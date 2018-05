iPhone X ha vinto: critiche, notch e prezzo non frenano le vendite

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

"Il nostro miglior trimestre di marzo di sempre". Così Tim Cook ha commentato i dati diffusi nelle scorse ore, dati che mostrano come iPhone X abbia superato indenne le critiche e soprattutto l'esame del mercato. È proprio quest'ultimo a decretare l'ennesima vittoria di Apple, che non solo oggi vende più iPhone X di qualsiasi altro modello, ma ha imposto, suo malgrado, anche il design dei device concorrenti, che hanno ripreso in pieno una delle caratteristiche, molto criticata inizialmente, del dispositivo: il notch. Dopo un iniziale scetticismo dunque, le vendite di iPhone X hanno preso il volo, senza i numeri visti negli scorsi anni, ma con un prezzo più elevato che ha permesso di preservare i profitti, addirittura i più alti di sempre in questo trimestre. Una vittoria su tutti i fronti dunque, che deve far riflettere sull'efficacia del modello di business della mela.

Mai abbassare i prezzi

Nel primo trimestre dell'anno, il fatturato di Apple ha toccato quota 61.14 miliardi di dollari, segnando un netto +16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite di iPhone sono cresciute globalmente del 3%, rappresentando il 62% del fatturato. Ancora una volta dunque sono gli smartphone a essere protagonisti, ma anche gli altri dispositivi della mela mostrano numeri positivi. Le vendite di iPad sono salite del 2%, e all'appello manca ancora l'ottimo iPad 2018, la cui influenza si vedrà solo nei prossimi mesi. Ottimi risultati arrivano anche dal settore "Servizi" , con un +31% sugli introiti, mentre gli "Altri prodotti", categoria che comprende anche Apple Watch e HomePod, hanno visto un fatturato aumentato del 28%. Unico settore in sofferenza è quello Mac, con un calo nelle spedizioni del 3%, che tuttavia non ha intaccato gli introiti, rimasti stabili a 5.84 miliardi di dollari.

Il peso di iPhone tuttavia resta importante sul fatturato dell'azienda, come testimoniano i 52 milioni di smartphone venduti. Di questi, la maggior parte sono iPhone X, come dichiarato anche da Tim Cook: "Ogni settimana iPhone X è il modello più venduto" . Parole che mettono a tacere sia i critici che gli analisti di mercato, che avevano previsto vendite sotto le aspettative per questo modello. I motivi? Il primo è sicuramente il prezzo di listino. Tralasciando il mercato italiano, dove iPhone X parte da 1189€, ma si può trovare oggi online a meno di 1000€, negli Stati Uniti il top di gamma della mela parte da 999$ nella versione da 64 GB. Al momento dell'annuncio, le critiche al prezzo di iPhone X, ritenuto eccessivo, sono arrivate puntuali, ma proprio il prezzo elevato ha permesso ad Apple di non avere ripercussioni sul fatturato, a fronte di un numero di modelli venduti inferiore rispetto al passato. Una strategia che, a quanto pare, paga, visto anche il dato sulle vendite dei Mac, anche questi in calo per numero di prodotti spediti ma non nel fatturato.

Cosa significa questo? Innanzitutto, che gli utenti sono disposti a spendere di più per gli smartphone e i device della mela. Fino a dove si potrà spingere Apple è ancora tutto da vedere, ma nei prossimi anni ulteriori aumenti di prezzo non sono da escludere. Inoltre, le indicazioni di questo trimestre fiscale fanno capire come Apple abbia fatto bene ad abbandonare l'idea di un iPhone "Low-Cost", come dimostrato dagli scarsi risultati della variante 5c di qualche anno fa.

Gli analisti di Wall Street che avevano previsto vendite al ribasso sono dunque stati smentiti, e che dire del Notch? Criticatissimo all'inizio, ora è diventato uno standard anche su Android. La piccola tacca sullo schermo piace, non a tutti ma piace, confermando come, ancora oggi, sia Apple a dettare le mode. Quando i produttori Android si libereranno della sudditanza nei confronti dei dispositivi della mela è ancora tutto da vedere, nel frattempo a Cupertino brindano, e incassano profitti sempre più alti di anno in anno, con buona pace delle critiche.