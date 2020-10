iPhone 12 e 12 Pro: le offerte di WindTre, Vodafone, TIM ed Iliad

Con l'arrivo dei nuovi smartphone top di gamma targati Apple, i principali operatori telefonici del nostro paese hanno iniziato a proporre offerte per l'acquisto a rate di iPhone 12 e 12 Pro, che si affiancano alla soluzione di finanziamento di Apple. L'approccio utilizzato è differente in base all'operatore, mentre non varia la durata delle rateizzazioni, che permettono di spalmare il prezzo su 30 mesi, con addebito su carta di credito o conto corrente bancario.

WindTre

WindTre, come di consueto, propone un'ampia gamma di offerte allo scopo di accontentare quanti più utenti possibili. Oltre all'opzione su iPhone 12 e 12 Pro che permette di pagare lo smartphone in una sola soluzione, infatti, l'operatore telefonico garantisce anche il pagamento rateale abbinandolo ad alcune delle offerte presenti nel proprio listino.

iPhone 12 da 64 gigabyte:



- Unlimited: 18,99 Euro al mese + 29,99 Euro al mese per l'offerta;



- XLarge: 23,99 Euro al mese + 16,99 Euro al mese per la promozione;



- Large: 24,99 Euro al mese + 14,99 Euro al mese per l'offerta.



iPhone 12 da 128 gigabyte:



- Unlimited: Anticipo di 49,99 Euro + 19,99 Euro al mese + 29,99 Euro al mese per l'offerta;



- XLarge: Anticipo di 49,99 Euro + 24,99 Euro al mese + 16,99 Euro al mese per la promozione;



- Large: Anticipo di 49,99 Euro al mese + 25,99 Euro al mese + 14,99 Euro al mese per l'offerta;



- Medium: Anticipo di 49,99 Euro al mese + 26,99 Euro al mese + 12,99 euro al mese per la promozione.



iPhone 12 da 256 gigabyte:



- Unlimited: Anticipo di 299,99 Euro + 26, 99 Euro al mese + 29,99 Euro al mese per l'offerta;



- XLarge: Anticipo di 299,99 Euro + 26,99 Euro al mese + 16,99 Euro al mese per la promozione.



iPhone 12 Pro da 128 gigabyte



- Unlimited: 29,99 Euro al mese + 29,99 Euro per l'offerta;



- XLarge: 34,99 Euro al mese + 16,99 Euro per la promozione;



- Large: 35,99 Euro al mese + 14,99 Euro per l'offerta;



- Medium: 35,99 Euro al mese + 12,99 Euro per la promozione.



iPhone 12 Pro da 256 gigabyte



- Unlimited: Anticipo di 299,99 Euro + 33,99 Euro al mese + 29,99 Euro per l'offerta;



- XLarge: Anticipo di 299,99 Euro + 33,99 Euro al mese + 16,99 Euro per la promozione.



iPhone 12 Pro da 512 gigabyte



- Unlimited: Anticipo di 449,99 Euro + 35,99 Euro al mese + 29,99 Euro per l'offerta;



- XLarge: Anticipo di 499,99 Euro + 35,99 Euro al mese + 16,99 Euro per la promozione.



I finanziamenti hanno una durata di 30 mesi, ed avvengono attraverso Findomestic e Compass. E' anche previsto un vincolo di 24 mesi di attivazione della SIM, nel corso del quale gli utenti si impegnano a tenere la scheda attiva almeno per due anni.

Vodafone

Vodafone consente di rateizzare tutti le varianti di iPhone 12, e come avviene anche nel caso di WindTre, propone diverse promozioni che possono essere abbinate ad ogni taglio di memoria.

iPhone 12 da 64 gigabyte:



- Infinito gold e Black Edition: anticipo di 0 Euro e 24 Euro al mese;



- Infinito: anticipo di 66,99 Euro e 24,99 Euro al mese;



- Vodafone Red: anticipo di 69,99 Euro e 26,99 Euro al mese;



- Vodafone Shake, Fun Easy, Facile, junior, Family+ e Giga Family: 69,99 Euro di anticipo e 27,99 Euro al mese;



- C'All: Vodafone Special e promozioni ricaricabili: anticipo di 69,99 Euro e rate da 28,99 Euro al mese.



iPhone 12 da 128 gigabyte:



- Infinito gold e Black Edition: 27 Euro al mese con anticipo 0;



- Infinito: anticipo di 99,99 Euro e 25,99 Euro al mese;



- Vodafone Red: anticipo di 99,99 Euro e 27,99 Euro al mese;



- Vodafone Shake, Fun Easy, Facile, junior, Family+ e Giga Family: 99,99 Euro di anticipo e rate da 28,99 Euro al mese;



- C'All: Vodafone Special e promozioni ricaricabili: 99,99 Euro di anticipo e 29,99 Euro al mese.



iPhone 12 da 256 gigabyte:



- Infinito gold e Black Edition: 0 Euro di anticipo e 30 Euro al mese;



- Infinito: 99,99 Euro di anticipo e 29,99 Euro al mese;



- Vodafone Red: 99,99 Euro di anticipo e 31,99 Euro al mese;



- Vodafone Shake, Fun Easy, Facile, junior, Family+ e Giga Family: 99,99 euro di anticipo e 32,99 Euro al mese;



- C'All: Vodafone Special e promozioni ricaricabili: 99,99 Euro al mese e 33,99 Euro al mese.

iPhone 12 Pro da 128 gigabyte:



- Infinito gold e Black Edition: anticipo a 0 Euro e 33 Euro al mese;



- Infinito: 99,99 Euro di anticipo e 31,99 Euro al mese;



- Vodafone Red: 99,99 Euro di anticipo e 33,99 Euro al mese;



- Vodafone Shake, Fun Easy, Facile, junior, Family+ e Giga Family: 99,99 Euro di anticipo e 34,99 Euro al mese;



- C'All: Vodafone Special e promozioni ricaricabili: 99,99 Euro di anticipo e 35,99 Euro al mese.



iPhone 12 Pro da 256 gigabyte:



- Infinito gold e Black Edition: anticipo 0, 35 Euro al mese;



- Infinito: 149,99 Euro di anticipo e 34,99 Euro al mese;



- Vodafone Red: 149 Euro di anticipo e 36,99 Euro al mese;



- Vodafone Shake, Fun Easy, Facile, junior, Family+ e Giga Family: 149,99 Euro e 37,99 Euro al mese;



- C'All: Vodafone Special e promozioni ricaricabili: 149,99 Euro di anticipo e 38,99 Euro al mese.



iPhone 12 Pro da 512 gigabyte:



- Infinito gold e Black Edition: anticipo zero, 43 euro al mese;



- Infinito: 149,99 Euro di anticipo e 41,99 Euro al mese;



- Vodafone Red: 149,99 Euro di anticipo e 43,99 Euro al mese;



- Vodafone Shake, Fun Easy, Facile, junior, Family+ e Giga Family: 149,99 Euro di anticipo e 44,99 Euro al mese;



- C'All: Vodafone Special e promozioni ricaricabili: 149,99 Euro di anticipo e 45,99 Euro al mese.



In caso di recesso anticipato sarà necessario pagare il corrispettivo che varia a seconda della promozione. Ovviamente la rateizzazione, che ha una durata di 30 mesi, è possibile solo su carta di credito.

Iliad

Anche Iliad ha inserito nel proprio listino i nuovi iPhone 12 ed iPhone 12 Pro. Per tutte le soluzioni sono previsti contratti da 30 mesi, ma viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, tuttavia a prezzo pieno.



iPhone 12 da 64 gigabyte è disponibile in tutte le colorazioni al prezzo di 24 Euro al mese a cui bisogna aggiungere 199 Euro di anticipo. Nel caso della variante da 128 gigabyte, invece, le rate passano a 25 Euro al mese mentre l'anticipo cresce a 229 Euro



Passando ad iPhone 12 Pro, invece, viene proposta solo la variante da 128 gigabyte, ma a 30 Euro a mese, a cui si aggiungono i 279 Euro di anticipo.

Tim

Tim, come di consueto, ha diviso i listini: oltre quelli singoli per ogni modello, sono infatti disponibili delle offerte di rateizzazione per i clienti ricaricabili.



Offerte TIM ricaricabili

Tim propone delle condizioni molto vantaggiose se si sceglie il finanziamento Stantander. Partendo da iPhone 12 da 64 gigabyte, è possibile effettuare il pagamento a 26 Euro al mese per trenta mesi con 169 Euro di contributo iniziale, che diventano 239 Euro per la variante da 128 gigabyte.

Il modello da 256 gigabyte invece prevede un contributo iniziale di 219 Euro e trenta rate mensili da 30 Euro.

Passando ad iPhone 12 Pro il contributo iniziale, sia per le versioni da 128 che 256 gigabyte, è di 149 Euro, mentre il costo mensile è rispettivamente di 35 e 39 Euro.

Sono disponibili anche delle offerte dedicate per le rateizzazioni su conto corrente bancario o carda di credito:



- iPhone 12 64 gigabyte: 28 Euro al mese per trenta mesi, con contributo iniziale di 109 Euro;



- iPhone 12 128 gigabyte: 31 Euro al mese per trenta mesi con 69 Euro di anticipo;



- iPhone 12 256 gigabyte: 35 Euro al mese con anticipo di 69 Euro;



- iPhone 12 128 gigabyte: 40 Euro al mese per trenta mesi, con 0 Euro di anticipo;



- iPhone 12 256 gigabyte: 41 Euro al mese con 89 Euro di anticipo.



Restano disponibili anche le offerte Tim NEXT, che l'operatore telefonico ha anche proposto in altre circostanze sugli smartphone e che consentono di cambiare telefono ogni anno.



iPhone 12 da 64 gigabyte può essere portato a casa a 30 Euro al mese, a cui si aggiungono i 49 Euro di contributo iniziale, ma TIM starebbe anche proponendo anche delle promozioni dedicate con il finanziamento Santander.



iPhone 12 da 128 gigabyte, invece, è disponibile solo con quest'ultimo metodo di pagamento, che prevede l'addebito su carta di credito a 33 Euro al mese, senza anticipo.



Passando ad iPhone 12 Pro da 128 gigabyte, può essere acquistato a 35 Euro al mese per trenta mesi con contributo iniziale di 149 Euro. iPhone 12 Pro da 256 gigabyte, invece, è disponibile solo con finanziamento Santander a 44 Euro al mese, senza anticipo.