iPhone SE 3 5G potrebbe essere imminente: cosa aspettarsi da Apple

Nonostante le parecchie problematiche generate dalla situazione pandemica, il mercato degli smartphone sta iniziando a ingranare anche in questo 2022. Non è stata solamente Samsung ad attirare l'attenzione in questa prima parte dell'anno, con la presentazione della gamma Galaxy S22: a partire dal Mobile World Congress, che catalizzerà parte dell'attenzione, ma un altro osservato speciale è proprio Apple, dato che nelle ultime settimane si è parlato parecchio di un possibile imminente arrivo dell'iPhone SE 3 5G. Risulta, quindi, particolarmente interessante fare il punto della situazione in merito a quanto emerso online, in modo da cercare di comprendere cosa possiamo aspettarci dalla società di Cupertino.

Un annuncio subito dopo il MWC di Barcellona?

L'edizione 2022 del Mobile World Congress di Barcellona si terrà si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo. La situazione pandemica, tuttavia, potrebbe comportare ancora una volta un'edizione non al pieno delle forze. A livello di marketing, dunque, Apple potrebbe catalizzare le attenzioni del pubblico, attirando anche lo sguardo degli appassionati delusi dall'assenza di alcuni grandi nomi durante l'MWC. Non sembra, quindi, una casualità che rumor e leak si stiano concentrando su un possibile evento dell'azienda di Tim Cook legato alla giornata dell'8 marzo 2022, appena una settimana dopo la fiera di Barcellona.Ribadiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e che nulla di tutto ciò è ufficiale, ma la strategia di Apple potrebbe sicuramente risultare vincente, soprattutto se durante il presunto keynote ci sarà realmente l'annuncio di un iPhone SE 3 5G, come pronosticato da varie fonti nell'ultimo periodo.

Ad avvalorare ulteriormente queste ipotesi, va ricordato che l'iPhone SE di seconda generazione è approdato sul mercato nel 2020 e potrebbe essere giunto il momento di rinnovare la serie. C'è da dire però che il primo modello della gamma era uscito nel 2016, quindi Apple in quell'occasione aveva fatto passare 4 anni (e non 2) tra un dispositivo e l'altro. Tuttavia, i tempi cambiano e l'avvento del 5G e di nuove tecnologie potrebbero aver fatto premere sull'acceleratore anche aTim Cook e soci. Ma cosa dicono rumor e leak finora in merito a questo dispositivo? Per il momento si fa riferimento a uno smartphone al passo coi tempi proprio in termini di supporto alla connettività di ultima generazione, ma che punterebbe a offrire il "comfort di casa" a livello di design, non cambiando quasi per nulla la formula adottata con i predecessori.

In parole povere, bentornato tasto Home fisico e scordatevi cornici ridotte o simili: Apple vorrebbe ancora una volta offrire un porto sicuro per coloro che non hanno mai apprezzato le novità introdotte in termini di look da un po' di anni a questa parte.

I cambiamenti più sensibili dovrebbero avvenire sotto la scocca, anche e soprattutto attraverso la vociferata adozione del chip A15, che abbiamo già avuto modo di sperimentare nel corso della recensione dell'iPhone 13 Pro, anche se non è ancora da escludere la possibilità di trovare sotto la scocca il sempre ottimo chip A14, in modo da contenere ulteriormente i costi. In entrambi i casi, si andrebbe a colmare il gap prestazionale con la serie standard e consentirebbe di poter scegliere un iPhone con supporto 5G a un prezzo ridotto rispetto al solito.

Miglioramenti in ambito fotografico e uno storage interno alzato a 128GB dai precedenti 64GB chiuderebbero, poi, il cerchio.

Difficile delineare sin da ora quanto potrebbe costare un iPhone SE come quello appena delineato, ma sicuramente ci si aspetta un prezzo aggressivo, che, in questo periodo storico, potrebbe rappresentare un fattore cruciale. Tuttavia, proprio l'insicura situazione pandemica è ciò che sta frenando un po' i possibili entusiasmi degli appassionati, in quanto anche la società di Cupertino non è di certo esente dai problemi che tutti i produttori stanno riscontrando. Ciò che accadrà a marzo 2022 non è per nulla certo e ci sono mille variabili in gioco. Per questo motivo, non possiamo fare altro che attendere e osservare le eventuali mosse di Apple, che tra l'altro avrebbe in ballo anche i nuovi Mac e iPad Air.