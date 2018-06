JBL: tutto sulla nuova gamma di smart speaker con Google Assistant

Novità importanti in casa JBL. Durante un evento tenutosi a Milano è stata presentata la nuova gamma di smart speaker, composta da quattro dispositivi capaci, tutti insieme, di coprire ben tre fasce di mercato differenti e soddisfare le esigenze di un po' tutti gli utenti. I prodotti integrano tutti Google Assistant, che permette agli utenti di interagire e far svolgere compiti specifici agli altoparlanti semplicemente con la voce. La linea è composta, nello specifico, dai Link 10, Link 20, Link 300, oltre a Link 500.

JBL Link 10

Link 10 è la base della nuova gamma, lo speaker con il prezzo più basso, 169 Euro. Questo include una batteria al litio da 4.000 mAh in grado di garantire fino a cinque ore di riproduzione audio continua. All'interno troviamo due altoparlanti da 8W l'uno con tanto di Chromecast integrato per lo streaming di musica, radio o podcast direttamente tramite app. JBL Link 10 supporta le connessioni WiFi da 2,4 e 5 GHz, oltre al Bluetooth 4.2. Interessante anche la presenza della certificazione IPX7, per una resistenza completa all'acqua e alla polvere. A livello di dimensioni ci troviamo davanti a una cassa di 86mm x 169mm, con un peso di 710 grammi. Numerosi anche i formati supportati: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC ed Opus.

JBL Link 20

Più alto il prezzo (199 euro) e migliori le prestazioni rispetto al modello base per il Link 20. Lo speaker mantiene l'integrazione con Google Assistant e Chromecast, con tanto di supporto multi-room per effettuare la riproduzione su più stanze, ma offre un suono più ricco e potente e una batteria ben più performante da 6000 mAh, capace di fornire fino a 10 ore di riproduzione. I materiali, impermeabili e resistenti, lo rendono durevole nel tempo, mentre il rivestimento in tessuto, grazie alla resistenza all'acqua IPX7, lo rende immune ai danni provocati dai liquidi. A livello tecnico si può notare un comparto di connettività praticamente identico al precedente, ma con una potenza superiore degli altoparlanti: 2x10 W, che si traduce in dimensioni e peso maggiori (93mm x 210mm per 950 grammi). In sostanza ci troviamo davanti a un prodotto di fascia media, da utilizzare in ambienti più ampi dove è fondamentale una potenza di riproduzione maggiore.

JBL Link 300

Salto di qualità importante, invece, quello del JBL Link 300. Ad un design ancora una volta compatto si unisce la compatibilità con Google Assistant. JBL Link 300 è in grado, attraverso i moduli WiFi e Bluetooth, di riprodurre musica, podcast o radio da servizi come Google Play Music, Spotify, Pandora e tanti altri. Immancabile il supporto al Chromecast e al multi-room e semplificato anche il setup, grazie all'applicazione Google Home per iOS ed Android. A differenza dei modelli base però, è necessario utilizzare il cavo di alimentazione per farlo funzionare. Importante l'incremento di potenza, con 50 W, e quello delle dimensioni, 236mm x 134mm x 154 mm, spalmati su 1,7 chilogrammi di peso. Il costo finale è di 299 Euro.

JBL Link 500

Salendo di prezzo di altri 100 Euro, troviamo il Link 500, prodotto che, per costo e caratteristiche, si va a collocare nella fascia più alta del mercato degli smart speaker. Fondamentalmente condivide le caratteristiche tecniche di Link 300, ma con una potenza di 60 W distribuita su quattro altoparlanti da 15 W l'uno. Basato anch'esso su Google Assistant, rappresenta senza dubbio il modello di punta dell'intera linea, quello capace di far gola agli appassionati che necessitano di un'esperienza di ascolto di qualità più elevata.

Visto il prezzo, ci sentiamo di sconsigliare il prodotto ai neofiti o a chi si sta avvicinando solo ora al mercato degli smart speaker. Il Link 500 rappresenta la soluzione ideale pensata da JBL per ambienti grandi e veri appassionati che vogliono godersi a pieno, e senza fili, un'esperienza musicale di livello superiore per questa categoria di prodotti.