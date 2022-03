Da iPhone SE 3 a Mac Studio con M1 Ultra: le novità del keynote Apple

Apple ha aperto il suo 2022 con il keynote dell'8 Marzo 2022. In diretta dall'Apple Park di Cupertino e col solito formato digitale preregistrato, Tim Cook e soci hanno svelato al mondo le prime novità in arrivo nel corso dell'anno, in attesa di vedere i nuovi sistemi operativi (per cui bisognerà attendere Giugno e la WWDC) e i nuovi iPhone, che come al solito saranno svelati in autunno, salvo clamorosi colpi di scena.



Nonostante si sia trattato di un keynote "minore", però, le aspettative sono state rispettate e i rumor anche. Al di là di qualche sfumatura sui dispositivi mostrati, infatti, i leak emersi negli ultimi giorni hanno trovato quasi totalmente conferma.

iPhone SE 3

Da molti atteso e da molti altri chiacchierato, è arrivato il nuovo iPhone SE, ormai giunto alla terza generazione. Apple ha adottato ancora una volta un approccio estremamente conservativo nei confronti del suo smartphone più conveniente, che mantiene il design di iPhone 6, con tanto di Touch ID integrato nel pulsante fisico d'accensione.

Non è un caso che durante la presentazione, Apple si sia soffermata quasi esclusivamente sul processore, l'A15 Bionic visto all'opera nell'iPhone 13 dello scorso anno e che porta miglioramenti non solo a livello di prestazioni, ma anche al sistema fotografico e soprattutto in termini di efficienza energetica. La CPU ha 6 Core ed è accompagnata dal Neural Engine a 16 Core, in grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo. Ciò si traduce in un'esperienza di utilizzo fluida durante l'uso quotidiano: iPhone SE 3 è in grado di effettuare calcoli di machine learning più veloci e può elaborare le fotografie in maniera più rapida.



Proprio parlando di fotografia, Apple ha scelto una fotocamera posteriore con grandangolo da 12 megapixel e diaframma f/1.8 con supporto alla modalità ritratto, Smart HDR 4, segmentazione intelligente per la regolazione e Deep Fusion, che grazie al machine learning elabora ed analizza le foto per ottimizzarne la resa. iPhone SE 3 mantiene lo schermo da 4,7 pollici Retina HD, racchiuso in una scocca in alluminio aerospaziale e vetro, lo stesso usato per i top di gamma 2021 che garantisce maggiore resistenza. Grazie all'A15 Bionic, la grande novità dell'iPhone SE 3 è l'arricchimento del comparto connettività grazie al 5G.



Veniamo quindi ai prezzi: in Italia sarà disponibile a partire da 529 Euro. Gli utenti troveranno le opzioni di storage da 64, 128 e 256 GB e le colorazioni Midnight, Galaxy e (PRODUCT) Red.

iPad Air 5

Durante l'evento, c'è stato anche spazio per il nuovo iPad Air 5, la new entry della fortunata gamma di tablet che questa volta si contraddistingue dai predecessori per la presenza del chip M1, ma anche per una nuova fotocamera frontale con ultragrandangolo e inquadratura automatica, che farà sicuramente gola a coloro che utilizzano il dispositivo per le videochiamate.

Il processore M1 presente sotto la scocca (che è rimasta immutata rispetto al modello precedente) ha una CPU 8-core ed una GPU 8-core, a cui si aggiunge il Neural Engine 16-core. Questo mix di feature lo rende un tablet estremamente versatile da utilizzare in varie occasioni e scenari: dallo studio in remoto alla creatività con Apple Pencil (da acquistare a parte), passando per qualche sessione di gaming o la navigazione web classica.

Nella versione Cellular segnaliamo anche il supporto al 5G, che ormai è presente su tutti i dispositivi Apple.

A completare la scheda tecnica ci sono il display Liquid Retina da 10,9 pollici, il Touch ID integrato nel pulsante d'accensione superiore e la porta USB-C che permette non solo di caricarlo ma anche di collegare dispositivi di archiviazione esterni.



Quanto ai prezzi, la versione di partenza (con 64 GB di memoria e WiFi Only) ha un prezzo di 699 Euro. Nei negozi arriverà anche il modello Cellular e con 256 GB di storage; niente 128GB.

M1 Ultra

Il filo conduttore dell'intera conferenza è stato Apple Silicon e si è molto parlato dei chip proprietari di Apple che, secondo Tim Cook, hanno fatto registrare record di vendite e di soddisfazione da parte dei clienti.

Interessante, da questo fronte, l'approccio adottato da Apple. Piuttosto che svelare l'M2, infatti, il brand ha presentato il nuovo M1 Ultra, a dimostrazione di come l'M1 annunciato ormai svariati anni fa sia ancora scalabile e in grado di offrire prestazioni sbalorditive.



L'M1 Ultra porta con se una nuova architettura battezzata "UltraFusion", che è caratterizzata dall'interconnessione dei die di due M1 Max per creare un SoC unico. Questa architettura è composta da 114 miliardi di transistor ed M1 Ultra può essere configurato con un massimo di 128GB di memoria unificata, accessibile dalla CPU 20-core, GPU 64-core e Neural Engine 32-core.

Scendendo nei dettagli della tecnologia UltraFusion, grazie all'interposer in silicio, l'M1 Ultra può offrire una banda inter-processore di 2,5 TB/s a bassa latenza. La larghezza di banda della memoria, invece, è stata portata ad 800 GB/s, oltre 10 volte superiore rispetto al più recente chip per PC desktop.



Apple, durante la presentazione, ha mostrato alcuni grafici per quantificare le performance di GPU e CPU, a fronte però di un'efficienza energetica senza precedenti: M1 Ultra, infatti, è in grado di raggiungere le massime prestazioni garantendo un consumo ridotto di energia rispetto ai PC desktop.

Mac Studio

In concerto col nuovo M1 Ultra, Apple ha anche mostrato Mac Studio, che potrà beneficiare di tutta la potenza del nuovo, mostruoso SoC targato Apple.

Noto a coloro che hanno seguito i leak come "Mac Mini Pro" per l'estetica, il Mac Studio è un mostro di potenza. Apple spiega che la sua workstation si può portare ovunque, grazie alle dimensioni poco ingombranti: 19,7 cm x 19,7 cm e un'altezza di appena 9,4 cm, quanto basta per poterlo agganciare sotto la maggior parte dei display. Pur ricordando Mac mini, però, il design è decisamente diverso. Al di là dell'altezza, infatti, si differenza dal suo collega per una nuova architettura termica, rappresentata da un sistema con ventole su due lati ed oltre 4.000 perforazioni sul retro ed il fondo che permettono all'aria di fluire per raffreddare i chip presenti al suo interno.



Dentro la scocca si celano i chip M1 Max o M1 Ultra. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni: quella con M1 Max (CPU 10-core, GPU 24-core, Neural Engine 16-core con 32GB di memoria unificata ed SSD da 512Gb), a 2.349 Euro, e quella con M1 Ultra (CPU 20-core, GPU 48-core, Neural Engine 32-core) a 4.649 Euro. Ovviamente, tramite il configuratore del sito web, è possibile personalizzarlo a seconda delle esigenze.

Studio Display

Ad accompagnare il Mac Studio, arriva lo Studio Display. Come suggerisce il nome, si tratta di un monitor esterno da collegare, caratterizzato da un pannello Retina 5K da 27 pollici senza bordi e che può essere anche ruotato verticalmente, grazie all'adattatore VESA opzionale. Di default, però, nella confezione sarà presente un supporto con inclinazione e altezza regolabili, che permette aggiustamenti fino a 30 gradi.



Scendendo nei dettagli, Studio Display ha un pannello con oltre 14,7 milioni di pixel e luminosità di 600 nit. A questo si aggiungono l'ampia gamma cromatica P3 ed il supporto ad oltre un miliardo di colori. Inclusa la tecnologia True Tone, disponibile anche sugli altri dispositivi Apple, che regola in automatico la temperatura del display basandosi sulla luce ambientale.

All'interno di Studio Display c'è l'A13 Bionic, affiancato da una fotocamera per le videochiamate da 12 megapixel, con ultragrandangolo e funzione d'inquadratura automatica, e da un sistema audio a sei altoparlanti. Presenti anche tre microfoni array, particolarmente utili durante le chiamate o registrazioni.



Al display si possono collegare direttamente periferiche, unità di archiviazione e dispositivi di rete tramite le tre porte USB-C, che garantiscono trasferimenti fino a 10 Gbps. Presente anche un ingresso Thunderbolt, che può fornire 96W di alimentazione. Studio Display sarà in vendita a1.799 Euro , che diventano 2.049 Euro per la variante con vetro nanotexture.