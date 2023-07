iOS 17 e la salute mentale, tra mindfulness e journaling

Apple ha annunciato iOS 17 alla WWDC di inizio giugno. Il nuovo sistema operativo per iPhone porterà con sé tantissime novità sui Melafonini compatibili, tra cui le feature NameDroip e Live Voicemail, che permettono agli utenti di scambiarsi facilmente il numero di telefono e di ricevere una trascrizione in tempo reale delle chiamate indirizzate alla segreteria telefonica.

Più in sordina sono passate invece le novità dell'app Salute di iOS 17 e l'annuncio della prima app di Journaling per iPhone prodotta direttamente dal colosso di Cupertino. In entrambi i casi, l'azienda sta facendo dei grandi passi in avanti nel monitoraggio della salute mentale, oltre che di quella fisica, di chi possiede un iPhone.

Ma come farà l'ambiente iOS a tenere sotto controllo le nostre emozioni, i nostri stati d'animo e la nostra psiche? Ecco tutti gli strumenti a cui Apple ha lavorato negli ultimi mesi.



Un'app Salute tutta nuova

Innanzitutto, con i nuovi sistemi operativi in arrivo a settembre verrà rivoluzionata l'app Salute, che non sarà più un'esclusiva di iPhone e Apple Watch, ma verrà lanciata anche su iPad con iPadOS 17.

In questo modo, potrete accedere ai vostri dati medici e ai risultati delle misurazioni dei parametri effettuati dal vostro smartwatch anche dal tablet.

Certo, manca ancora un'app Salute per Mac, che pare non sia in arrivo nemmeno con macOS Sonoma, ma l'estensione del software agli iPad rappresenta già un grande passo avanti rispetto allo stato attuale dell'ecosistema di Cupertino. Inoltre, Salute riceverà anche un'app-companion di Mindfulness per watchOS 10, che integrerà alcune funzioni di meditazione accessibili dallo smartwatch per permettere agli utenti di prendersi qualche minuto al giorno per la respirazione profonda, per la meditazione e per la riflessione sul proprio stato di salute psicofisico.

Questa feature è stata integrata anche nell'app Salute di iPhone e iPad e, stando ai primi video del sistema operativo di Apple Vision Pro, sembra evidente che troverà spazio anche sul visore MR della Mela Morsicata.

La funzione di monitoraggio della salute mentale vi permetterà di registrare nell'app Salute, ogni giorno e per quante volte volete, il vostro stato d'animo: la "misurazione" di quest'ultimo si baserà su uno slider che va da "molto spiacevole" a "molto piacevole". Inoltre, a ogni livello di "gradevolezza" saranno associati dei colori e delle forme tra cui scegliere quelli che più vi rispecchiano.



Potrete poi spiegare all'app quali fattori, come la famiglia, il lavoro e il partner, vi causano una determinata situazione mentale, sia in positivo che in negativo. Questi dati di mindfulness vengono incrociati con i parametri biometrici registrati dall'Apple Watch, dallo smartwatch e da qualsiasi altro dispositivo smart sia collegato al vostro iPhone, in modo da permettere a Salute di trovare dei pattern nell'andamento del vostro stato di salute.

Per esempio, l'app potrebbe avvisarvi di un aumento del battito o di un peggioramento della qualità del sonno in caso di forte stress.

L'altra, importantissima novità è l'inclusione, sempre in Salute, di test simili a quelli clinici per depressione e ansia. Questi test, con delle domande a risposta multipla, sono basati su quelli che vengono utilizzati nelle strutture ospedaliere e permettono di valutare il rischio di soffrire di alcune condizioni mentali, consigliando eventualmente di consultare un medico per verificare il proprio effettivo stato di salute.



Non solo: ogni test viene raccolto in un file PDF stampabile e condivisibile con il professionista che vi sta seguendo. Infine, l'app vi fornisce anche alcuni consigli pratici per migliorare le vostre condizioni psico-fisiche.

Apple ha spiegato di aver introdotto queste feature nell'app Salute basandosi su degli studi accademici che dimostrano che riflettere sulla propria salute mentale sviluppa consapevolezza delle proprie condizioni psichiche e resistenza agli eventi che rischiano di causarne il peggioramento. Secondo Michelle Craske, docente dell'UCLA che ha collaborato con Apple, "È stato dimostrato che identificare le sensazioni che proviamo ci aiuta a gestire le emozioni difficili, ad apprezzare i momenti belli e a migliorare il nostro stato di benessere".

In generale, anche il semplice riconoscimento dello stato d'animo che si sta provando ha delle influenze positive sul corpo, aiutando per esempio a ridurre la frequenza cardiaca. Una ricerca condotta sempre dalla UCLA, inoltre, ha dimostrato che il 50% dei pazienti che ha effettuato esercizi di mindfulness e riflessione sui propri sentimenti si sentiva meglio dopo averli portati a termine, mentre addirittura l'80% ha trovato che questi esercizi abbiano migliorato la propria consapevolezza emotiva.



Scrivere di sé stessi con l'app Journal

L'altra grande novità per il monitoraggio della salute mentale sarà l'app Journal di iOS 17. Si tratterà di un'app preinstallata su ogni iPhone aggiornato alla nuova versione del software di sistema di Cupertino, esattamente come Salute, Note o Calendario.

L'applicazione permetterà agli utenti di tenere una vera e propria pagina di diario digitale, con la quale potranno riflettere sulla giornata, sui suoi avvenimenti e sugli eventi accaduti nel corso delle ore precedenti.

Attraverso il machine learning on-device, inoltre, il software potrà fornire degli spunti di scrittura personalizzati agli utenti, aiutandoli così a trovare l'ispirazione per le proprie pagine di diario: grazie all'API Journaling Suggestions, anche le app terze parti potranno fornire dei suggerimenti su cosa scrivere.

Inoltre, ogni pagina potrà essere personalizzata con fotografie, mappe, video e sticker e potrà essere condivisa con altri. Infine, per garantire la privacy e la segretezza dei contenuti, Apple ha spiegato che l'app Journal potrà essere bloccata con un'apposita password, mentre tutte le informazioni saranno crittografate end-to-end, in modo che neanche l'azienda stessa possa leggere i contenuti dei vostri pensieri su Journal.



Ciò che più conta quando si analizza questa app dal punto di vista della salute mentale, però, è che Journal raccoglierà anche i vostri stati d'animo, collegandoli a quelli già registrati nell'app Salute.

I dati registrati su Journal verranno dunque incrociati con quelli inseriti in Salute, nonché con i parametri biometrici registrati dallo smartwatch e da altri dispositivi, collegando ciò che è accaduto nel corso della vostra giornata con la variazione dei vostri stati d'animo e di valori come quelli della frequenza cardiaca o dello stress. In questo modo, gli utenti potranno analizzare gli eventi più stressanti della loro vita e agire, dove possibile, sulla propria routine per evitare depressione, ansia o problemi fisici e mentali persino peggiori.

In generale, tanto con le novità delle app Salute di iOS 17 e iPadOS 17 quanto con i nuovi software di Mindfulness per watchOS 10 e di journaling per iPhone, pare che Apple stia puntando sulla meditazione e sull'auto-analisi da parte degli utenti, favorendo uno stile di vita più riflessivo e, in fin dei conti, rilassato. Si tratta di un trend chiaramente messo in atto da molti altri colossi dell'hi-tech, in particolare sulla scia dei grandi cambiamenti sociali avviati dalla pandemia da Covid-19: per esempio, anche Samsung persegue obiettivi simili con la sua filosofia della "Calm Technology", che prevede l'inclusione dell'IA nei prodotti Bespoke per la casa, in modo da ridurre stress e preoccupazioni degli utenti e da creare una tecnologia davvero "a misura d'uomo".