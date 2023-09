Ecco iOS 17 ed iPadOS 17: tutte le novità dei nuovi OS per iPad ed iPhone

Nel corso del keynote Apple del 12 Settembre 2023, non c'è stato solo spazio per i nuovi iPhone 15 ed i iPhone 15 Pro e Pro Max. Apple infatti - come ampiamente previsto - ha anche confermato la data di lancio per i nuovi sistemi operativi per iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac.

Sebbene quest'anno gli utenti di Apple Watch, con watchOS 10, possano godere di tante novità, è indubbio che le attenzioni maggiori siano focalizzate verso iOS 17 ed iPadOS 17, in quanto indirizzati ai due dispositivi Apple più popolari: iPhone ed appunto iPad.



iPadOS 17

Annunciato in occasione della WWDC 2023, iPadOS 17 quest'anno porta sui tablet di Apple diverse novità degne di nota, alcune delle quali già note ai possessori di iPhone.



Il sistema operativo infatti allinea iPad ad iPhone a livello software introducendo una nuova esperienza nella schermata di blocco che rispecchia a pieno quella portata da Apple su iPhone lo scorso anno con iOS 16. Gli utenti infatti saranno in grado di inserire - con un tap prolungato - una nuova colonna con i widget che saranno mostrati dal dispositivo quando è in modalità orizzontale, sulla parte sinistra. Al momento del lancio, sono supportate tutte le applicazioni preinstallate da Apple su iPad, ma è lecito attendersi un supporto più ampio anche da parte degli sviluppatori di terze parti, come fatto con iOS 16 su iPhone.



Sempre parlando di widget, debuttano anche su iPadOS 17 e su iPad i widget interattivi, che sicuramente con il passare dei giorni saranno supportati da una platea sempre più ampia di sviluppatori e che permettono di interagire con le varie applicazioni senza doverle aprire: l'esempio lampante è quello dei widget legati alla smart home che consentiranno di accendere e spegnere le luci domestiche direttamente dalla home screen.



iPadOS 17 continua anche nel solco della produttività e mette ancora al centro delle modifiche degli aggiornamenti che vogliono facilitare ulteriormente la vita a coloro che utilizzano gli iPad in ambito lavorativo: per prendere appunti, scrivere articoli o anche per gestire i PDF.

E proprio legandoci al discorso dei PDF, è doveroso segnalare che Apple ha facilitato e modificato in maniera profonda la modifica di tale tipologia di file: utilizzando l'apprendimento automatico, infatti, il sistema operativo sarà in grado di riconoscere i campi che richiedono di essere compilati dagli utenti per inserire nomi, indirizzi e le informazioni personali prendendole direttamente dalla scheda personale dell'utente presente nell'app Contatti. Fondamentalmente, quindi, viene portata nei PDF la feature già presente in Safari che compila i campi in automatico proprio accingendo dalle proprie informazioni personali presenti nell'app Contatti.

Al centro della nuova gestione dei PDF c'è l'applicazione Note, che è in grado di mostrarli a grandezza intera, il che consente anche di inserire annotazioni e firme con la Apple Pencil.

Nell'app Note è stata anche inserita la possibilità di inserire hyperlink tra note, una funzione particolarmente utile se si usano le note collaborative in quanto facilita il collegamento dei vari argomenti.



Con iPadOS 17, Apple porta su iPad anche una nuova serie di sfondi ed opzioni di personalizzazione della lock ed home screen. Ai widget, di cui abbiamo parlato qualche paragrafo sopra, si aggiungono anche nuovi wallpaper, stili e colori dei font. Degni di nota sono gli sfondi astronomici che mostrano alcuni pianeti e la Luna sull'ampio display dei tablet.

Tra le novità di contorno, comunque importanti e degne di menzione, segnaliamo l'arrivo - finalmente - dell'app Salute su iPad e la nuova applicazione Meteo che è in grado di mostrare ancora più informazioni meteorologiche.



iPadOS17 è disponibile con iPad Pro da 12,9 pollici (dalla 2a generazione), iPad Pro da 11 pollici (tutti i modelli), iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Air (3a generazione e successive), iPad (dalla sesta generazione) ed iPad Mini dalla quinta generazione.

iOS 17

Meno marcate rispetto allo scorso anno, ma comunque importanti, le novità che porta su iPhone il nuovo iOS 17.



Tra le più apprezzate dagli utenti troviamo la modalità StandBy che, di fatto, trasforma l'iPhone in uno smart display su cui visualizzare l'orario ed alcuni widget. Tale modalità si attiva quando l'iPhone è sotto carica ed in orizzontale, e può essere sicuramente un sostituto interessante degli smart speaker tradizionali. Arrivano anche si iPhone con iOS 17 i widget interattivi di cui abbiamo parlato per iPadOS 17, mentre non abbiamo parlato dei miglioramenti apportati da Apple alla tastiera.



Grazie ad una nuova tecnologia di apprendimento automatico, infatti, iOS 17 è in grado di fornire agli utenti una migliore correzione automatica dei testi oltre che previsioni delle parole migliori e correzioni (anche grammaticali) per le frasi. Per rendere più veloce il processo di scrittura, Apple ha anche introdotto la funzione che permette di utilizzare le previsioni inline semplicemente toccando la barra spaziatrice, senza dover spostare la mano. Le parole corrette in automatico saranno sottolineate di blu e saranno riconoscibili.

iOS 17 tocca da vicino anche AirDrop, che viene rinnovato e potenziato. Grazie ad una nuova funzione chiamata NameDrop, è possibile scambiare con un altro iPhone o Apple Watch le informazioni di contatto di una persona semplicemente avvicinando i dispositivi e scegliendo le informazioni da inviare.

Con il Proximity Sharing, invece, avvicinando due iPhone è possibile condividere foto e file con qualche persona nelle vicinanze, mentre entro fine anno arriveranno anche i trasferimenti tramite iCloud: come suggerisce il nome si avrà la possibilità di avviare un trasferimento tramite AirDrop e poi continuarlo su iCloud se ci si deve allontanare.

Disponibile anche la funzione che consente di creare un poster personale da associare alla propria scheda contatto e che verrà visualizzato sugli smartphone delle altre persone che posseggono un iPhone e che hanno aggiornato ad iOS 17 nel momento in cui si chiama.

Apple ha continuato a lavorare sull'applicazione Messaggi, nel solco tracciato negli ultimi anni: questa volta con iOS 17 l'interfaccia grafica è più pulita e tutte le funzioni multimediali (tra cui la fotocamera) si nascondono dietro il pulsante "+" presente alla sinistra del campo in cui si scrive il messaggio. Gli sviluppatori hanno anche introdotto la possibilità di creare adesivi dalle foto utilizzando la funzione di scontorno che ha debuttato con iOS 16 ed a cui si accede semplicemente attraverso un tap prolungato sul soggetto della fotografia. Se si prende come base una Live Photo, ovviamente, lo sticker sarò animato.

Sempre nell'app Messaggi, è stata migliorata la ricerca tra i messaggi inviati e ricevuti e l'esperienza nelle chat di gruppo, che comunque non sono molto popolari in iMessage in Italia.

Molto utile invece la funzione "Tutto bene" di iMessage che consente di inviare un messaggio particolare ad una persona per farle sapere che si è arrivati a destinazione. Quando si attiva, la persona con cui si sta comunicando viene avvisata dove si sta andando e se non si arriva in tempo avrà accesso ad una serie di informazioni (tra cui lo stato della batteria e del cellulare) per capire se ha bisogno di aiuto.



Se su iPad arriva l'app Salute, su iPhone Apple ha migliorato ulteriormente le sue funzionalità. Utilizzando la fotocamera TrueDepth degli smartphone, infatti, iOS 17 sarà in grado di determinare se si tiene il dispositivo troppo vicino agli occhi ed in caso affermativo invierà degli alert per allontanarlo.

Sempre nell'app Salute è presente una nuova funzione di monitoraggio dell'umore e lo stato d'animo: in questo modo l'applicazione è in grado di offrire una valutazione del rischio di soffrire d'ansia o depressione, ma nel corso dell'anno arriverà anche una nuova applicazione battezzata "Journal" che consentirà di registrare i pensieri e le attività quotidianamente. A quanto pare, l'iPhone utilizzando l'apprendimento automatico sarà anche in grado di suggerire gli argomenti di cui scrivere in base a ciò che si è fatto durante il giorno.



In Safari vengono introdotti i Profili che sono in grado di separare la cronologia, le estensioni, i cookie ed i preferiti: si tratta di una funzione particolarmente utile per chi usa un solo iPhone sia per lavoro che per il tempo libero, ed ha la necessità si separare i tab e la navigazione.



Miglioramenti anche per l'app Foto, che è in grado di riconoscere gli animali domestici, il cibo (per fornire ricette), le vetrine, gli insetti ed anche fornire informazioni sul lavaggio dei capi d'abbigliamento: basta solo scattare una foto all'etichetta con i simboli ed il gioco è fatto. Lo stesso vale anche per le spie delle automobili.

Per quanto riguarda l'app Mappe, Apple ha introdotto la possibilità di scaricare le mappe per visualizzarle offline.