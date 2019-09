iPhone 11 ed 11 Pro: le offerte di Vodafone, Tim, Wind e Tre

Hanno debuttato lo scorso venerdì in Italia i nuovi iPhone 11, 11 Pro e Pro Max, e come di consueto i principali operatori telefonici del nostro paese hanno rinnovato il listino prezzi per consentire agli interessati di portare a casa gli smartphone top di gamma in abbinamento ad una delle offerte.

In alcuni casi il costo complessivo del solo iPhone è più basso rispetto a quello proposto da Apple, mentre in altri è più alto, con differenze anche importanti tra un operatore e l'altro.

Vodafone

Vodafone mette a disposizione tre offerte da affiancare ai diversi modelli di smartphone. Come sempre, l'operatore rosso propone tre piani Red Unlimited, a cui bisogna aggiungere il prezzo dell'iPhone che elenchiamo poco sotto:



- Red Unlimited Smart: 40 gigabyte di internet in 5G (navigazione illimitata su social, mappe e musica) e minuti e messaggi illimitati verso tutti a 18,99 Euro al mese;



- Red Unlimited Ultra: 30 giga di internet in 5G (illimitati su social, mappe e musica), 1 gigabyte di roaming e 200 minuti all'estero e piano Red Care (assicurazione contro i danni) a 24,99 Euro al mese;



- Red Unlimited Black: gigabyte, minuti ed SMS illimitati in tutta Europa. 5 Giga di internet in roaming + 500 minuti e Red Care a 39,99 Euro al mese.



Anche se Vodafone include il traffico dati in 5G, ricordiamo che i nuovi iPhone non supportano ancora questo standard, per cui la navigazione funzionerà con il normale 4G. Al costo di queste tariffe va aggiunto quello per l'acquisto dei telefoni:



- iPhone 11 da 64GB: anticipo di 99,99 Euro + trenta rate da 15,99 Euro al mese;



- iPhone 11 da 128GB: anticipo da 149,99 Euro + trenta rate da 15,99 Euro al mese;



- iPhone 11 da 256GB: anticipo da 199,99 Euro + trenta rate da 18,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro da 64GB: anticipo da 129,99 Euro + trenta rate da 25,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro da 256GB: anticipo da 249,99 Euro + trenta rate da 28,99 Euro al mese;

- iPhone 11 Pro da 512GB: anticipo da 299,99 Euro + trenta rate da 32,99 euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 64GB: anticipo di 199,99 Euro + trenta rate da 28,99 Euro;



- iPhone 11 Pro Max da 256GB: anticipo di 249,99 Euro + trenta rate da 30,99 Euro;



- iPhone 11 Pro Max da 512GB: anticipo di 399,99 Euro + trenta rate da 32,99 Euro.



Il risparmio proposto da Vodafone quindi è principalmente sul prezzo di listino, su cui si arriva a pagare in alcuni casi circa 100 Euro in meno rispetto al prezzo ufficiale. In questo modo potrebbe apparire più conveniente l'abbinamento con una delle tre offerte di cui abbiamo parlato poco sopra.

TIM

TIM propone la Supervalutazione che permette di portare a casa un nuovo iPhone restituendo quello in possesso, pagando in rate da 24 o 30 mensilità o in un solo colpo. In questo modo è possibile godere di uno sconto fino a 375 Euro, su prezzi però imposti dall'operatore che in alcuni casi sono superiori a quelli di Apple.



In alternativa, TIM mette a disposizione il listino Next, che offre la possibilità di sostituire l'iPhone dopo sei mesi ed include a 6,9 Euro al mese in più la protezione da danni accidentali.

Di seguito le offerte:



- iPhone 11 Pro Max da 256GB: contributo iniziale di 299 Euro e 30 rate da 39 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 64GB: anticipo di 249 Euro e 30 rate da 35 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro da 256GB: contributo iniziale di 199 Euro e 30 rate da 39 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro da 64GB: anticipo da 149 Euro e 30 rate da 35 Euro al mese;



- iPhone 11 da 256GB: anticipo da 119 Euro e 30 rate da 30 Euro al mese;



- iPhone 11 da 128GB: contributo iniziale di 149 Euro e 30 rate da 25 Euro al mese;



- iPhone 11 da 64GB: anticipo di 99 Euro al mese e 30 rate da 25 Euro al mese.

WIND

Molto ricco invece il listino di Wind, che propone iPhone 11 ed 11 Pro in abbinamento alle offerte All Digital,

All Inclusive Easy Pay, Wind Faily e Fibra 1000. Iniziamo elencando il costo delle singole promozioni, a cui va aggiunto quello degli smartphone. All Inclusive Easy Pay ha un costo mensile di 16,99 Euro ed include 60 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati verso tutti. Wind Family invece offre 100 gigabyte, 50 sul numero principale e 50 da condividere con altri numeri, oltre a minuti ed SMS illimitati verso tutti, a 17,99 Euro al mese. Fibra 1000, infine, propone anche chiamate illimitate e 100 Giga per gli smartphone a 26,98 Euro al mese.

E' disponibile anche l'offerta All Digital che a 14,99 Euro permette di godere di 40 gigabyte e minuti illimitati. A questi prezzi, come per Vodafone, bisogna aggiungere quelli da sostenere per portare a casa lo smartphone.



Per iPhone 11 da 64GB il listino si articola in questo modo e varia a seconda della promozione:



- All Inclusive Easy Pay: 399,99 Euro di contributo iniziale + 30 rate da 14,99 Euro al mese;



- Wind Family: 199,99 Euro di anticipo + 30 rate da 20,99 Euro al mese;



- Fibra 1000: 199,99 Euro di anticipo + 30 rate da 20,99 Euro al mese;



- All Digital: 399,99 Euro di contributo iniziale + 30 rate da 14,99 Euro al mese.



Per il modello da 128GB invece l'operatore arancione propone solo l'offerta All Digital, che varia da quella per il dispositivo con 64GB di storage solo per il costo dello smartphone: è previsto il pagamento di 389,99 Euro di contributo iniziale e 16,99 Euro al mese per trenta rate, a cui si aggiungono 14,99 Euro al mese della promozione.



Wind amplia la stessa offerta anche sulla versione con 256GB di storage. I costi delle offerte (All Inclusive Easy Pay, Wind Family e Fibra 1000) restano immutati, mentre cambiano quelli dello smartphone, che sono chiaramente più alti:



- All Inclusive Easy Pay: 569,99 Euro di contributo iniziale + 14,99 Euro al mese per 30 mesi;



- Wind Family: 409,99 Euro di anticipo + 18,99 Euro al mese per 30 mesi;



- Fibra 1000: 409,99 Euro al mese + 18,99 Euro al mese per 30 mesi.

Lo stesso schema vale anche per iPhone 11 Pro, disponibile in tutte e tre le impostazioni di storage.

All Inclusive Easy Pay ha un costo comunque di 16,99 Euro, a cui si aggiunge quello per lo smartphone:



- iPhone 11 Pro da 64GB: 699,99 Euro di contributo iniziale + 16,99 Euro al mese per trenta mesi;



- iPhone 11 Pro da 256GB: 739,99 Euro di anticipo + 21,99 Euro al mese per trenta mesi;



- iPhone 11 Pro da 512GB: 1189,99 Euro di contributo iniziale + 13,99 Euro al mese per trenta mesi.



Scegliendo Wind Family invece si passa a questo schema per il solo smartphone:



- iPhone 11 Pro da 64GB: 499,99 Euro di contributo iniziale + 22,99 Euro al mese per trenta mesi;



- iPhone 11 Pro da 256GB: 549,99 Euro di anticipo + 26,99 Euro al mese per trenta mesi;



- iPhone 11 Pro da 512GB: 939,99 Euro di contributo iniziale + 21,99 Euro al mese per trenta mesi.



Infine, ecco il costo che bisogna aggiungere a quello di 26,98 Euro della promozione Fibra 1000:



- iPhone 11 Pro da 64GB: 499,99 Euro di contributo iniziale + 22,99 Euro al mese per trenta mesi;

- iPhone 11 Pro da 256GB: 549,99 Euro di anticipo + 26,99 Euro al mese per trenta mesi;

- iPhone 11 Pro da 512GB: 939,99 Euro di contributo iniziale + 21,99 Euro al mese per trenta mesi.



Tre

Tre come di consueto propone le offerte All-In Super Power ed All-In Power. La prima ha un costo mensile di 14,99 Euro ed include minuti ed SMS illimitati e 100 gigabyte con Giga Bank, a cui bisogna addizionare il contributo iniziale e le trenta rate:



- iPhone 11 da 64GB: nessun anticipo, trenta rate da 19,99 Euro;



- iPhone 11 da 128GB: nessun anticipo, trenta rate da 20,99 Euro;



- iPhone 11 da 256GB: contributo iniziale da 49,99 Euro al mese + 23,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro da 64GB: anticipo di 69,99 Euro + trenta rate da 31,99 Euro;



- iPhone 11 Pro da 256GB: contributo iniziale da 69,99 Euro + trenta rate da 38,99 Euro;



- iPhone 11 Pro da 512GB: anticipo di 169,99 Euro + trenta rate da 42,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 64GB: anticipo da 99,99 Euro + trenta rate da 34,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 256GB: anticipo di 99,99 Euro + trenta mensilità da 40,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 512GB: contributo iniziale di 199,99 Euro + trenta mensilità di 44,99 Euro al mese.



Come si può vedere, Tre mette anche a disposizione opzioni prive di contributo iniziale, che potrebbero risultare comode a molti.



In alternativa resta disponibile anche l'offerta All-In Power che ad 11,99 Euro al mese include minuti illimitati, 300 SMS e 60 gigabyte di internet con Giga Bank, a cui bisogna aggiungere il prezzo dello smartphone:



- iPhone 11 da 64GB: nessun anticipo, trenta rate da 90,99 Euro;



- iPhone 11 da 128GB: nessun anticipo, trenta rate da 21,99 Euro;



- iPhone 11 da 256GB: contributo iniziale da 49,99 Euro al mese + 24,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro da 64GB: anticipo di 69,99 Euro + trenta rate da 32,99 Euro;



- iPhone 11 Pro da 256GB: contributo iniziale da 69,99 Euro + trenta rate da 39,99 Euro;



- iPhone 11 Pro da 512GB: anticipo di 169,99 Euro + trenta rate da 43,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 64GB: anticipo da 99,99 Euro + trenta rate da 35,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 256GB: anticipo di 99,99 Euro + trenta mensilità da 41,99 Euro al mese;



- iPhone 11 Pro Max da 512GB: contributo iniziale di 199,99 Euro + trenta mensilità di 45,99 Euro al mese.



Sostanzialmente quindi la variazione è di un Euro rispetto al listino precedente. Tre mette anche a disposizione l'opzione Kasko che prevede un costo extra di 5,99 Euro in più al mese.