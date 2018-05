iPhone X Plus: in arrivo FaceID orizzontale e display da 6,5 pollici?

Ogni anno l'arrivo dei nuovi dispositivi Apple è visto come un evento imperdibile dagli appassionati. Infatti, anche se iPhone X è sul mercato da relativamente pochi mesi, i rumor suoi nuovi smartphone della società di Cupertino non sono tardati ad arrivare (vi abbiamo già parlato di iPhone X2 e iPhone SE 2). Ultimamente, però, sempre più fonti puntano insistentemente sull'arrivo di un dispositivo con display da 6,5 pollici, che viste le dimensioni sembra proprio essere la nuova variante Plus. Oltre a questo, il sito cinese Macotakara sembra essere entrato in possesso del modello 3D del nuovo smartphone Apple e ne ha stampato alcune "copie" per vederne dal vivo il design e confrontarlo con i "vecchi" iPhone.



Design e caratteristiche tecniche

Stando alla succitata fonte, iPhone X Plus sarebbe di 0,2 mm più spesso rispetto all'attuale iPhone 8 Plus. Questo sarebbe chiaramente dovuto alla sporgenza della fotocamera posteriore. Tuttavia, le restanti dimensioni dovrebbero rimanere invariate, con delle cornici sottili e la presenza del "notch" nella parte superiore dello schermo. Si parla poi anche della nuova variante da 6 pollici, che dovrebbe montare uno schermo LCD e supportare il FaceID. Non manca anche il riferimento a un terzo presunto modello, con iPhone X 2018 da 5,8 pollici che dovrebbe mantenere l'attuale design, ma migliorato lato hardware. In particolare, si vocifera di un comparto fotografico e un processore rinnovati.

Un aspetto molto importante dei nuovi smartphone sarà l'arrivo di iOS 12. Stando a Macotakara, che ricordiamo essere un sito cinese che ha fatto trapelare dettagli veritieri in passato, esso implementerà il Face ID orizzontale, ovvero la possibilità di utilizzare il blocco facciale anche quando lo smartphone è in quella posizione. Si tratta di un rumor piuttosto plausibile, visto che il prossimo iPad dovrebbe implementare questa tecnologia e una "modalità" del genere non potrebbe che fare comodo.