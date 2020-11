iPhone 12 Mini e 12 Pro Max: le offerte di TIM, WindTre e Vodafone

Si completa la gamma di iPhone 12 di Apple, con l'arrivo nei negozi dei nuovi iPhone 12 Mini e Pro Max, ed arrivano anche le nuove offerte degli operatori telefonici, che si aggiungono a quelle disponibili su iPhone 12 e 12 Pro di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

L'approccio adottato dagli operatori del nostro paese è uguale a quello per i modelli più piccoli, ma chiaramente i prezzi sono più alti.

TIM





Partiamo da TIM, che permette di acquistare gli iPhone con varie soluzioni, ad eccezione di iPhone 12 Pro Max da 512 gigabyte che è disponibile solo con il pagamento in un'unica soluzione. Discorso diverso per iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte, che è disponibile solo con finanziamento.

- TIM Ricaricabili: 89 Euro di anticipo + 25 Euro al mese per 30 mesi con finanziamento Santander. Se si sceglie l'addebito su carta di credito si passa a 26 Euro al mese per 30 mesi + 59 euro di anticipo;- TIM Next: 89 Euro di anticipo + 25 Euro al mese per 30 mesi. Con finanziamento Santander 28 Euro al mese senza anticipo;- TIM Ricaricabili: 139 Euro di anticipo + 25 Euro al mese per 30 mesi con finanziamento Santander. Con addebito su carta di credito si passa a 27 Euro al mese sempre per 30 mesi + 79 Euro di anticipo;- TIM Next: Disponibile solo con finanziamento Santander su carta di credito, a 29 Euro al mese per 30 mesi senza anticipo.- TIM Ricaricabili: 119 Euro di anticipo + 30 Euro al mese per 30 mesi con finanziamento Santander. Con addebito su carta di credito l'anticipo è di 59 Euro + 32 Euro al mese per 30 mesi.

iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte:



- TIM Ricaricabili: 129 Euro di anticipo + 39 Euro al mese per 30 mesi con finanziamento Santander. Con carta di credito 99 Euro di anticipo + 40 Euro al mese per 30 mesi;



- TIM Next: 129 Euro di anticipo + 39 Euro al mese per 30 mesi. Se si sceglie il finanziamento Santander si passa a 43 Euro al mese per 30 mesi, senza anticipo;



- TIM Advance 5G: solo con finanziamento Santander, a 199 Euro di anticipo + 25 Euro al mese per 30 mesi + rata finale di 329 Euro.



iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte:



- TIM Ricaricabili: 249 Euro al mese + 39 Euro al mese per 30 mesi con finanziamento Santander. Con carta di credito 69 Euro di anticipo + 45 Euro al mese per 30 mesi.



Ricordiamo che TIM Next è la promozione che permette di cambiare il proprio smartphone dal sesto al 30esimo mese dall'attivazione della rateizzazione, ma prevede anche un obbligo di sottoscrizione di una garanzia aggiuntiva da 6,90 Euro al mese che devono essere aggiunti al prezzo.

Vodafone

Passando a Vodafone, le promozioni proposte dall'operatore rosso sono pressoché uguali per tutti i modelli. Alle Infinito si aggiunge Red, solo per alcune varianti dello smartphone, e Shake It Easy, che è la promozione rivolta agli under 30.

iPhone 12 Mini da 64 gigabyte:



- Infinito: 69,99 Euro di anticipo + 21,99 Euro al mese per 30 mesi + 24,99 Euro per la promozione;



- Infinito Gold Edition: 69,99 Euro di anticipo + 21,99 Euro al mese per 30 mesi + 29,99 Euro per l'offerta;



- Infinito Black Edition: 69,99 Euro di anticipo + 21,99 Euro al mese per 30 mesi + 39,99 Euro al mese per la promozione;



- Shake It Easy: 69,99 Euro di anticipo + 24,99 Euro al mese per 30 mesi + 14,99 Euro al mese per l'offerta.



iPhone 12 Mini da 128 gigabyte:



- Infinito: Anticipo di 89,99 Euro + 22,99 Euro al mese per 30 mesi + 24,99 Euro per la promozione;



- Infinito Gold Edition: Anticipo di 89,99 Euro + 22,99 Euro al mese per 30 mesi + 29,99 Euro per la promozione;



- Infinito Black Edition: Anticipo di 89,99 Euro + 22,99 Euro al mese per 30 mesi + 39,99 Euro per la promozione;



- Shake It Easy: Anticipo di 89,99 Euro + 25,99 Euro al mese per 30 mesi + 14,99 Euro per la promozione.



iPhone 12 Mini da 256 gigabyte:



Infinito: 89,99 Euro di anticipo + 26,99 Euro al mese per 30 mesi + 24,99 Euro per la promozione;



Infinito Gold Edition: 89,99 Euro di anticipo + 26,99 Euro al mese per 30 mesi + 29,99 Euro per l'offerta;



Infinito Black Edition: 89,99 Euro di anticipo + 26,99 Euro al mese per 30 mesi + 39,99 Euro al mese per la promozione.



iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte:

- Infinito: 149,99 Euro di anticipo + 32,99 Euro al mese per 30 mesi + 24,99 Euro per la promozione;



- Infinito Gold Edition: 149,99 Euro di anticipo + 32,99 Euro al mese per 30 mesi + 29,99 Euro per la promozione;



- Infinito Black Edition: 149,99 Euro di anticipo + 32,99 Euro al mese per 30 mesi + 39,99 Euro per la promozione;



- Red: 149,99 Euro di anticipo + 34,99 Euro al mese per 30 mesi + 18,99 Euro al mese per l'offerta;



- Shake it Easy: 149,99 Euro di anticipo + 35,99 Euro al mese per 30 mesi + 14,99 Euro per la promozione.

iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte:



- Infinito: 149,99 Euro di anticipo + 36,99 Euro al mese per 30 mesi + 24,99 Euro per l'offerta;



- Infinito Gold Edition: 149,99 Euro di anticipo + 36,99 Euro al mese per 30 mesi + 29,99 Euro per la promozione;



- Infinito Black Edition: 149,99 Euro di anticipo + 36,99 Euro al mese per 30 mesi + 39,99 Euro per l'offerta;



- Red: 149,99 Euro di anticipo + 39,99 Euro al mese per 30 mesi + 18,99 Euro per l'offerta;



- Shake it Easy: 149,99 Euro di anticipo + 40,99 Euro al mese per 30 mesi + 14,99 Euro per la promozione.



iPhone 12 Pro Max da 512 gigabyte:



- Infinito: 149,99 Euro di anticipo + 43,99 Euro al mese per 30 mesi + 24,99 Euro per l'offerta;



- Infinito Gold Edition: 149,99 Euro di anticipo + 43,99 Euro al mese per 30 mesi + 29,99 Euro per la promozione;



- Infinito Black Edition: 149,99 Euro di anticipo + 43,99 Euro al mese per 30 mesi + 39,99 Euro per l'offerta;



- Red: 149,99 Euro di anticipo + 46,99 Euro al mese per 30 mesi + 18,99 Euro per l'offerta;



- Shake it Easy: 149,99 Euro di anticipo + 47,99 Euro al mese per 30 mesi + 14,99 Euro per la promozione.



Ovviamente, come per gli altri operatori, anche Vodafone permette di sottoscrivere le promozioni solo a coloro che dispongono di una carta di credito.

WindTre

Chiudiamo con WindTre. Partendo da iPhone 12 Mini, le promozioni proposte da WindTre sono quattro (Unlimited, XLarge, Large e Medium), per due modelli su tre, che sono disponibili nelle quattro colorazioni lanciate da Apple.

iPhone 12 Mini da 64 gigabyte:



- Unlimited: 17 Euro al mese per 24 mesi, a cui bisogna aggiungere i 29,99 Euro al mese per l'opzione tariffaria;



- XLarge: Anticipo zero + 22,99 Euro al mese per 24 mesi. Anche in questo caso, il prezzo non è comprensivo dei 16,99 Euro richiesti per la promozione;



- Large: Anticipo zero + 23,99 Euro al mese per 24 mesi. Il costo mensile dell'offerta è di 14,99 Euro, che vanno aggiunti ai 23,99 Euro;



- Madium: Anticipo zero + 24,99 Euro al mese per 24 mesi. A questi va aggiunto il prezzo mensile di 12,99 Euro per l'offerta.



iPhone 12 Mini da 128 gigabyte:



- Unlimited: Anticipo di 49,99 Euro + 18,99 Euro al mese per 24 mesi. Il costo della promozione resta lo stesso;



- XLarge: Anticipo di 49,99 Euro + 23,99 Euro al mese per 24 mesi + costo dell'offerta;



- Large: Anticipo di 49,99 Euro + 24,99 Euro al mese per 24 mesi + prezzo della promozione;



- Madium: Anticipo di 49,99 Euro + 25,99 Euro al mese per 24 mesi + promozione.





Per l'iPhone 12 Mini da 245 gigabyte, invece, è disponibile solo il pagamento in un'unica soluzione a 1039,90 Euro.

Ovviamente disponibili anche le offerte di rateizzazione per iPhone 12 Pro Max, lo smartphone top di gamma 2020 di Apple. WindTre ha inserito nel proprio listino le tre varianti ed i tre colori, ma le promozioni sono "solo" due. Ai prezzi in calce bisogna aggiungere quelli delle singole promozioni, che sono immutati rispetto a quelli indicati poco sopra: per Unlimited è di 29,99 Euro e per XLarge di 16,99 Euro.

iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte:



- Unlimited: Anticipo di 149,99 Euro + 37,99 Euro al mese;



- XLarge: Anticipo di 149,99 Euro + 37,99 Euro al mese.



iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte:



- Unlimited: Anticipo di 249,99 Euro + 39,99 Euro;



- XLarge: Anticipo di 249,99 Euro + 39,99 Euro.



iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte:



- Unlimited: Anticipo di 399,99 Euro + 42,99 Euro;



- XLarge: Anticipo di 399,99 Euro + 42,99 Euro;



Ovviamente le mensilità sono comunque 24, quindi i 37,99, 39,99 e 42,99 Euro sono da moltiplicare per 24. Il finanziamento è possibile solo con carta di credito o SDD.