iOS 17.4 fa la storia di iPhone, ma le alternative all'App Store dove sono?

Il lancio dell'aggiornamento ad iOS 17.4, avvenuto a inizio marzo 2024, si è rivelato molto importante per il mondo iPhone. Il motivo è da ricercarsi nelle novità introdotte per dare seguito all'entrata in vigore del DMA (Digital Markets Act) europeo, pronte a rivoluzionare il modo in cui si installano le applicazioni.

È impensabile che, dopo tanti anni, la fetta più corposa degli utenti decida di staccarsi con semplicità dall'App Store, ma è interessante approfondire la nascita di un sottobosco di store alternativi per iOS. Il primo esempio pratico si chiama AltStore e apre le porte a vari scenari.



AltStore e le app disponibili, tra emulatori e clipboard manager

L'apertura agli store di terze parti rappresenta una svolta importante per iOS, da sempre ritenuto un ecosistema chiuso e in contrapposizione con la filosofia più aperta e flessibile di Android.

Una maggiore possibilità di scelta non può che fare piacere, ma c'è un motivo se ancora non sono stati lanciati troppi negozi digitali di terze parti su iPhone. Farlo, infatti, implica dei costi non di poco conto, a partire dalla Core Technology Fee (CTF) di Apple. 50 centesimi per ogni installazione di app dopo il primo milione, nonché per ogni prima installazione di app store alternativo. È in questo scenario che chi lancia uno store alternativo all'App Store deve pagare all'azienda di Cupertino 50 centesimi per ogni installazione, cifra che su grandi numeri può presto diventare un problema. Lo sanno bene Epic Games e MacPaw, che stanno cercando di inserirsi in questo mercato, ma a ragionarci sono innanzitutto Mobivention (in ambito B2B) e AltStore (lato consumer).



AltStore rappresenta l'esempio chiave, trattandosi di uno store alternativo destinato ai consumatori e già scaricato tramite workaround, prima dell'apertura di iOS 17.4, più di un milione di volte. Numeri importanti, destinati probabilmente a salire con un lancio "più ufficiale", che richiedono costi altrettanto elevati.

È in questo difficile contesto che si devono districare i creatori di alternative all'App Store, necessitando di un modello di business sostenibile. Come procedere? È proprio AltStore a cercare di creare un precedente, puntando su Patreon. Avete capito bene: la piattaforma che permette ai Content Creator di finanziare le proprie produzioni tramite la vendita di servizi digitali sta per essere utilizzata in modalità decisamente poco usuali.



Ecco allora che per scaricare Clip, un noto clipboard manager in grado di funzionare costantemente in background, sarà necessario pagare una quota minima di un dollaro al mese tramite Patreon. Se volete accedere alle versioni beta, invece, la donazione mima sarà di tre dollari al mese.

Certo, si può cancellare la propria sottoscrizione quando si vuole e continuare a usare l'app senza aggiornamenti, ma non si tratta propriamente della tipologia di sideloading che avevano in mente di molti utenti.

Al lancio di AltStore (attualmente si sta attendendo l'approvazione da parte di Apple), ci saranno solamente due applicazioni messe in evidenza. Oltre a Clip, il piatto forte sarà costituito da un'applicazione gratuita, ovvero l'emulatore per retro-console Delta. Sono portali come The Verge ad aver avuto modo di mettere le mani sulla versione dell'app che arriverà presto per tutti, indicando uno scenario in cui la principale offerta è un emulatore per NES, SNES, N64 e pre-Switch. Le ROM si possono caricare tramite iCloud Drive e si strizza l'occhio in modo importante agli appassionati di retrogaming, grazie anche al supporto ai controller.



Una possibilità non di poco conto, anche se viene da chiedersi quale sarà l'effettiva estensione di AltStore.

Altre applicazioni risulteranno accessibili post-lancio in un modo un po' più complicato, legato all'aggiunta di fonti, o meglio di URL che contengono file JSON condivisi dagli sviluppatori. Non propriamente il più comodo dei procedimenti. Inoltre, Apple effettua una revisione sulle app disponibili tramite negozi digitali alternativi, motivo per cui gli sviluppatori sono tenuti a seguire quanto indicato dall'azienda in termini di sicurezza e privacy.



Per quel che riguarda, invece, il processo di installazione degli app store di terze parti, di mezzo ci sono diverse schermate in cui l'utente viene avvertito del fatto che le impostazioni di default non consentono l'installazione da quell'origine, un po' come avviene su Android.

Si tratta indubbiamente di passaggi in più e che, per quanto semplici, possono potenzialmente tenere alla larga l'utente meno consapevole.

Insomma, i motivi per cui le alternative all'App Store stanno arrancando sin dal primo momento non mancano di certo, soprattutto lato costi, motivo per cui la strada sembra parecchio in salita sotto più punti di vista.

Sarà interessante a questo punto vedere se ci sarà qualcuno in grado di creare un modello di business sostenibile, capace di dare vita a un'alternativa interessante in questo campo: l'idea di AltStore di utilizzare Patreon è sicuramente destinata ad attirare attenzione e un eventuale successo potrebbe portare altri sviluppatori a salire sul medesimo carro, ma di certo l'esistenza della CTF non smette di far discutere.