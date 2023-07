IT-Alert: cos'è e come funziona il nuovo sistema d'allarme 'pubblico'

Sono ufficialmente partiti in Toscana i test di IT-Alert, il nuovo sistema d'allarme pubblico per l'informazione diretta della popolazione in caso di emergenze che potrebbero interessare la collettività. Si tratta di uno step importante, che arriva a conclusione di una prima fase di test iniziata già da diversi mesi e che ora è pronta a estendersi a una popolazione più ampia.



Il 28 Giugno si è partiti dalla Toscana, mentre il 30 è stato il turno della Sardegna. Il 5 Luglio, poi, si allargherà in Sicilia, il 7 Luglio in Calabria e il 10 Luglio in Emilia Romagna. Dal Dipartimento della Protezione Civile, comunque, fanno sapere che entro la fine dell'anno verranno effettuati test anche nelle Regioni e Province Autonome non incluse in questo primo elenco, prima di procedere con l'attivazione definitiva.

L'obiettivo del test non è solo di provare la tecnologia su cui si basa, quanto più di far conoscere ai cittadini questo nuovo sistema di allarme pubblico che in caso di emergenze gravi e catastrofi imminenti può contribuire a salvare vite umane con allarmi tempestivi e aumentare la consapevolezza dei cittadini sui pericoli imminenti.



Cos'è e come funziona IT-alert

Il Sistema Nazionale di Allarme Pubblico ha l'obiettivo di informare la popolazione in caso di calamità naturali o gravi emergenze e si configura come una notifica, un messaggio che viene ricevuto dai cittadini che si trovano nelle zone interessate dall'evento calamitoso o dalla situazione emergenziale.

Conforme allo standard CAP (Common Alerting Protocol), è compatibile con tutti i sistemi operativi e le connessioni e richiede solo che il telefono sia collegato alla rete e che agganci una cella telefonica presente nella zona dell'evento.

IT-Alert è disciplinato da un'apposita direttiva dell'Unione Europea e dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche Italiano. Come dicevamo poco sopra, viene attivato solo in caso di gravi emergenze o di eventi catastrofici, imminenti oppure in corso. La Protezione Civile, lo scorso Febbraio, ha individuato una serie di tipologie di rischio a cui applicarlo:



- maremoto generato da un sisma;

- collasso di una grande diga;

- attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

- incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

- incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

- precipitazioni intense.



Al fine di evitare falsi allarmi (infatti nei messaggi di test è presente un'indicazione chiara in cui viene evidenziato che appunto si tratta di una prova), l'attivazione avviene secondo le direttive del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

A livello tecnologico, i messaggi di IT-Alert non sono degli SMS classici ma delle notifiche che viaggiano attraverso la tecnologia cell-broadcast, la quale richiede esclusivamente che il dispositivo sia connesso alle celle telefoniche degli operatori. Non è richiesta la connessione dati proprio perché, trattandosi di servizi d'emergenza, in caso di calamità naturali potrebbero esserci problemi.



La tecnologia cell-broadcast permette di inviare lo stesso messaggio a un ampio gruppo di persone collegate alle celle telefoniche geograficamente vicine alle zone interessate. Questo sistema, però, permette anche di delimitare con precisione l'area a cui inviare il messaggio, in modo tale da evitare che la notifica arrivi anche a persone che si trovano lontane dalle zone interessate.

Chiaramente, se un cellulare è spento sarà impossibile ricevere la notifica e lo stesso vale anche in caso di saturazione della banda telefonica.

Gli utenti che hanno partecipato ai test (indirettamente, visto che non era necessario alcun ok) hanno raccontato sul web la loro esperienza e particolarmente interessante è stata la parte relativa al suono emesso dagli smartphone, che è stato definito come "un bip continuo e assordante", ben differente da quello delle notifiche classiche e al di fuori dai suoni impostati.



Il Dipartimento di Protezione Civile ha spiegato che, sebbene non sia necessario scaricare alcuna app per ricevere tali messaggi, in alcuni casi gli utenti potrebbero dover verificare la configurazione del dispositivo dopo il ripristino da backup o aggiornamenti.



Tanti vantaggi, ma non mancano i limiti

Ovviamente, nonostante gli ampi vantaggi offerti da IT-Alert, non si tratta di un sistema infallibile e per tale ragione il Dipartimento della Protezione Civile, nella documentazione ufficiale, parla anche dei limiti.

IT-Alert, fanno sapere, è un sistema che ovviamente risente dei limiti correlati all'incertezza dei fenomeni naturali, ma anche di quelli scientifici, delle capacità tecnologiche disponibili e del tempismo delle decisioni.

Non mancano i limiti legati alla latenza, alla non disponibilità o a malfunzionamenti delle infrastrutture di rete.

Le attività di valutazione delle decisioni - quindi legate all'attivazione del sistema - potrebbero anche portare a ritardi o al mancato invio degli alert, visto che non si tratta di un sistema automatico.

Nelle note viene specificato a chiare lettere che "IT-alert non è un sistema salvifico in sé, ma è finalizzato, in ragione di un determinato probabile evento, a favorire una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione di misure di prevenzione e salvaguardia".



Inoltre, dal momento che utilizza la tecnologia cell-broadcast, è possibile che sia difficile o impossibile sovrapporre l'area interessata dal rischio o dall'emergenza a quelle coperte dalle antenne.

Potrebbero quindi verificarsi momenti in cui le notifiche vengono ricevute anche da persone che si trovano al di fuori delle aree a rischio (ma comunque vicine) o casi in cui dispositivi all'interno di esse non visualizzano l'alert. Ciò nonostante, però, si tratta di uno strumento che saprà rivelarsi sicuramente molto utile per la popolazione.