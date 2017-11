iPhone X, S8 e Mate 10 Pro: i display crescono di dimensioni, ma la portabilità?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il 2017 è stato l'anno del Galaxy S8, di iPhone X e del recente Mate 10 Pro. Questi sono solo alcuni dei dispositivi arrivati nei negozi dotati di schermo senza cornici, device che riescono a portare l'esperienza visiva su un livello più alto rispetto al passato. Del resto, ottimizzare le cornici frontali appare ormai un passo necessario per rendere più moderni e belli da vedere i top di gamma più costosi, e non va dimenticato anche il potere di questa caratteristica a livello di marketing. Veicolare al pubblico di massa un miglioramento alla fotocamera o peggio ancora al processore è difficile, servono competenze per capirli, ma un schermo che occupa tutto la parte frontale è subito evidente e si vende da sé. Entrando in un negozio, vedere oggi un dispositivo borderless al fianco di uno tradizionale mette subito in chiaro quale dei due è il device più nuovo e potenzialmente performante. In tutto questo però, il mercato si è dimenticato di sfruttare questi schermi per creare uno smartphone dalle dimensioni ridotte in grado di ottimizzare al massimo la portabilità.

Questione di dimensioni e di mercato

Tralasciando tutti gli smartphone borderless prodotti in Cina, mai arrivati in Italia ufficialmente, sul mercato abbiamo per ora solo una manciata di modelli. Troviamo infatti LG G6, LG V30, Samsung Galaxy Note 8, S8 ed S8+, Huawei Mate 10 Pro e iPhone X. Si tratta di device a loro modo unici nel loro genere, diversi gli uni dagli altri e con caratteristiche di alto livello. LG ha anticipato tutti portando sul mercato il G6 in anticipo, privandolo però di un processore top di gamma, o almeno al livello della concorrenza nel 2017. Di questo ne ha approfittato Samsung, che con S8 è riuscita a far dimenticare velocemente quanto avvenuto con il Note 7. Anche Huawei sbarcherà a brevissimo sul mercato con il suo nuovo top di gamma borderless, il Mate 10 Pro, un dispositivo indirizzato all'utenza business che fa dell'autonomia il suo punto di forza. In tutto questo Apple ha lanciato la sua personale visione di schermo di senza bordi, con il tanto criticato notch nella parte alta, che potrebbe invece diventare un segno indistinguibile di riconoscimento, diversificando così iPhone X dai rivali.

Le alternative sono quindi diverse ma non poi così tante, per un mercato che si è però dimenticato di offrire una vera alternativa borderless in grado di competere con i rivali non solo con specifiche tecniche spinte, ma anche con dimensioni contenute. Allo stato attuale, nell'elenco di smartphone citati sopra, il display più piccolo ha una diagonale di 5.7", ed è quello di LG G6. Rispetto al passato le dimensioni complessive sono scese, ma cosa accadrebbe se arrivasse un device con display senza cornici e una diagonale contenuta, diciamo intorno ai 5.2"? Probabilmente, avremo per le mani un dispositivo molto particolare, come non se ne vedono da tempo.

Sony e la sua gamma Compact hanno tentato in passato di fare breccia nel cuore degli utenti, senza però riuscirci appieno, complice anche l'appeal del marchio, che in ambito mobile non riesce sfondare. Il 2017 è quasi giunto al termine, per cui le possibilità di vedere un dispositivo di questo tipo sono prossime allo zero, ma il prossimo anno potrebbe essere quello giusto. Cosa accadrebbe se Apple, ad esempio, lanciasse un iPhone 8s borderless con display da 4.7 o 5.2 pollici? Di certo gli affezionati di vecchia data potrebbero mettere le mani su un terminale con una portabilità elevatissima ma comunque in grado di regalare soddisfazioni in ambito multimediale, riportando Cupertino sulla strada tracciata da Steve Jobs, che non ha mai visto di buon occhio gli smartphone di grandi dimensioni.

Questo potrebbe portare altre aziende a puntare su dispositivi più piccoli di quelli che abitualmente usiamo oggi, possibili grazie all'ottimizzazione delle cornici. Ad esempio, anche un Galaxy S9 Mini potrebbe trovare un folto pubblico ad attenderlo, ma anche gli altri brand potrebbero facilmente puntare su questo segmento per ora lasciato completamente libero. Il prossimo anno quindi potrebbe essere quello buono per rivedere, finalmente, anche device di piccole dimensioni ma non penalizzati in ambito multimediale. Per ora è soltanto una speranza, ma in questo mercato così saturo non crediamo che un vuoto di questo tipo rimarà tale a lungo.