IPTV e pezzotto: tutto sulla maxi operazione italiana contro la pirateria

Non poteva durare per sempre. Il fenomeno IPTV, al centro di polemiche continue ma anche di una crescita continua di sottoscrizioni e consensi, ha subito una forte battuta d'arresto. Sta facendo molto parlare di se la maxi operazione tutta italiana ma di forte stampo internazionale che ha portato alla chiusura di una delle più imponenti e diffuse piattaforme di abbonamento pirata del nostro Paese.

Con la capacità di servire oltre cinque milioni di utenti al massimo delle sue capacità, la piattaforma era forse una delle più importanti nel panorama dello streaming illegale, che ha subito così uno dei colpi più duri della sua lunga e tormentata storia.

Black IPTV

L'inchiesta è stata portata avanti dalla procura di Napoli con il coinvolgimento attivo di oltre 100 militari e ha visto la collaborazione della procura di Roma e quella della agenzie investigative europee Europol ed Eurojust. L'Italia ha coordinato un'operazione su vasta scala che ha coinvolto altre cinque nazioni e smantellato un business di oltre due milioni di euro al mese. Il risultato più importante è stato fermare un'organizzazione con la possibilità di servire 5 milioni di utenti e ben 700 mila persone online al momento della chiusura, grazie al software di gestione Xtream Codes, utilizzato in questo caso per l'organizzazione delle IPTV illecite.

Il tutto ha inoltre portato all'arresto di 25 persone, compresi i due fondatori. L'organizzazione era gestita dai suoi due ideatori greci e aveva una base nella città di Napoli, punto di partenza per le indagini, ma con collegamenti dislocati in altre nove città italiane tra Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria e Sicilia e in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria.

Queste le parole del gip di Napoli in merito al business che la società aveva in mano: "Un sofisticato sistema organizzato di frode finalizzato alla captazione e diffusione di prodotti destinati alla Tv a pagamento, con notevole danno ai titolari dei diritti ed evidente frustrazione del libero mercato".

Pirateria estrema

Quello dei pirati era un business milionario potente e ramificato, che ha tenuto impegnata la procura in indagini piuttosto lunghe per scoprirne diffusione e ramificazioni. Si tratta con tutta probabilità della più rilevante organizzazione clandestina mondiale nel fenomeno dello streaming illegale e a pagamento, capace di piratare, in Italia, i contenuti delle più importanti pay tv: Sky, Dazn, Mediaset, Netflix, Infinity.



Ai clienti veniva offerto un pacchetto completo che comprendeva tutte le principali tv a pagamento, a volte con l'acquisto di un piccolo decoder per facilitarne la visione. Ad essere smantellate sono state le numerose sedi informatiche che si occupavano della trasmissione del segnale ma anche i 197 conti che si occupavano dei pagamenti e della parte finanziaria, equamente divisi tra Postepay, Paypal e normali conti corrente.

L'infrastruttura tecnologica, per complessità organizzativa e tecnologica, era degna di una grande azienda. Tutti i collaboratori non si conoscevano personalmente ed erano organizzati in uno schema piramidale che partiva da chi acquistava legittimamente gli abbonamenti e arrivava a chi si occupava di convertire il tutto in segnali digitali da inviare in streaming agli utenti.

Organizzazione criminale

La rete commerciale era imponente. Il flusso di dati da trasmettere, convertito da abbonamenti legalmente sottoscritti, veniva inviato ad una vera e propria rete commerciale, con rivendite radicate in tutto Italia che proponevano i pacchetti scontati all'utente finale.

Il sito principale aveva sede in Bulgaria, mentre uno dei creatori del portale, arrestato a Salonnico, aveva con se criptovalute, attrezzature informatiche sofisticate e oltre 110 mila euro in contanti. I ricavi dell'attività clandestina, con volumi di 60 milioni di euro l'anno, venivano raccolti in applicazioni wallet per bitcoin.



I centri informatici del network erano sparsi in tutta Europa e comprendevano ben 80 siti internet e 183 server dedicati alla diffusione del segnale streaming. Si aveva a che fare con una vera e propria azienda informatica, capace di veicolare con efficacia il segnale in tutto il Vecchio Continente, su larghissima scala, con la massima velocità e problemi tecnici ridotti al minimo, capace di servire, a pieno regime e senza problemi, oltre cinque milioni di utenti.



Offerte irrinunciabili

I clienti che usufruivano degli abbonamenti sotto varia forma, erano principalmente famiglie, imprese e hotel. Per poter utilizzare il tutto bastava scaricare un programma da un sito e immettere le credenziali acquistate per accedere alla visione di tutti i contenuti. In alcuni casi occorreva dotarsi di un decoder digitale per vedere il tutto: si poteva così accedere a tutte le offerte dei principali servizi pay del nostro paese, compresi quelli espressamente dedicati allo sport e alla messa in onda del campionato di Serie A.

Si aveva a che fare con abbonamenti tutto compreso che non costavano mai più di 12 o 15 euro e che devano accesso a praticamente tutto ciò che l'ambito televisivo online, satellitare e digitale era capace di offrire.

Addirittura ogni utente aveva possibilità di comprare uno speciale abbonamento a 59 euro che consentiva di rivendere il servizio ad altre persone, trattenendo una percentuale dei ricavi e creando così una catena infinita di distributori e sottoscrittori difficilmente rintracciabile e ulteriormente ramificata.

Cosa si rischia

La Guardia di Finanza, nella conferenza stampa in cui ha presentato l'operazione, ha spiegato che tutti i clienti rischiano di essere incriminati. La legge infatti prevede che anche il fruitore del servizio pirata debba essere sanzionato per violazione di copyright e per aver portato danni alle aziende detentrici dei diritti di messa in onda. Secondo gli inquirenti i danni provocati sarebbero inimmaginabili con migliaia di posti di lavoro persi per colpa di queste pratiche. Per l'utente c'è il rischio di essere incriminati per reati che prevedono da tre a sei anni di carcere e multe che vanno dai 2500 a oltre 25 mila euro. Per ora, comunque, sembra improbabile che le migliaia di persone che avevano sottoscritto l'abbonamento finiscano sotto processo, per una linea di condotta nei confronti dell'utente finale che sarà basata sull'indulgenza, soprattutto per chi aveva sottoscritto l'abbonamento senza un reale scopo di lucro e senza entrare attivamente a far parte della rete se non come semplice fruitore.

Certo è che una condotta più cattiva potrebbe ulteriormente assestare un duro colpo all'intero fenomeno, con gli utenti spaventati da possibili ritorsioni e ancora più restii dall'adottare soluzioni illegali per la visione dei contenuti televisivi.

IPTV, una piaga terribile

Secondo stime recenti il mercato delle IPTV solleva, solo in Italia, un business di oltre 200 milioni di euro. Diventa impossibile fare una stima di quanti lo utilizzino attivamente, ma se il solo questa piattaforma poteva ospitare 5 milioni di persone e aveva 700 mila utenti collegati al momento della chiusura, è chiaro quanto la portata dannosa di questi abbonamenti non sia per nulla da sottovalutare.



Comunque la si pensi sottoscrivendo un abbonamento IPTV si violano numerose leggi e si arreca un danno non solo alle aziende e ai creatori di contenuti ma anche a tutti gli utenti che pagano ogni mese abbonamenti legali. La frammentazione dell'offerta televisiva, l'aumento dei costi di ogni singolo abbonamento e la sempre maggiore spesa mensile per gli spettatori, per quanto dannosa e deleteria, non deve essere una giustificazione a fenomeni come questi, dietro i quali, come abbiamo visto, si celano vere e proprie organizzazioni criminali.

La pirateria è un fenomeno difficile da comprendere, ma in un mondo dove le vie legali per accedere ai contenuti si stanno facendo pian piano sempre più semplici, dovremmo dare una possibilità in più a chi i contenuti li crea e li distribuisce e una in meno a tutti quelli che in modo allettante ma illegale ci promettono tutto quanto a poco prezzo.

In fondo non siamo obbligati a guardare tutto quello che ci viene proposto: a volte basta una scelta oculata o una selezione accurata degli abbonamenti da fare o non fare per spingere le aziende al cambiamento. Il telecomando, reale o virtuale che sia, è sempre nelle nostre mani, ed è uno strumento forse più potente e sicuramente molto più etico di tutti gli abbonamenti IPTV illegali di questo mondo.