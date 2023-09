iPhone 15: i primi acquisti da fare per la 'rivoluzione' USB-C

La giornata del 12 settembre 2023 resterà indubbiamente nella storia di Apple. Infatti, durante l'evento Wonderlust la società di Cupertino, seguendo la direzione indicata dall'Unione Europea, ha dato il via all'era della USB-C anche su smartphone, abbandonando lo standard Lightning per quel che riguarda la gamma iPhone 15.

Ecco allora che, in vista del loro effettivo approdo sugli scaffali, che in Italia partirà dal 22 settembre 2023 (mentre i preordini sono già attivi), potrebbe essere utile fare un piccolo riassunto sulle possibilità offerte dall'adozione di uno standard universalmente riconosciuto e adottato.

Cavi USB-C di terze parti

Ora che lo standard Lightning sta progressivamente diventando un lontano ricordo, di fatto il mercato degli accessori Apple si apre in modo importante anche agli accessori di terze parti non specificatamente progettati per iPhone.

Sono molti i brand che offrono cavi USB-C, visto che questo standard è ampiamente utilizzando nel mondo Android. Certo, la confezione di vendita di iPhone 15 include già un cavo USB-C da un metro, ma potrebbe interessarvi mettere da parte anche qualche cavo di riserva o comunque da utilizzare in altri contesti, considerando anche la questione trasferimento dati.



È bene tenere a mente che, nonostante il mercato dei cavi USB-C risulti particolarmente ampio, per sfruttare al meglio le potenzialità in termini di velocità di trasferimento della gamma iPhone 15 è importante ricordarsi che questa può arrivare fino a 10 Gbps tramite USB 3 per quel che riguarda iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 e iPhone 15 Plus si fermano invece a 480Mbps tramite USB 2). C'è poi il fattore lunghezza, che potrebbe risultare fondamentale in determinati contesti.

Ognuno dovrà valutare, anche in questo caso, le proprie esigenze, ma su Amazon ci sono soluzioni come quella CAKOBLE a basso prezzo e con lunghezze anche di 2 e 3 metri.



Cavi USB-C ufficiali Apple e adattatore

Al netto della possibilità di accedere al mercato degli accessori di terze parti grazie all'adozione dello standard USB-C, potreste magari voler comunque soffermarvi solamente su accessori ufficiali Apple. A tal proposito, dovete sapere che la società di Cupertino ha colto l'occasione per lanciare dei nuovi cavi ufficiali, adatti tra l'altro anche a chi è alla ricerca di una lunghezza maggiore rispetto al metro offerto dal cavo in dotazione.



A tal proposito, sul portale ufficiale di Apple vengono ora venduti un cavo di ricarica USB-C da 240W (due metri, 35 euro) e un cavo Thunderbolt 4 USB-C Pro (fino a tre metri, la versione da un metro parte da 79 euro).

C'è anche la possibilità di comprare un cavo di ricarica USB-C da 60W dalla lunghezza di un metro a un prezzo di 25 euro. Da notare, inoltre, che Apple propone anche un adattatore da USB-C a Lightning, dal costo di 35 euro. Insomma, di certo anche le soluzioni ufficiali non mancano, se avete bisogno di fare scorta di cavi.



AirPods Pro 2 con custodia USB-C ed EarPods con uscita USB-C

Per concludere questo rapido approfondimento sulle novità Apple che coinvolgono la rivoluzione USB-C, non possiamo che soffermarci sul mondo audio. Infatti, già durante l'evento Wonderlust l'azienda di Tim Cook aveva fatto rapido riferimento all'arrivo di periferiche di questo tipo con standard USB-C. Tra i dispositivi interessati troviamo gli auricolari wireless AirPods Pro di seconda generazione, che vengono ora venduti a un prezzo di 279 euro con una nuova custodia MagSafe USB-C, che però non viene proposta come acquisto singolo per auricolari già in proprio possesso, quindi bisognerà comprare il nuovo prodotto per averla.



La società di Cupertino ha poi lanciato, a un costo di 19 euro, gli auricolari cablati EarPods in versione USB-C.

Non solo iPhone dunque, all'inizio di questa nuova pagina per i prodotti con la Mela. Se siete in attesa del vostro iPhone 15 o di un nuovo prodotto Apple con porta USB-C, in linea generale potrebbe interessarvi esplorare per bene la sezione Accessori del portale Apple dove vengono messi in evidenza, al netto delle soluzioni USB-C, anche i nuovi prodotti FineWoven.