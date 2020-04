iPhone SE arriva in Italia: il ritorno dell'iPhone 'economico' di Apple

Partiamo da un presupposto: il mercato degli smartphone non è più quello di qualche anno fa. Realtà come Xiaomi e OnePlus hanno alzato l'asticella e aumentato i prezzi (pensiamo, ad esempio, a Xiaomi Mi 10 che parte da 799 euro e OnePlus 8 che parte da 719 euro, giusto per citare i modelli "meno costosi" delle rispettive famiglie di prodotti). In questo contesto, scendere sotto i 500 euro con un dispositivo che punta a un'esperienza vicina ai top di gamma può essere una mossa interessante.

Qui entrano in gioco Apple e il suo rinnovato iPhone SE, che puntano proprio a convincere coloro che non vogliono andare oltre a un certo budget, ma che hanno tutta l'intenzione di puntare all'esperienza offerta da un iPhone. Inoltre, iPhone SE ha anche il compito di rivedere il concetto di "compatto", utilizzando uno schermo con diagonale inferiore rispetto ai trend odierni.

La scheda tecnica e il prezzo di iPhone SE

Il primo iPhone SE, uscito nel 2016, è stato un dispositivo importante sotto molti punti di vista. Pensate che per molti anni è stato lo smartphone che ha convinto gli utenti Android a passare a un dispositivo di Apple.

L'edizione 2020 di iPhone SE ha quindi una grande responsabilità: raccogliere l'eredità del suo predecessore e fornire agli utenti un'esperienza simile a quella offerta dal modello di quattro anni fa, dalle dimensioni compatte al prezzo economico rispetto alle classiche soluzioni dell'azienda di Cupertino, passando per gli aggiornamenti software puntuali (il primo iPhone SE ha ricevuto lo stesso giorno degli altri smartphone il recente update ad iOS 13.4.1, uscito il 7 aprile 2020). Insomma, la proposta di Apple può fare molto bene, visti i precedenti.

Ma quali sono le novità introdotte dall'edizione 2020? Ebbene, la società di Cupertino ha ovviamente contestualizzato l'iPhone SE nel mercato smartphone odierno. Questo significa che lo schermo Retina HD IPS LCD con risoluzione 1334 x 756 pixel ha una diagonale pari a 4,7 pollici e che le dimensioni del dispositivo vengono portate a 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (l'originale iPhone SE aveva dimensioni pari a 123,8 x 58,3 x 7,6 mm). Il peso è di 148 grammi.



Apple ha quindi rivisto il concetto di "compatto", incrementando la diagonale dello schermo e, di conseguenza, le dimensioni. Questa scelta si è resa necessaria per consentire la visione dei contenuti multimediali su un display sufficientemente ampio.

Certo, la risoluzione dello schermo non è elevata quanto quella di un iPhone 11 (1792 x 828 pixel), ma vi ricordiamo che stiamo parlando di un pannello con diagonale inferiore e sappiamo bene quanto Apple sia una garanzia dal punto di vista dei display che utilizza nei suoi prodotti.

Sotto la scocca troviamo un processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Nel caso ve lo stiate chiedendo, è lo stesso SoC della famiglia iPhone 11. Insomma, al momento dell'uscita, iPhone SE monterà lo stesso processore degli attuali top di gamma di Apple. Tuttavia, come ormai da tradizione Apple, non conosciamo la quantità di RAM montata. I tagli di memoria interna sono invece da 64/128/256GB. C'è chi afferma che la variante da 64GB inizi a stare un po' "stretta" nel 2020, ma in realtà per molti utenti va ancora più che bene, soprattutto se utilizzata in coppia con un abbonamento ad iCloud.

Per quanto riguarda il design, nella parte frontale troviamo il classico pulsante Home fisico, mentre in alto ci sono la fotocamera frontale da 7MP (f/2.2) e la capsula auricolare. Sul retro, invece, troviamo un singolo grandangolo da 12MP (f/1.8, zoom 5x digitale, video in 4K/60fps), ovviamente accompagnato dal flash LED. I materiali utilizzati sono alluminio e vetro. Insomma, gli utenti che apprezzano la solita esperienza offerta dagli iPhone con Touch ID si troveranno a casa, una scelta che penalizza però il prodotto a livello di innovazione.



Per il resto, non mancano la certificazione IP67 e tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 all'NFC, passando per il Gigabit LTE. Interessante il supporto al Dual SIM (nanoSIM + eSIM) e al Wi-Fi 6 (802.11ax), aspetti che difficilmente si trovano in questa fascia di prezzo. Il connettore è il solito Lightning, mentre il sistema operativo è ovviamente iOS 13. Per quanto riguarda l'autonomia, Apple afferma che sarà simile a quella offerta da iPhone 8, mentre la ricarica può avvenire a 18W. Disponibile anche la ricarica wireless.

A proposito di prezzi di e disponibilità, l'edizione 2020 di iPhone SE ha un costo di 499 euro nella variante da 64GB di memoria interna, 549 euro per quella da 128GB e 669 euro per il modello da 256GB. I preordini partiranno alle ore 14:00 del 17 aprile 2020, mentre l'effettiva disponibilità inizierà dal 24 aprile. Le colorazioni disponibili sono (PRODUCT)RED (che contribuisce al Global Fund), Bianco e Nero.