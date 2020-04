iPhone SE 2 potrebbe arrivare nelle prossime ore: tutti i rumor e leak

Dopo mesi e mesi (se non anni) di indiscrezioni, nelle ultime ore i leak sembrano essere concordi: Apple sarebbe intenzionata ad annunciare iPhone SE 2 in questi giorni. In particolare, le fonti descrivono un annuncio tra oggi 3 aprile e domani 4 aprile 2020. Insomma, nelle prossime ore la società di Cupertino potrebbe fare una bella "sorpresa" agli appassionati del mondo smartphone. Nel frattempo, rumor e leak impazzano sul Web. Andiamo, dunque, a fare il punto della situazione sul presunto nuovo smartphone "compatto" di Apple.

La presunta scheda tecnica di iPhone SE 2

Il primo iPhone SE è stato particolarmente apprezzato da parte degli appassionati per via delle sue dimensioni compatte, che erano pari a 123,8 x 58,3 x 7,6 mm. Arrivato in Italia il 5 aprile del 2016, quindi essenzialmente quattro anni fa, lo smartphone disponeva di un display da 4 pollici e all'epoca era stato elogiato da critica e pubblico per via del suo essere un "tuttofare" non troppo costoso per gli standard Apple (il prezzo di partenza era di 509 euro).

È considerato da molti come l'ultimo vero dispositivo compatto arrivato sul mercato, tanto che gli appassionati hanno richiesto per anni un suo successore. Le indiscrezioni sembrano proprio andare verso questa direzione, ma non aspettatevi un ritorno alle dimensioni del primo iPhone SE.



Infatti, i tempi sono cambiati e il mondo smartphone ha intrapreso un trend evidente, che mira a garantire agli utenti degli schermi sempre più ampi, pensati per la visione di contenuti multimediali. Tuttavia, l'essenza della gamma SE è quella di proporre dei dispositivi compatti, in grado di soddisfare quel tipo di pubblico (e anche chi non vuole spendere troppo, ma puntare comunque su un iPhone). Come fare, dunque, a portare questa visione nel 2020?

Le ultime indiscrezioni ci danno un'indicazione chiara: Apple avrebbe deciso di incrementare le dimensioni dello schermo da 4 pollici a 4,7 pollici. In parole povere, le dimensioni non sarebbero più quelle del primo iPhone SE, ma piuttosto diventerebbero molto simili a quelle dell'iPhone 8 uscito nel 2017. In particolare, quest'ultimo smartphone aveva dimensioni pari a 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Non è quindi lo stesso concetto di "compatto" di qualche anno fa, ma la soluzione di Apple potrebbe dare vita a un buon compromesso e sembra contestualizzarsi bene nel periodo attuale.

Per quanto riguarda l'hardware, si vocifera della presenza di un processore Apple A13, ovvero quello presente all'interno degli iPhone del 2019 (iPhone 11). La restante componentistica interna dovrebbe includere 3GB di RAM (gli iPhone 11 hanno 4GB) e 64/128/256GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili dovrebbero invece essere White, Black e Product (Red). Non dovrebbero mancare degli accessori ufficiali, tra cui delle cover in silicone (nero e bianco) e delle custodie in pelle (nero, blu e rosso).

Se vi state chiedendo da dove arriva l'indiscrezione relativa al lancio imminente, che ricordiamo potrebbe avvenire già oggi 3 aprile 2020, dovete sapere che sul sito ufficiale statunitense di Apple è comparsa una pellicola che viene segnalata come compatibile con iPhone SE, iPhone 8 e iPhone 7. Peccato che il primo iPhone SE abbia un display da 4 pollici, mentre iPhone 8 e iPhone 7 dispongano di un pannello da 4,7 pollici.

Inoltre, mettere in vendita oggi una pellicola legata a uno smartphone uscito nel 2016 non sembra avere molto senso e i rumor parlavano proprio di un iPhone SE 2 con schermo da 4,7 pollici. Insomma, abbiamo una sorta di conferma "ufficiosa" da parte della stessa società di Cupertino. Inoltre, diverse fonti internazionali affermano di essere entrate in possesso di informazioni dettagliate, che rimanderebbero a un lancio tra il 3 e il 4 aprile 2020.



In questo articolo abbiamo chiamato lo smartphone "iPhone SE 2" per comodità, ma in realtà ci sono diversi rumor legati alla sua possibile denominazione. C'è chi parla di "iPhone 9" e chi afferma che la società di Cupertino voglia effettuare una sorta di "refresh", chiamando il dispositivo semplicemente "iPhone SE". Per concludere, arriviamo all'informazione che molti di voi stanno aspettando: il prezzo e la disponibilità.

Ebbene, le ultime indiscrezioni sembrano confermare un costo di 399 dollari per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Probabilmente da noi questo prezzo è destinato a salire, ma staremo a vedere. Per il resto, si è anche parlato dei preorder: dovrebbero partire subito dopo l'annuncio ufficiale. Insomma, ormai sembra essere tutto pronto e non vediamo l'ora di scoprire tutto sul nuovo dispositivo di Apple. I nostri occhi e quelli degli appassionati di tutto il mondo sono puntati su Cupertino: adesso la palla passa a Tim Cook e soci.

Se siete interessati all'argomento, vi consigliamo alcuni articoli che potrebbero fare per voi. In particolare, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra retro-prova dell'originale iPhone SE, in cui abbiamo anche raccontato la storia dello smartphone. Potete poi consultare la recensione del 2016 e la riflessione sul mondo dei dispositivi compatti.