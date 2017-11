L'editoria online ha un problema con Facebook?

L'intero settore dell'editoria digitale è succube nei confronti degli over the top. E oggi, piaccia o non piaccia, l'over the top per eccellenza è Facebook. Il social di Zuckerberg ha dalla sua un pregio innegabile, l'aver dato alle testate online una vetrina e un pubblico che difficilmente avrebbero avuto diversamente, non in questi termini quantomeno. Ma quello tra testate e Facebook è anche un rapporto perverso che vede i primi in uno stato di dipendenza nei confronti dei secondi.

Un problema chiamato Facebook

Lo racconta bene il paper "The Platform Press: how Silicon Valley regineered Journalism" di Emily Bell. Da una parte, dicevamo, una vetrina fantastica con, stando ai dati raccolti dalla Bell, circa il 45% del traffico di una testata media americana provenienti proprio da Facebook, con le visite giornaliere che, in alcuni casi, tra il 2010-2013, sono schizzate in alto del 170% proprio grazie al social network. Ma c'è un ‘ma' grande come una casa, un piccolo-grande elefante nella cristalleria che rischia di fare danni letali da un momento all'altro: la totale assenza di trasparenza in merito al funzionamento dell'algoritmo di Facebook. "Gli over the top non distribuiscono solo le informazioni, ma controllano anche che cosa viene fruito e da quale pubblico, quali forme e formati di giornalismo prosperano e quali, al contrario, soccombono", sintetizza nelle sue conclusioni il paper. Insomma i rubinetti li gestisce il signor Zuckerberg e il Cda della sua azienda. Con quali criteri? Non si sa, sta di fatto che da un momento all'altro potrebbe chiuderli come e quando vuole mettendo in ginocchio i trequarti dell'editoria online. Basta un cambio ai criteri con cui una notizia riceve visibilità o meno per dimezzare gli introiti di un sito per intere settimane. Poi ovviamente ci si adatta, finché questi non cambiano nuovamente in quella che rischia di essere una montagna russa di alti e bassi virtualmente interminabile.

Il cambio alla news feed e la sezione sperimentale "Esplora"

È notizia delle scorse settimane la decisione di Facebook di modificare radicalmente la sua newsfeed in alcuni Paesi (Sri Lanka, Bolivia, Slovacchia, Serbia, Guatemala e Cambogia). In questi la home è stata epurata completamente da tutti i contenuti delle pagine seguite; tutti tranne quelli sponsorizzati. Per vedere cosa pubblicano le pagine bisogna andare su una nuova sezione chiamata esplora, dove si troverebbero non solo i post di ciò che si segue, ma anche una serie di contenuti consigliati da Facebook. Idealmente, in seguito ad una breaking news importante - pensate alle elezioni del Presidente USA - oltre alle nostre testate preferite, Facebook potrebbe suggerirci anche alcuni articoli di quotidiani importanti a cui non abbiamo mai messo like. Idealmente, certo. In pratica, anche qui, i criteri con cui Facebook metterà nella nostra nuova sezione esplora un contenuto piuttosto che l'altro sono oscuri. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che, nel corso di un esperimento analogo negli USA, dove esiste una sezione interamente dedicata all'editoria chiamata Trending News ("Esplora" mette anche i contenuti dei brand e delle pagine di meme) non mancò una controversia piuttosto grave, capite allora che emerge più di qualche perplessità. In quella occasione Facebook aveva iniziato a riportare articoli quasi solo esclusivamente di testate centriste o progressiste, ignorando completamente la stampa conservatrice. E non parliamo di assenze di siti come Breitbart o Infowars, ma di siti più "mainstream" come Fox News, il New York Post e via dicendo. Inizialmente si è ritenuto che la sezione fosse gestita da un algoritmo, il che avrebbe reso questa piccola epurazione di contenuti di centrodestra più una questione di maldestria, che di malafede. Il problema è che, come si è scoperto poi, le trending news non erano affatto gestite da un sistema automatico, anzi: Facebook aveva assunto un piccolo team di giornalisti per curare quotidianamente questa sorta di rassegna digitale.



Le domande sono quindi due: è giusto che Facebook, in una posizione pressoché monopolista nel mercato dei social, possa usare in questo modo il suo potere, privando i suoi utenti di una certa gamma di contenuti, bombardandoli al contempo di tutta una serie di articoli di determinati schieramenti? In secondo luogo, Facebook deciderà di fare suo questo atteggiamento partigiano anche qualora decidesse di estendere la nuova distinzione "News Feed - Esplora" nel resto del mondo, o si dimostrerà più equidistante dalle diverse posizioni politiche?



La sferzata per le realtà medio-piccole

Poi, ovviamente, c'è l'altra grande questione: qualora questo modello esca dalla sua fase sperimentale venendo adottato globalmente, che ne sarà delle piccole testate? Di quei siti di piccole-medie dimensioni che magari danno da lavorare ad un piccolo team di 5-7 persone? O ancora a quei blog e a quelle fanzine che, generando 400-600€ in un mese, permettono a più di qualcuno - magari ad un giornalista freelance - di integrare il proprio reddito? A questa domanda abbiamo già una risposta: purtroppo, allo stato attuale, è la fine di queste realtà. Troppo drastici? Vi basti pensare che un giornalista slovacco, nella sua pagina Medium, ha annunciato un calo dei 2/3 dei reach medi dei post del quotidiano per cui lavora. Se prendiamo per buono il dato evidenziato poco sopra, vale a dire che in media Facebook pesa per il 45% del traffico di un sito - ma in realtà ovviamente questi dati cambiano molto da una testata all'altra - capite che un sito da un cambiamento così radicale viene completamente distrutto."Va beh, ma tanto le cose potrebbero tornare alla normalità". Qualcuno ha commentato sarcastico dicendo che tanto gli utenti di Facebook ci impiegheranno poco a capire quanto noiosi siano i propri amici, richiedendo a gran voce i contenuti delle pagine nelle home. Anche se Facebook dovesse decidere di tornare sui suoi passi i tempi di questo processo potrebbero essere devastanti per alcune testate, che farebbero fatica a pagare i propri dipendenti, oltre che i costi legati ai server, agli uffici e via dicendo. Ad ogni modo, sappiamo che Facebook non ha ancora piani per estendere la sezione esplora in altri Paesi, nel contempo il test potrebbe andare avanti ancora per mesi.

Quanto è legittimo che Facebook utilizzi realtà aziendali, quali sono le testate giornalistiche, come cavie da laboratorio? Annullandone le entrate per settimane o mesi interi al solo fine di valutarne le reazioni? Leggasi: valutare se queste sono disposte a pagare denaro sonante per sponsorizzare i propri contenuti tornando nella news feed principale. Legittimo o no pare, quantomeno, essere molto poco etico. E questo è l'ennesimo caso che rafforza uno degli interrogativi più importanti degli ultimi anni: di questi colossi del tech strapotenti e prepotenti che dobbiamo farne? Qualcuno dice di nazionalizzarli (una follia), altri che sarebbe il caso di avviare un processo di decentralizzazione (come?). Sta di fatto che Facebook ha le redini degli equilibri dell'informazione e della democrazia occidentale, quantomeno una regolamentazione seria a livello comunitario (impensabile agire a livelli diversi) sarebbe auspicabile. Altrimenti Mark Zuckerberg potrebbe giocare a fare lo scienziato folle con chi si occupa di informare, indagare e fare cultura, e potrebbe non essere una gran cosa.