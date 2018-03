iPad 2018 low-cost da 9.7 pollici è ufficiale: caratteristiche tecniche e prezzo

Nel suo primo importante evento di presentazione di quest'anno, Apple ha puntato tutto sul settore dell'istruzione. Nella cornice del Lane Technical College Prep High School di Chicago, infatti, la società di Cupertino ha presentato un nuovo iPad da 9.7 pollici pensato principalmente per gli studenti. È la prima volta dal 2012 che Apple decide di entrare in questo mercato. Le possibilità offerte dal dispositivo effettivamente sono interessanti e non manca il supporto alla Apple Pencil. Si tratta, insomma, di un prodotto destinato a una determinata nicchia di pubblico, che potrebbe trovare in questo nuovo tablet un fido compagno di studi, anche grazie alle app pensate proprio per questo scopo.



Caratteristiche tecniche e prezzo

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo uno schermo da 9.7 pollici, mentre sotto la scocca fa capolino una CPU A10 Fusion. Troviamo poi una fotocamera frontale FaceTime HD e una fotocamera posteriore da 8MP. Durante l'evento, la società di Cupertino ha affermato che questo nuovo iPad è "più potente di qualsiasi Chromebook". Il perché di questo paragone è presto detto: i notebook di Google detengono una fetta importante del mercato dell'istruzione e risultano quindi essere i principali rivali di Apple in questo caso. Non manca poi il supporto al 4G LTE, per consentire agli studenti di utilizzare il proprio dispositivo ovunque si trovino, e al Touch ID. Per quanto riguarda l'autonomia, la società di Cupertino dichiara le classiche 10 ore di utilizzo. Sempre nell'ottica dell'istruzione, Apple ha poi aggiornato le applicazioni Pages, Numbers e Keynote (app iWork) implementando il supporto ad Apple Pencil. Interessante anche Boulevard AR, che consente agli studenti di effettuare una "gita" in realtà aumentata in un museo, il tutto ovviamente sfruttando ARKit. Apple ha poi annunciato SchoolWork, una nuova app disponibile dal prossimo giugno che sfrutta il Cloud per gestire la carriera degli studenti, tra progressi e corsi di recupero. Sono inoltre state presentate le iniziative Everyone Can Code e Everyone Can Create, che aiuteranno i ragazzi a creare le app dei propri sogni.



Veniamo però al dettaglio che tutti state aspettando: il prezzo. I rumor sono stati confermati e l'iPad in questione è veramente low-cost rispetto alle precedenti iterazioni, con un prezzo di partenza di 359 euro per il pubblico. Le mosse di Apple includono anche 200 GB di spazio iCloud per ogni studente, che rispetto ai 5 GB soliti rappresentano un bel vantaggio. Annunciati anche alcuni accessori: il pennino Crayon (49 dollari) e un case con tastiera integrata (99 dollari) di Logitech. Il nuovo iPad 2018 si può già acquistare presso l'Apple Store online, la consegna è prevista al momento in cui scriviamo fra il 29 marzo e il 3 aprile.