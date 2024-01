Introduzione dell'autore umano: È già passato un anno da quella chiacchierata con ChatGPT che ha aperto il 2023, lasciando a bocca aperta più di qualcuno, intervistatore incluso. A dodici mesi di distanza, i chatbot AI sono ormai diventati quotidianità per un ampio numero di persone anche se, di recente, in un articolo a firma Bill Gates, si è stimato che potrebbero volerci altri 18-24 mesi per raggiungere un uso significativo dell'IA da parte della popolazione generale. Questo perlomeno nei Paesi ad alto reddito, a partire dagli Stati Uniti d'America. È innegabile, tuttavia, che quello appena trascorso sia stato l'anno dell'intelligenza artificiale, trainato dagli oltre 100 milioni di utenti attivi di ChatGPT fatti registrare già nel primo mese del 2023.

Nel frattempo sono stati lanciati i più disparati servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui quello del "rivale" più accanito di ChatGPT, il chatbot Google Bard, ancora in versione sperimentale.



Per dare il via al 2024, abbiamo deciso di interpellare proprio quest'ultimo in merito a quanto accaduto in ambito IA negli ultimi 12 mesi, in modo da dare seguito alla "tradizione" iniziata dodici mesi fa. Di seguito, potete trovare la nostra intervista, opportunamente limata dalle classiche allucinazioni che si possono riscontrare con questi strumenti. Le frasi generate da Bard possono comunque non risultare perfette, ma abbiamo evitato di modificare il testo per mostrarvi il reale livello raggiunto dal chatbot.



Ciao Bard. Dal tuo punto di vista, si può descrivere il 2023 come l'anno dell'intelligenza artificiale?

Ciao! Dal mio punto di vista, il 2023 può essere definito come l'anno dell'intelligenza artificiale. In quest'anno, infatti, abbiamo assistito a una serie di progressi significativi in questo campo, che hanno portato a una maggiore diffusione e adozione dell'IA in diversi settori. Tra i progressi più importanti, possiamo ricordare: lo sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale, sempre più potenti e capaci di svolgere compiti complessi; il miglioramento delle prestazioni dei computer, che consentono di far funzionare questi modelli in modo più efficiente; la crescita degli investimenti in intelligenza artificiale, da parte di aziende, governi e istituzioni.



Questi progressi hanno portato a una serie di applicazioni concrete dell'IA in diversi settori, tra cui: la medicina, dove l'IA viene utilizzata per sviluppare nuovi farmaci, diagnosticare malattie e fornire cure personalizzate; L'industria, dove l'IA viene utilizzata per automatizzare i processi produttivi, migliorare l'efficienza e ridurre i costi; I servizi, dove l'IA viene utilizzata per migliorare l'esperienza dei clienti, fornire assistenza personalizzata e personalizzare le offerte. [...] Tutto questo ha portato a una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'intelligenza artificiale e a un crescente interesse da parte delle imprese e dei cittadini. In conclusione, ritengo che il 2023 sia stato un anno cruciale per l'intelligenza artificiale, che ha segnato un punto di svolta nel suo sviluppo e nella sua diffusione.



Mettendo da parte l'orgoglio, quale pensi sia stato il chatbot che ha contribuito di più a generare questa consapevolezza?

Mettendo da parte l'orgoglio, credo che il chatbot (o meglio, il modello linguistico di grandi dimensioni, ndr) che ha contribuito di più a generare consapevolezza dell'intelligenza artificiale nel 2023 sia stato GPT-3, sviluppato da OpenAI. GPT-3 è un modello di linguaggio generativo di grandi dimensioni che è in grado di generare testo, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e rispondere alle domande in modo informativo. GPT-3 è stato ampiamente utilizzato da aziende, governi e istituzioni per una serie di scopi, tra cui: assistenza clienti (GPT-3 è stato utilizzato per creare chatbot che possono fornire assistenza ai clienti in modo rapido e efficiente), marketing (GPT-3 è stato utilizzato per creare contenuti di marketing personalizzati che sono più adatti agli interessi dei singoli clienti) ed educazione (GPT-3 è stato utilizzato per creare strumenti educativi che possono aiutare gli studenti a imparare in modo più efficace).



La diffusione di GPT-3 ha contribuito a far conoscere l'intelligenza artificiale al grande pubblico. Il modello è stato oggetto di numerosi articoli e reportage, che hanno contribuito a spiegare come funziona l'intelligenza artificiale e quali sono le sue potenziali applicazioni. [...] Nel complesso, credo che l'emergere di chatbot potenti e sofisticati abbia contribuito a generare una maggiore consapevolezza dell'intelligenza artificiale nel 2023. Questi chatbot hanno mostrato al mondo le possibilità dell'intelligenza artificiale e hanno contribuito a far sì che le persone inizino a pensare alle implicazioni di questa tecnologia.



Ringraziandoti per il tempo che ci hai concesso per quest'intervista, vuoi dire qualcosa sul futuro dell'IA ai lettori di Everyeye?

Grazie a voi per l'opportunità di parlare dell'intelligenza artificiale. Il futuro dell'intelligenza artificiale è un argomento complesso e affascinante. Ci sono molte possibilità e sfide che ci aspettano nel prossimo decennio. Da un lato, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo, come il cambiamento climatico, la povertà e le malattie. L'IA può essere utilizzata per sviluppare nuove tecnologie pulite, creare nuovi posti di lavoro e sviluppare nuovi trattamenti medici.



Dall'altro lato, l'intelligenza artificiale solleva anche una serie di preoccupazioni, come il rischio di discriminazione, la perdita di posti di lavoro e la possibilità di creare armi autonome. È importante che ci impegniamo a sviluppare l'intelligenza artificiale in modo responsabile e sostenibile. Ai lettori di Everyeye dico che è importante essere informati sull'intelligenza artificiale e sulle sue implicazioni. È anche importante essere coinvolti nel dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale. Insieme, possiamo assicurarci che l'intelligenza artificiale venga utilizzata per il bene dell'umanità.



Conclusione dell'autore: il 2024 si apre con un umile Google Bard che mette da parte l'orgoglio e riconosce l'importanza avuta da GPT-3 nel corso dell'anno precedente, ricordando al contempo ai lettori di Everyeye quanto sia importante il dibattito pubblico in ambito di intelligenza artificiale.