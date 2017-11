iPhone X: tutte le offerte di Vodafone, TIM, Tre e Wind

A pochi giorni dal lancio di iPhone X anche in Italia, è tempo di fare chiarezza sulle offerte che i vari operatori telefonici del nostro Paese stanno proponendo ai propri utenti, e che permettono di risparmiare una quantità di denaro importante, un aspetto di non poco conto visti i prezzi elevati del nuovo cellulare Apple. Come sempre, sono i quattro operatori presenti nel nostro paese ad offrirci diversi modi per risparmiare. Tutte le offerte di cui vi parleremo in questo articolo si basano su rinnovi ogni quattro settimane per trenta mesi, indipendentemente dall'operatore ed il piano tariffario. Gli utenti, quindi, saranno comunque legati per due anni e mezzo al contratto sottoscritto, ma come nel caso di TIM sono comunque previste delle promozioni che consentono di avere l'ultimo cellulare della Mela ogni anno.

Tre

All-In è, se così si può definire, il "piano base" di Tre e, rispetto a quello di cui vi parleremo poco sotto, offre meno opzioni aggiuntive. A 15 Euro al mese, a cui bisogna aggiungere 25 Euro ogni trenta giorni, si potrà portare a casa All In X che prevede chiamate illimitate, 1000 SMS e 50 gigabyte al mese. L'anticipo sarà di 229 Euro per l'iPhone X da 64 gigabyte e 399 Euro per quello da 256 gigabyte. Free invece garantisce la sostituzione dello smartphone ogni dodici mesi, un programma simile a quello lanciato da Apple in America che permette agli utenti di avere sempre tra le mani l'ultimo modello. Questa offerta è composta da diverse opzioni, tutte con un vincolo contrattuale di trenta mesi e fatturazione mensile. Free X offre chiamate illimitate verso tutti, 1000 SMS e 50 gigabyte al mese, con Casco e GIGA BANK incluse a 45 Euro al mese, con anticipo di 229 Euro per il modello da 64 gigabyte e 399 Euro per quello con 256 gigabyte di memoria interna.

TIM

Anche TIM ha ufficializzato la propria offerta lo scorso 3 novembre. L'iPhone X, che si potrà abbinare alle numerose offerte dell'operatore telefonico, è disponibile per i clienti ricaricabili con opzione dati attiva tramite rate mensili da 35 Euro, con anticipo di 149 Euro per il modello da 64 gigabyte e 319 Euro per quello di 256 gigabyte. A questo prezzo sarà anche possibile ottenere 2 gigabyte aggiuntivi di navigazione ogni mese, per tutta la durata del contratto. Chiaramente non manca la formula TIM Next, che come Free di Tre consente di avere tra le mani sempre l'ultimo smartphone di Apple. In questo caso l'offerta è più articolata. Con TIM Next Unlimited, gli utenti TIM potranno acquistare il cellulare tramite rate da 59,90 Euro al mese con anticipo di 199 Euro per il modello da 64 gigabyte e 349 Euro per quello da 256 gigabyte. L'offerta include anche chiamate illimitate verso tutti e 20 gigabyte di navigazione internet. Tim Next, invece, prevede un anticipo di 149 Euro per il modello da 64 gigabyte e 319 Euro per quello da 256 gigabyte, mentre il costo mensile sarà di 35 Euro per entrambi. Tutte le offerte TIM Next comportano l'assicurazione del dispositivo da danni accidentali (5,9 Euro al mese) e furto (8,9 Euro al mese).

Vodafone

L'offerta più vantaggiosa, però, è senza dubbio quella di Vodafone, che consente di risparmiare fino a 300 Euro. L'operatore rosso offrirà iPhone X in rate da 25 Euro ogni 4 settimane su una base di 30 rinnovi, con contributo iniziale di 149,99 Euro per il modello da 64 gigabyte e 299 Euro per quello da 256 gigabyte. Ancora più interessante è Vodafone Red, che a 25 Euro ogni quattro settimane offre 8 gigabyte di internet, SMS e minuti illimitati, oltre a Vodafone Pass Social & Chat che consente di navigare sui social e chattare senza consumare i gigabyte. Aggiungendo i 25 Euro di iPhone X si arriva a un costo totale di 50 Euro, con 2 gigabyte di internet aggiuntivi (agli 8 gigabyte già compresi). Il contributo iniziale è praticamente identico al piano base: 149,99 Euro per il modello da 64 gigabyte e 299,99 Euro per quello da 256 gigabyte.



Wind

Chiudiamo la nostra carrellata con Wind, la cui offerta si articola su tre piani, per altrettante fasce di clienti: ricaricabile, abbonamento e partita IVA, tutte da trenta rate.



Ricaricabile:

- iPhone X da 64 gigabyte: 27 Euro al mese con anticipo di 299,90 Euro;

- iPhone X da 256 gigabyte: 30 Euro al mese con anticipo di 399,90 Euro;



Abbonamento:

- iPhone X da 64 gigabyte: 27 Euro al mese con anticipo di 299,90 Euro;

- iPhone X da 256 gigabyte: 30 Euro al mese con anticipo di 399,90 Euro;



Partita IVA:

- iPhone X da 64 gigabyte: 27 Euro al mese con anticipo di 169,90 Euro;

- iPhone X da 256 gigabyte: 30 Euro al mese con anticipo di 199,90 Euro;



Questa offerta, però, sarà valida fino a 19 Novembre e prevede per l'abbonamento e partita IVA l'opzione 10 giga FULL SPEED.