ha dato vita negli ultimi anni a sorprendenti che potrebbero in futuro rivoluzionare e migliorare le condizioni di vita e di lavoro come non si era mai verificato in precedenza. Tuttavia, l'impatto di queste tecnologie sul mondo del lavoro presenta risvolti sia positivi che negativi.

Con la rapida ascesa nell'impiego dell'intelligenza artificiale, i datori di lavoro probabilmente pensano all'IA come a una tecnologia capace di creare processi automatizzati che rendano il lavoro meccanico più facile, veloce ed efficiente. Dall'altra parte, però, i dipendenti temono di perdere il loro posto di lavoro e di essere sostituiti dalle macchine.

In questo articolo, vedremo perché gli esseri umani sono ancora indispensabili sul posto di lavoro e non possono essere completamente sostituiti dall'IA.



L'IA è progettata per sostituire l'uomo?

L'intelligenza artificiale è progettata per rendere più veloce e più efficiente non solo il lavoro manuale ma anche quello che impegna valutazioni complesse, stime previsionali e aspetti organizzativi e gestionali dell'attività lavorativa, ma non si può ignorare la necessità di input umani nello spazio lavorativo.

Tanto per cominciare, possiamo affermare che l'IA manca di intelligenza emotiva, un tratto distintivo che rende gli esseri umani indispensabili sul posto di lavoro quando l'attività lavorativa comporta contatti complessi o informali tra persone e richiede collaborazione tra diversi soggetti legati da un rapporto di fiducia reciproca, oppure avviene a diretto contatto con un pubblico non professionale e molto variabile.

Essendo animali sociali, gli uomini devono essere collegati da una rete di connessioni emotive con altri esseri umani all'interno dei vari gruppi dei quali fanno parte: l'intelligenza artificiale cerca di imitare l'intelligenza umana, ma l'intelligenza emotiva non è così facile da replicare come la porzione prettamente analitica, poiché richiede empatia e una profonda comprensione dell'esperienza umana, in particolare del dolore e della sofferenza, e l'IA semplicemente non sente dolore.



Gli imprenditori e i dirigenti aziendali comprendono l'importanza di fare appello alle emozioni del personale e dei clienti che necessitano di gratificazioni non facilmente quantificabili e certamente non riducibili a valore economico.

Per una macchina sarebbe impossibile riuscire a instaurare quella connessione emotiva che può sorgere tra due esseri umani: indipendentemente da quanto accuratamente l'IA sia programmata per rispondere ai bisogni degli esseri umani, è improbabile che gli umani stessi possano sviluppare una vera connessione emotiva con delle macchine. L'intelligenza artificiale è incapace di sostituire gli esseri umani, soprattutto perché la connessione con gli altri è un aspetto vitale per il benessere dei singoli e della società.



I limiti delle macchine... per ora?

L'intelligenza artificiale può funzionare solo in base ai dati che riceve quindi, quando i dati immessi nella macchina includono una nuova area di lavoro che l'algoritmo non è in grado di gestire, nel breve periodo diventa incapace di operare e necessita di un adeguato processo di apprendimento per elaborare strategie operative in grado di affrontare situazioni inizialmente impreviste.

L'IA procede in modo sostanzialmente limitativo a partire da ciò che ha acquisito attraverso l'analisi dei dati e il feedback relativo alle decisioni assunte in precedenza: si tratta di procedimenti di natura strettamente logica in cui le decisioni sono assunte sulla base di un numero limitato di parametri.

All'IA, oltretutto, manca completamente la dimensione creativa: un'intelligenza artificiale può perfezionare l'esistente, elaborare dati, migliorare i processi decisionali ma ben difficilmente potrà rilevare nuove esigenze o nuovi bisogni o dar luogo a fenomeni autenticamente creativi nel campo delle arti visive o della musica. Il software è anche in grado di comporre musica sulla base di modelli qualitativi acquisiti per esperienza ma non potrà creare nuovi stili musicali sulla base di un proprio "gusto personale", perché, ancora una volta, la macchina non può percepire la dimensione emotiva della musica.



Chi controlla i controllori

Un altro fattore estremamente importante riguarda le competenze trasversali, un must per ogni lavoratore in uno spazio di lavoro che includa anche il lavoro di squadra, l'attenzione ai dettagli, il pensiero critico e creativo, la comunicazione efficace e le capacità interpersonali, per citarne solo alcune. Queste competenze trasversali sono richieste praticamente in ogni settore e devono essere sviluppate nell'ambito di una professionalità evoluta.

Agli esseri umani viene insegnato e richiesto di possedere queste abilità e svilupparle è prezioso per chiunque, indipendentemente dalla propria posizione.

L'IA ha lo scopo di integrare la propria capacità con l'intelligenza umana, non di competere con essa.

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale stanno guadagnando terreno sul posto di lavoro e sostituiranno gradualmente molti dei lavori che le persone svolgono quotidianamente oggi, in quanto molti lavori necessari sono spesso limitati a compiti ripetitivi che richiedono un ragionamento meno autonomo e sostanzialmente ripetitivo.

L'evoluzione delle esigenze all'interno dei posti di lavoro creerà tuttavia nuovi ruoli per gli esseri umani mentre il mondo si muove verso un panorama tecnologico più integrato. Un rapporto del World Economic Forum mostra che mentre le macchine con AI sostituiranno circa 85 milioni di posti di lavoro nel 2025, circa 97 milioni di posti di lavoro saranno resi disponibili nello stesso anno grazie all'IA.

Quindi, la grande domanda è: come possono gli esseri umani lavorare con l'IA invece di essere sostituiti da essa? Le organizzazioni più progredite stanno già sviluppando modi per integrare le capacità umane con l'intelligenza artificiale al fine di raggiungere livelli più elevati di produttività e innovazione.