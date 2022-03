Cosa annuncerà Apple a marzo? Ecco cosa aspettarsi, tra iPhone SE e chip M2

Apple è un'azienda nota per la regolarità dei propri annunci, che quasi ogni anno arrivano puntuali come un orologio svizzero in alcuni periodi predeterminati: nello specifico, tali periodi sono i mesi di marzo-aprile, giugno, settembre e ottobre-novembre. Nonostante l'eccezionale situazione della pandemia da Coronavirus, né il 2020 né il 2021 hanno fatto eccezione, con eventi programmati negli stessi slot: per questo motivo, non stupisce affatto la notizia di un keynote Apple fissato per l'8 marzo 2022, durante il quale l'azienda di Cupertino potrebbe mostrare iPhone SE 5G e iPad Air 5. Scopriamo, più nello specifico, ciò che è emerso in questi mesi sui device che potrebbero essere mostrati all'evento di marzo.

iPhone SE 3: enormi poteri in un minuscolo spazio vitale

Partiamo da quella che dovrebbe essere la star della conferenza, ovvero iPhone SE 3, il primo iPhone SE con modem 5G, al quale dovrebbe essere dedicata buona parte del keynote.

Abbiamo già parlato dello smartphone entry-level di Cupertino nel nostro speciale dedicato a iPhone SE 3 5G, ma comunque il device dovrebbe essere estremamente simile ad iPhone 8, condividendo il form factor con lo smartphone flagship Apple uscito nel 2017: per questo, molti fan hanno già stabilito che il nuovo iPhone SE avrà un design forse sin troppo tradizionale e che per questo passeranno direttamente alla generazione successiva. Al netto del form factor, però, iPhone SE 3 potrebbe essere un device estremamente interessante per almeno due motivi. Il primo è che sotto la scocca dovrebbe trovare posto il chip A15 Bionic, già utilizzato da Apple per la lineup di iPhone 13 e per l'iPad Mini di 6° generazione, insieme al già citato modem 5G.



Il secondo motivo è che iPhone SE 3 potrebbe essere l'anti-Android, poiché le sue ottime caratteristiche tecniche e il prezzo decisamente competitivo potrebbero spingere ben 1,4 miliardi di utenti Android a passare a iOS, chiudendo un occhio sul design e sullo schermo di dimensioni ridotte, pari a soli 4,7".

Se, tuttavia, siete tra coloro che non si accontentano del piccolo schermo da 4,7", sarete ben felici di sapere che è in arrivo anche un iPhone SE+ 5G basato su iPhone X, che dovrebbe stravolgere l'attuale design di iPhone SE integrando il notch e aumentando le dimensioni dello schermo fino a 6,1". La brutta notizia è che non è affatto detto che iPhone SE+ sarà lanciato al keynote primaverile di Apple: se alcuni rumor recenti sembrano suggerire l'esistenza di un iPhone SE 3 5G a tutto schermo, buona parte degli insider punta ad un'uscita di iPhone SE+ 5G nel corso del 2023.

iPad Air 5: la risposta di Apple ad un mercato in declino

Benché il mercato degli iPad sembri essere in una fase di contrazione, come dimostrato dalla scelta, operata da Apple lo scorso novembre, di dimezzare la produzione degli iPad per favorire iPhone 13, la casa di Cupertino dovrebbe presentare anche un nuovo tablet durante il proprio evento primaverile. Con ogni probabilità, il device sarà il nuovo iPad Air di quinta generazione, che va a braccetto con iPhone SE 3 nei rumor delle ultime settimane.

Sebbene le speculazioni sull'hardware dei nuovi tablet di Cupertino siano sempre piuttosto difficili, il noto insider Mark Gurman ha spiegato che iPad Air 5 avrà il chip A15 Bionic di iPhone 13, lo stesso chip che dovrebbe montare anche iPhone SE 3, ma anche che il device vanterà una fotocamera posteriore da 12 MP dotata di flash quad-LED True Tone. Se sperate di avere altre informazioni sul device, purtroppo non abbiamo buone notizie: al momento, infatti, non si sa quasi nulla sullo schermo di iPad Air 5, che potrebbe fare la differenza rispetto alle precedenti iterazioni del tablet di Cupertino.

In molti speravano che Apple avrebbe integrato uno schermo OLED nei prossimi iPad proprio a partire da iPad Air 5, per poi implementare su più larga scala la nuova tecnologia per il display anche su iPad Pro, iPad e iPad Mini. Sembra, però, che la crisi dei semiconduttori abbia fatto tornare Apple sui propri passi, almeno per quest'anno, poiché sembra che i primi iPad OLED arriveranno nel 2024.

Macbook M2: la vera sorpresa del keynote?

Mentre i piani di Apple per iPhone e iPad sembrano ormai pienamente definiti, decisamente più incerta è la situazione sul fronte Mac e Macbook: fino a qualche tempo fa, infatti, si credeva che Apple avrebbe presentato l'iMac Pro M1 al proprio evento primaverile, anche perché il dispositivo è uno degli ultimi tasselli mancanti nella transizione dai chip Intel a quelli Apple Silicon, che Cupertino sta portando avanti ormai da due anni.

In maniera del tutto sorprendente, invece, pare che Apple mostrerà l'iMac Pro M1 solo a settembre, mentre la transizione ad Apple Silicon sarà completata con l'uscita di Mac Pro con un chip M1 custom a fine 2022. I nuovi Mac potrebbe dunque essere la vera sorpresa di Apple per il keynote dell'8 marzo, poiché la Mela si starebbe preparando a mostrare ufficialmente il chip M2, che potrebbe trovarsi sotto la scocca dei nuovi Macbook Pro con schermo da 13". I laptop dovrebbero rappresentare una versione "entry-level" dei Macbook Pro da 14" e da 16" lanciati solo a fine 2021, ma in termini tecnici il cambiamento potrebbe essere abissale rispetto ai device dello scorso anno. Insomma, i primi Macbook con chip M2 si collocheranno a metà tra Macbook Air e Macbook Pro, soprattutto in termini di prezzo.



La riduzione di quest'ultimo, considerato anche che i Macbook Pro da 13" avranno il chip M2, dovrebbe essere stata ottenuta eliminando il notch e il display ProMotion a 120 Hz.

Stando a un recente leak dei model number dei nuovi Mac che Apple mostrerà a marzo, pare che la casa di Cupertino presenterà anche il nuovo Mac Mini con chip M1, che dovrebbe essere una versione a basso costo dei desktop Apple Silicon, dopo il modello high-end rilasciato nel 2020. Sempre i model number leakati suggeriscono poi che i Macbook Pro da 13" che saranno presentati all'evento di marzo saranno due, anche se, visto che entrambi dovrebbero avere un display da 13" e il chip M2 "standard", non è ancora chiaro cosa cambierà tra l'uno e l'altro.